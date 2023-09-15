Инновационный нефтехимический парк Шэнхун

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Созданный в феврале 1994 года с одобрения Государственного совета промышленный парк Сучжоу (SIP) является первым проектом правительственного сотрудничества между Китаем и Сингапуром, охватывающим административную площадь 278 квадратных километров.





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К концу 2022 года в SIP будет проживать 1 134 000 постоянных жителей, среди которых занятое население достигнет 940 000 человек. SIP - это одна из областей с высочайшим уровнем открытости, лучшим качеством разработки и эффективностью, самой сильной инновационной активностью и лучшим бизнесом для окружающей среды в Китае. Это признано важным окном реформ и открытости Китая, а также успешной моделью международного сотрудничества.





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С момента своего основания SIP добросовестно проводит основную государственную политику реформ и открытости. Опираясь на успешный опыт Сингапура и других развитых стран и регионов, она приняла ряд стратегий, способствующих инновационному промышленному развитию, экономической глобализации и модернизации городов. Благодаря этим усилиям она добилась замечательных успехов как в экономическом, так и в социальном развитии, включая создание системы управления и операционного механизма в соответствии с международными стандартами. Правительства Китая и Сингапура проложили путь искреннего сотрудничества, взаимной выгоды и беспроигрышных результатов в области совместного планирования, поощрения совместных инвестиций и совместного развития на ранних этапах, а также научно-технических инноваций, торговли услугами, финансовых инноваций, трансграничных инвестиций и социального управления в последние годы.





Фото: скрин презентации





Являясь новым городским центром Сучжоу, устремленным в будущее, SIP может похвастаться сетью скоростных автомагистралей, железных дорог, водных путей и авиамаршрутов, которые связывают его с крупнейшими городами мира. Поездка до Шанхая занимает всего 20 минут, до аэропорта - 60 минут до Нанкина и четыре часа езды по железной дороге до Пекина. Это важный центр экономики штаб-квартиры, а также коммерческой и культурной деятельности в регионе дельты реки Янцзы и важный компонент пояса расширения на север международного открытого хаба Хунцяо.





Фото: скрин презентации





Следуя принципу "Ставить людей на первое место", SIP стремится к идеальной интеграции промышленного и городского развития. Компания придерживается стратегии "заблаговременного составления планов с последующим строительством, а также сначала подземного, а затем наземного строительства", чтобы стимулировать местное развитие с общей точки зрения. Это помогло SIP поддерживать высокое качество городского планирования и строительства. Коэффициент зеленого покрытия этого района достиг более 45%, а хорошо спроектированные системы сбора дождя и дренажа эффективно защитили его от переувлажнения. Кроме того, были построены современные подземные трубопроводные галереи для девяти видов трубопроводов и кабельных линий соответственно для электроснабжения, водоснабжения, отопления и подачи природного газа, связи, канализации, кабельного телевидения, циркуляции восстановленной воды, а также высокоплотная и эффективная многорежимная сеть общественного транспорта, которая является беспрепятственно соединенный с соседними скоростными автомагистралями, высокоскоростной железные дороги и линии междугороднего железнодорожного сообщения. Кроме того, район состоит из множества функциональных зон, каждая из которых оборудована соответствующими жилыми и деловыми помещениями и услугами. Это помогает сформировать новую модель скоординированного и интегрированного регионального развития.





Центральный деловой район, расположенный вокруг озера Цзинцзи, играет ключевую роль в развитии SIP. Сосредоточен он на площади 80 квадратных километров.





Сформировались Китайско-Сингапурская зона сотрудничества, четыре функциональные зоны для бизнеса на озере Цзинцзи, научно-образовательных инноваций на озере Душу, туризма и отдыха на полуострове Янчэн, а также высокотехнологичного производства и международной торговли, формируя основу для интеграции промышленности и городов и региональной интеграции.





Фото: скрин презентации





Следуя новым концепциям развития, SIP по-прежнему привержена продвижению интеграции открытости и инноваций, инноваций и промышленного развития, а также промышленного и городского развития. Ускоряя строительство открытого и инновационного парка высоких технологий мирового класса, SIP играет ведущую роль на новом пути социалистической модернизации.





