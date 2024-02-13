12.02.2024, 12:32 26196
Инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана ежегодно превышают $1 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что инвестиции банка в экономику страны ежегодно превышают $1 млрд, информирует пресс-служба главы государства.
Годовой объем инвестиций банка за 2022-2023 годы суммарно составил $4,2 млрд. При этом доля казахстанских проектов составила 59%", - заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд.
Инвестиции предполагается вкладывать прежде всего в такие стратегически важные отрасли, как транспортная инфраструктура, тепловая энергетика, возобновляемые источники энергии, промышленность, АПК и водные ресурсы", - отметили в пресс-службе главы государства.
В свою очередь президент подчеркнул важность поддерживаемых банком инфраструктурных проектов в Казахстане.
Напомним, на сегодня доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и другое. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
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12.02.2024, 12:42 27201
Kaspi Жұма пройдет 23, 24 и 25 февраля
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 23, 24 и 25 февраля пройдет десятый всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz.
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Kaspi Жұма - большое событие для отечественного бизнеса, и особенно для небольших компаний. За три дня всенародного праздника выгодных покупок казахстанские предприниматели увеличивают свои продажи в несколько раз. Благодаря этому бизнес продолжает развиваться, укреплять экономику страны и создавать новые рабочие места.
12.02.2024, 11:11 30041
Поголовье лошадей в РК выросло на 5% за год
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поголовье лошадей в Казахстане выросло на 5,4% за год и составило порядка 4 млн голов.
Больше всего лошадей насчитывалось в Туркестанской области: 425,4 тыс. голов, плюс 10,4% за год. В пятерку регионов-лидеров также вошли Карагандинская (352,2 тыс. голов, плюс 11,1%), Абайская (321,7 тыс. голов, минус 1,3%), Актюбинская (321,2 тыс. голов, плюс 18,1%) и Западно-Казахстанская (307,6 тыс. голов, плюс 9,7) области", - сообщает Energyprom.
Приплод жеребят вырос на 5,4%, до 1,1 млн. В то же время падеж лошадей сократился на 11,4%, до 4,4 тыс. голов.
По итогам января-декабря прошлого года в РК было забито в хозяйствах или реализовано на убой 323,9 тыс. тонн лошадей в живом и 167,6 тыс. тонн в убойном весе. Рост показателей в живом весе составил 6,7%, в убойном - 6,6%.
Лидером ожидаемо стала Туркестанская область: 40,3 тыс. тонн в живом и 20,8 тыс. тонн в убойном весе. Далее идут Абайская (37,9 тыс. тонн в живом и 19,9 тыс. тонн в убойном весе) и Павлодарская (27,9 тыс. тонн в живом и 14,5 тыс. тонн в убойном весе) области", - говорится в информации.
В розничных точках продаж в среднем по РК в декабре прошлого года килограмм конины стоил 3 тыс. тенге - на 4,3% больше, чем годом ранее, и на 36% больше, чем в декабре 2020-го.
Среди крупных городов страны дороже всего конина обходилась жителям Алматы (3,7 тыс. тенге за кг), Астаны (3,6 тыс. тенге) и Петропавловска (3,5 тыс. тенге). Дешевле всего килограмм конины стоил в Кызылорде (2,5 тыс. тенге), Уральске (2,5 тыс. тенге) и Туркестане (2,6 тыс. тенге)", - пишет агентство.
Потребление конины в третьем квартале 2023 года составляло 1,5 кг на душу населения - на 24,1% больше, чем годом ранее. При этом в городах в среднем потребляли 1,6 кг (плюс 24,8%), в селах - 1,3 кг конины на душу населения в квартал (плюс 22,3%).
Ранее сообщалось, что в одном из сел Карагандинской области зафиксировали массовую гибель лошадей. Местные жители подозревают, что лошади гибнут из-за опасной инфекции - лимфангита.
В ноябре прошлого года падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление.
