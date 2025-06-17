Продолжение тысячелетней дружбы и новая глава в истории эпохи - к поездке Си Цзиньпина в Казахстан для участия саммите "Китай - ЦА"

Фото: russian.news.cn

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По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин с 16 по 18 июня будет находиться в Астане для участия во 2-м саммите "Китай - Центральная Азия", сообщает "Синьхуа".





За тысячу лет народы Китая и ЦА создали славу древнего Шелкового пути и вписали великолепную главу в историю обменов между цивилизациями. Имея глубокие исторические корни, прочный фундамент общественной поддержки и широкий спектр практических потребностей, отношения Китая с центральноазиатскими странами в новую эпоху обрели жизненную силу и энергичность.





Два года назад в Сиане успешно прошел первый саммит "Китай-ЦА", положивший начало новой эре отношений между ними. За прошедшие два года сотрудничество между Китаем и странами региона достигло ощутимых результатов. Теперь, как и было обещано, состоится 2-й саммит в Астане, который подтолкнет шесть стран к продвижению вперед по новому пути создания китайско-центральноазиатского сообщества с единой судьбой.





За время между саммитами в Сиане и Астане дорожная карта действий стала более четкой, а шаги вперед -- более мощными. Си Цзиньпину и главам пяти государств ЦА предстоит разработать новый план сотрудничества, открывающий новые возможности для мира и развития в регионе, вносящий ценную уверенность в меняющийся мир и намечающий более светлое будущее для прогресса человеческой цивилизации.





ЕДИНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ПЕРЕДАВАТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЮЮ ДРУЖБУ





Более 2100 лет назад путешествие Чжан Цяня, эмиссара династии Хань, в западные земли открыло дверь для дружественных обменов между Китаем и ЦА.





Осенью 2013 года Си Цзиньпин посетил четыре центральноазиатские страны и в Казахстане впервые выдвинул инициативу строительства Экономического пояса Шелкового пути, пробудив древние воспоминания и изобразив чертеж мечты.





Фото: russian.news.cn





За последние 10 с лишним лет Си Цзиньпин неоднократно побывал в ЦА и поддерживал тесную связь с лидерами центральноазиатских стран. Китай и страны региона объединили усилия для всестороннего возрождения Шелкового пути и углубления сотрудничества, что положило начало новой эпохе в отношениях между сторонами.





Сегодня Китай установил всеобъемлющее стратегическое партнерство, подписал документы о сотрудничестве для совместного строительства "Пояса и пути" и претворяет в жизнь концепцию сообщества с единой судьбой для человечества в двустороннем порядке с каждой из пяти стран ЦА. Это знаменует высоту политического взаимодоверия, глубину добрососедства и широту практического сотрудничества между Китаем и данными государствами.





Дружба - плод единства взглядов и общих стремлений. Как отметил Си Цзиньпин, "углубление сотрудничества между Китаем и странами ЦА -- это стратегический выбор нашего поколения лидеров, сделанный с прицелом на будущее в соответствии с мировыми тенденциями и в ответ на чаяния народов".





В 2020 году КНР выступила с инициативой о создании механизма "Китай -- ЦА". В июле того же года прошла первая встреча глав МИД Китая и стран ЦА по видеосвязи, на которой объявили о запуске регулярных встреч в таком формате.





В январе 2022 года Си Цзиньпин провел видеосаммит с лидерами пяти центральноазиатских стран по случаю 30-летия установления межгосударственных дипотношений. В ходе переговоров прозвучали предложения о повышении статуса механизма до уровня глав государств. "Всегда основываться на взаимном уважении, добрососедстве и дружбе, сплоченности перед вызовами, взаимной выгоде и обоюдном выигрыше", -- так объяснил глава КНР секрет успеха сотрудничества между Китаем и странами ЦА.





В мае 2023 года на 1-м саммите "Китай - ЦА" Си Цзиньпин подробно изложил внешнеполитический курс Китая в отношении стран ЦА, вместе с лидерами пяти стран договорились о совместном формировании более тесного сообщества с единой судьбой Китая и ЦА. Был официально учрежден механизм встреч на уровне глав государств. Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по региональному развитию и четыре принципа строительства сообщества с единой судьбой, которые получили горячий отклик со стороны других лидеров.





Фото: russian.news.cn





Сианьская декларация", ряд много- и двусторонних документов, ключевые договоренности по важнейшим направлениям сотрудничества... Сианьская встреча стала яркой страницей в тысячелетней истории дружественных контактов Китая с государствами ЦА и придала мощный импульс миру и стабильности не только в регионе, но и на всей планете.