Фото: скрин презентации





SIP привлекла 5100 проектов с иностранными инвестициями, при этом фактически освоенные инвестиции превысили 38 миллиардов долларов. В общей сложности в 101 состояние Global 500 enterprises инвестировали 166 проектов в этой области. Из всех внедренных проектов 184 имеют инвестиции в один проект, превышающие 100 миллионов долларов.





Фото: скрин презентации





Две ведущие отрасли SIP - информационные технологии нового поколения и производство высокотехнологичного оборудования - сформировали конкурентоспособный на международном уровне производственный кластер высокого класса.





В 2022 году объем производства в двух ведущих отраслях промышленности достиг 242,795 млрд юаней и 245,265 млрд юаней соответственно, формируя цепочку производства интегральных схем с "дизайном-производством пластин-упаковкой и тестированием" в качестве ядра и поддерживаемую отраслями оборудования, сырья и услуг и новую индустрию дисплеев кластер, в основе которого лежит производство панельных модулей среднего уровня, а также производство материалов высшего уровня и сопутствующих электронных материалов.





Основываясь на развитии экономики, ориентированной на экспорт, и международных сопоставлениях, SIP сосредоточилась на инновационных областях, где у нее есть достаточные условия поддержки и сравнительные преимущества, и сосредоточилась на развивающихся отраслях, таких как биомедицина, нанотехнологии и искусственный интеллект, которые обеспечивают среднегодовой рост более чем на 20%. На данный момент SIP создала ряд ориентированных на инновации точек роста с сильными лидирующими и стимулирующими возможностями.





SIP энергично создает экосистему для инноваций и развития биомедицинской промышленности вокруг производственных и инновационных цепочек. Сосредоточившись на трех ключевых областях - разработке новых лекарств, высококачественных медицинских устройствах, биотехнологиях и новых методах лечения, SIP создала инкубатор инноваций и предпринимательства и систему обслуживания, представленную BioBAY. SIP привлекла более 2000 связанных компаний.





Фото: скрин презентации





Сосредоточившись на четырех подразделениях полупроводников третьего поколения на базе GaN, микро- и нанопроизводстве на основе MEMS, новых наноматериалах и наноздраве, SIP создала Сучжоуский институт нанотехнологий и нано-бионики Китайской академии наук, а также Vacuum Internected Nanotech Workstation и другие крупные научно-исследовательские институты. и платформы. К концу 2022 года в нем насчитывалось более 1000 связанных компаний, и он стал одним из пяти крупнейших в мире кластеров наноиндустрии.





Компания SIP является одной из первых, кто внедрил предполагаемую индустрию информационных технологий нового поколения. Компания продолжает продвигать глубокую интеграцию интернета, больших данных и искусственного интеллекта с реальной экономикой, ускоряет расширение интеллектуального производства, интеллектуальных финансов, интеллектуального вождения, интеллектуального здравоохранения и других сценариев применения ИИ+, а также уделяет приоритетное внимание строительству новых инновационных центров в области ИТ, демонстрационной зоны приложений и промышленных агломерация.





SIP активно развивает и концентрирует свое внимание на таких отраслях обслуживания, как финансы, штаб-квартиры, культура, аутсорсинг, бизнес и торговля, логистика, конгрессы, выставки и туризм. К концу 2022 года в нем участвовало 1561 финансовое учреждение, включая 196 банков и лицензированных учреждений сектора ценных бумаг и страхования. Добавленная стоимость сферы услуг составляла почти 50% местного ВВП. Кроме того, SIP сохранила первую позицию по выручке отелей в Сучжоу.





Фото: скрин презентации





В последние годы SIP всесторонне реализовала стратегию развития, ориентированную на инновации, настаивала на привлечении и развертывании инновационных ресурсов на глобальном уровне, создала и поддерживала 15 национальных научно-исследовательских институтов, таких как Сучжоуский институт нанотехнологий и нано-бионики, CAS. и 33 отечественных и зарубежных учебных заведения, таких как Сиань Цзяотун-Ливерпульский университет и филиал Национального университета Сингапура. Кроме того, проведено более 600 исследований институты, включая совместный инновационный центр нанотехнологий Сучжоуского института, Оксфорд. В этом районе созданы Сучжоуский центр перспективных исследований, научно-исследовательский центр Microsoft Suzhou и научно-исследовательский институт Huawei Suzhou Research Institute. В общей сложности было построено более 10 миллионов квадратных метров различного рода технологических платформ, и было начато строительство крупных инновационных платформ.