12.02.2024, 09:51 32126
Минтранспорта сформировало пул инвестпроектов в транспортной сфере на $31 млрд
В ближайшие несколько лет для реализации всех поставленных задач потребуется порядка $40 млрд
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством транспорта РК сформирован пул инвестиционных проектов на общую сумму более $31 млрд в сферах железнодорожного и морского транспорта, авиации и автодорог, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев отметил, что в транспортной инфраструктуре в ближайшие несколько лет для реализации всех поставленных задач, в том числе для увеличения транзитных мощностей, потребуется порядка $40 млрд.
Министерством была проведена работа по актуализации и принятию мер по увеличению пула инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики. В частности, в целях выработки новых подходов по вопросам привлечения инвестиций и кратного увеличения инвестиционных проектов было проведено первое заседание рабочей группы по сопровождению инвестиционных проектов ведомства с участием местных исполнительных органов, компаний государственного и частного сектора в сфере транспорта и логистики", - сказал Ластаев.
Согласно официальным данным Бюро национальной статистики, по итогам 2023 года план инвестиций в основной капитал по курируемым отраслям министерства исполнен на 107,7% и составил 2233,6 млрд тенге.
Для привлечения европейских инвесторов состоялся рабочий визит казахстанской делегации транспортной отрасли в Бельгию, Нидерланды и Румынию, где проведены встречи с профильными министрами, международными финансовыми организациями и ключевыми европейскими инвесторами, а также заключены ряд документов по сотрудничеству в сфере транспортной отрасли", - сообщили в ведомстве.
09.02.2024, 17:41 90306
Объем безналичных транзакций превысил ВВП Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем безналичных карточных транзакций в Казахстане превысил показатель валового внутреннего продукта страны, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана.
По итогам 2023 года объем безналичных карточных транзакций в стране составил 142,6 трлн тенге, впервые превысив показатель ВВП. На этом фоне доля безналичных операций по стране увеличилась с 82,5% до 86,2%", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что лидерами прироста доли безналичных транзакций в разрезе регионов стали Алматинская, Туркестанская и Западно-Казахстанская области.
К началу 2024 года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности более чем в 6 раз (...) При этом рост среднего чека одной операции по безналичным транзакциям был заметно ниже объемов обналичивания из банкоматов, и это могло быть обусловлено все еще высокой долей теневого сектора в экономике и сложностями в изменении устоявшихся потребительских предпочтений у отдельных граждан", - заявили аналитики АФК.
Напомним, в РК на 30% выросло количество POS-терминалов у предпринимателей и в банках.
09.02.2024, 17:13 91281
Казахстан запретил погрузку зерна и муки в Китай
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан на период с 9 по 29 февраля запретил погрузку зерна и муки в Китай.
Компания КТЖ на период с 9 по 29 февраля ввела запрет приема к погрузке и переадресовке в направлении Китая широкого перечня сельскохозяйственных грузов - зерно, семена масличных, продукты перемола", - сообщает ElDala.kz.
Отмечается, что запрет коснулся обеих экспортных станций, работающих на Китай, - "Достык" и "Алтынколь".
Причинами ограничений в КТЖ назвали несвоевременную выгрузку вагонов на китайской стороне, а также несвоевременный прием поездов.
Подчеркивается, что грузоотправители будут освобождены от штрафов за невыполнение планов в феврале.
Ранее сообщалось, что казахстанские бизнесмены обвиняют КТЖ в срыве поставок зерна в Китай.
09.02.2024, 14:39 94301
Бектенов заявил о недопустимости увеличения финансирования ОСМС при его неэффективности
Фото: ФСМС
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании правительства по вопросам реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов заявил о необходимости реформирования системы обязательного медстрахования.
Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках - недопустимо. Отрасль требует полной цифровизации и прозрачности", - сказал Бектенов.
В ходе совещания глава правительства также дал конкретные поручения по проведению цифровой трансформации, развитию транспортной и сельскохозяйственной отраслей, реализации нацпроектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения", а также реформированию механизмов социальной поддержки граждан, госзакупок и государственно-частного партнерства.