К концу 2022 года SIP станет домом для более чем 9000 научно-технических инновационных предприятий, около 2500 национальных высокотехнологичных предприятий, включая 61 зарегистрированное предприятие. У SIP есть 321 талант в рамках Национальных программ ключевых талантов, 322 в рамках программы талантов высокого уровня в области инноваций и предпринимательства Цзянсу и 659 среди ведущих талантов Сучжоу в программе инноваций и предпринимательства. Более 1600 иностранных талантов высокого класса работают и живут в этом районе, таланты с высшим образованием и выше составляют более 54% занятого населения.





Фото: скрин презентации





SIP всесторонне способствовала преобразованию и повышению качества высокотехнологичного производства и ускорению агломерации сферы услуг, укрепила и оптимизировала ключевые отрасли, такие как производство интегральных схем, оборудования, автозапчастей, авиационная промышленность, здравоохранение, торговля и логистика, а также в полной мере использовала преимущества комбинированной политики в отношении "свободных торговая зона + всеобъемлющая таможенная зона + торговая зона свободной торговли", активно опробованные политика и функции, дальнейшее упрощение таможенных процедур оформление торговли и инвестиций, а также стремление построить высококлассный производственный кластер, международный бизнес-центр и плацдарм для открытия Сучжоу.





Фото: скрин презентации





В полной мере используя преимущества природной экологии и технологической экологии в сочетании, он фокусируется на трех инновационных ядрах "база штаб-квартиры предприятия + Китайско-сингапурская Эко-город + национальный туристический курорт" и промышленный пояс вдоль скоростной автомагистрали Луцзян. Благодаря комплексному развитию интеллектуальной экономики компания не пожалела усилий для создания промышленного кластера интеллектуальной экономики, ускорила строительство научно-технического экологического района Сучжоу и стала важным "полюсом инноваций" и "полюсом роста" новой экономики.





Основана на первой в Китае службе зарубежных инвестиций государственного уровня демонстрационная платформа, SIP планирует систематически следовать тенденциям глобализации в рамках системы открытости страны. Компания создала комплексную систему обслуживания, которая активно обслуживает предприятия не только в Сучжоу и районе дельты реки Янцзы, но и в более широком диапазоне для возведения проектов вдоль "Пояса и пути". Она служит для создания зарубежных научно-исследовательских, производственных, сбытовых и сервисных баз, а также способствует перемещению производственных мощностей, технологическому сотрудничеству, расширению рынка, слияниям и поглощениям за рубежом. и инвестиции в оба конца.





SIP стремится стать стратегической платформой для предприятий в дельте реки Янцзы, выходящих на мировой уровень, и лидером в создании высококачественной двусторонней модели открытости, которая привлекает проекты с иностранными инвестициями и помогает отечественным предприятиям, стремящимся к развитию за рубежом.





Фото: скрин презентации





Перенимая опыт Сингапура, SIP внедряет концепции обслуживания в интересах бизнеса, включая создание различных платформ государственных услуг, таких как Единый сервисный центр и Корпоративный сервисный центр, стремясь помочь предприятиям в модернизации и развитии их бизнеса.





С другой стороны, SIP сосредоточилась на создании бизнес-среды мирового класса, постоянно углубляла реформу по оптимизации управления и делегированию полномочий, совершенствованию регулирования и модернизации услуг, а также создала первую в Цзянсу "платформу единого окна обслуживания" районного уровня. Он был первым, кто достиг цели "1220" в службах административного утверждения.





SIP сознательно придерживается идеи развития, ориентированного на людей, всесторонне способствует качественному и сбалансированному развитию образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, культуры, социального обеспечения и других сфер жизнедеятельности, а также постоянно повышает у людей чувство безопасности, счастья и достижений.





Фото: скрин презентации





Опираясь на мощный потенциал интеграции ресурсов, SIP обеспечивает поддержку промышленной политики, услуги платформы технологических инноваций , финансовую поддержку и стимулирование талантов для предприятий с точки зрения промышленности, инноваций и талантов, в надежде, что эти стимулы побудят их к устойчивым инновациям и развитию.