По его словам, надо отойти от стереотипов, полностью искоренив формализм и бюрократическую волокиту.
Министры должны быть самостоятельными, оперативно решать отраслевые вопросы на своем уровне. Всем необходимо понять, что темп работы будет высоким, а спрос - жестким", - резюмировал глава кабмина.
Ранее сообщалось, что законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев. В ФСМС дали подробные разъяснения по возможным изменениям.
Напомним, на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан. Следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
09.02.2024, 14:11 95886
В Казахстане перепишут проект Налогового кодекса по поручению нового премьера
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию. Такое задание глава правительства дал на совещании по вопросам реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании правительства 7 февраля.
Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот", - подчеркнул Бектенов.
Он отметил, что при подготовке документа следует предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок в вопросе предоставления налоговых льгот.
Премьер-министр подчеркнул, что нужно создать условия, при которых бизнесу будет выгодно работать по "принципу роста", не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.
В ходе совещания Бектенов также подчеркнул, что бюджетные расходы должны быть с приоритетом на получение полной экономической отдачи, а непродуктивные расходы - полностью исключены.
Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца - всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами", - поручил премьер.
Кроме того, первому вице-премьеру Роману Скляру поручено в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях.
Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела", - указал Бектенов.
При этом он акцентировал внимание, что отечественные промышленные гиганты должны кардинально увеличить закупки казахстанских товаров, работ и услуг. С ними будут заключены соответствующие соглашения.
Обсуждая проблемные вопросы строительной отрасли, премьер-министр указал на важность повсеместного использования продукции отечественных производителей.
Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок", - подчеркнул глава кабмина.
Кроме того, он обозначил важность надежного энергообеспечения промышленных предприятий. Напомнив о поручении президента ввести более 700 МВт дополнительной генерации, Олжас Бектенов пригрозил оргвыводами в случае невыполнения задачи.
В части обеспечения водными ресурсами премьер поручил профильному министерству подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования.
Относительно строительства заводов по переработке твердых бытовых отходов глава правительства потребовал в месячный срок выработать предложения по привлечению частных инвестиций.
Предложения - это значит конкретные проекты с потенциальными инвесторами и сроками реализации, а не просто общее видение", - подчеркнул он.
Напомним, о необходимости кардинального повышения эффективности бюджетной и налоговой политики заявил президент на расширенном заседании правительства 7 февраля. Он подчеркнул, что за последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Говоря о планах по повышению порога НДС до 16%, Токаев подчеркнул, что эта мера может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны.
09.02.2024, 13:56 76581
"Эйр Астана" установила цены на акции и открыла торги
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Эйр Астана" объявило о завершении сбора заявок и об установлении цены на акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР), сообщает пресс-служба компании.
Цена предложения была установлена на уровне 9,5 доллара США за ГДР и 1073,83 тенге за акцию", - говорится в информации.
Базовым активом ГДР будут простые акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут 4 (четыре) акции.
Исходя из цены предложения предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно 847 миллионов долларов США на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX", - уточнили в компании.
В пресс-службе фонда "Самрук-Қазына" сообщили, что торги ценными бумагами "Эйр Астаны" на LSE и AIX открыты.
Более половины удовлетворяемого объема составили казахстанские инвесторы.
Хочу подчеркнуть, что в момент образования "Эйр Астаны" в 2001 году акционеры вложили в компанию лишь 17 млн долларов, после чего дополнительных вложений не было. А на момент закрытия сбора заявок стоимость компании оценивалась в 847 млн долларов, что представляет собой впечатляющий прирост в порядка 50 раз за период ее существования", - отметил в приветственном слове глава АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.
Напомним, ориентировочный ценовой диапазон предложения был установлен на уровне от 2,13 до 2,75 доллара за акцию.
Ранее президент Токаев поручил правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний фонда "Самрук-Казына".
Позже стало известно, что в 2025 году "Самрук-Энерго", QazaqGaz и КТЖ выведут на IPO.
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Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?