Содержание сотрудничества Китая и Центральной Азии постоянно обогащается на основе принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, а его структура непрерывно совершенствуется. На недавней 6-й встрече министров иностранных дел КНР и стран ЦА в Алматы стороны высоко оценили уровень взаимного доверия и сплоченности, а также важную роль механизма "Китай - ЦА", выразив готовность и далее раскрывать потенциал партнерства и создавать новые вехи в построении сообщества с единой судьбой.





Формат "Китай - ЦА" демонстрирует практические результаты несмотря на относительную "молодость" механизма. Личное участие лидеров стран подчеркивает взаимное уважение и стремление к углублению партнерства. Такой подход позволяет согласовывать позиции стран по ключевым вопросам современности, укреплять доверие между странами и друг с другом, формировать единый подход к региональной безопасности и развитию. Кроме этого, личное участие лидеров в формировании механизма "Китай - ЦА" подчеркивает его стратегическую важность. Это создает новую модель многостороннего взаимодействия в Евразии, способствуя стабильности и развитию региона. "Поэтому крепнет уверенность в том, что саммит в Астане расширит горизонты сотрудничества между нашими странами и придаст новый импульс достижению практических результатов на благо населения региона", - заявил директор кыргызского Института мировой политики Шерадил Бактыгулов.





Фото: russian.news.cn





РУКА ОБ РУКУ НА ПУТИ К МОДЕРНИЗАЦИИ





29 апреля этого года в горах Джалал-Абадской области Кыргызстана начались работы по прокладке трех тоннелей на кыргызском участке железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, что ознаменовало переход проекта к фазе строительства.





Этот крупный инфраструктурный проект в рамках инициативы "Пояс и путь", продвигаемый лично главами трех государств, стал символом сопряженности интересов трех стран и воплощает стремление их народов к взаимосвязанности и общему процветанию. По мнению директора Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тариела Кельдибекова, железная дорога перестроит логистическую сеть в регионе. И. о. заместителя председателя исполкома политсовета УзЛиДеП Жамолиддин Мелибоев подчеркнул, что проект является доказательством углубления взаимного доверия и практического сотрудничества между Китаем и странами ЦА.





Миру нужна транспортно связанная Центральная Азия", - сказал Си Цзиньпин на 1-м саммите "Китай - ЦА". Строится вышеуказанная железная дорога, из разных регионов Китая регулярно отправляются поезда в страны ЦА, введен в эксплуатацию казахстанский терминал в Сиане, активно продвигается строительства Транскаспийского международного транспортного маршрута... КНР и страны ЦА последовательно углубляют взаимосвязанность.





Сделав высококачественное строительство "Пояса и пути" новой отправной точкой, Китай и страны ЦА активизируют сотрудничество с беспрецедентной скоростью и интенсивностью. Стороны вместе выстраивают путь к модернизации и совместному развитию.





Все более плотная сеть транспортных маршрутов становится мостом для торговли. С помощью бесперебойного железнодорожного сообщения, автоперевозок и авиатранспорта китайская продукция - от бытовой техники и товаров повседневного спроса до электромобилей - непрерывно поступает в ЦА, а высококачественные центральноазиатские товары, такие как удобрения, хлопок, говядина и баранина, все быстрее находят путь на китайский рынок... По данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году товарооборот между Китаем и странами ЦА достиг 94,8 млрд долларов, увеличившись на 5,4 млрд по сравнению с предыдущим годом и обновив исторический максимум.





Фото: russian.news.cn





38-летний казахстанский фермер Сергей рассказал журналистам, что в последние годы начал сотрудничать с китайскими компаниями, внедрив модель "контрактного земледелия": выращивает зерновые культуры по запросам китайского рынка и получает агротехническую поддержку от китайских специалистов. Это помогло решить проблемы с выращиванием зерна и его сбытом.





По словам председателя Национального фонда "Шелковый путь - путь консолидации" Абдугани Мамадазимова, механизм "Китай - ЦА" внес весомый вклад в устойчивость и развитие региона. "Мы надеемся, что 2-й саммит "Китай - ЦА" углубит сотрудничество сторон, поможет продолжить развитие инфраструктуры и логистики, а также объединит усилия ради совместного развития и общего процветания", - заявил он.





РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ОБМЕНОВ И ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ





31 мая 2025 года на железнодорожный вокзал Алматы прибыл из Сианя первый международный туристический поезд Китай - Центральная Азия. Этим событием открылась серия культурных обменов между Китаем и Казахстаном.





На первом саммите "Китай - ЦА" Си Цзиньпин выступил с рядом инициатив, в том числе с предложением о запуске туристического поезда. Заместитель председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ануар Ахметжанов выразил надежду, что поезд поможет укрепить связи между народами Китая и стран ЦА и углубит их взаимопонимание.





Фото: russian.news.cn





Сегодня у Китая действует безвизовый режим с Казахстаном и Узбекистаном. 2025 год объявлен в Казахстане Годом китайского туризма, а в Китае - Годом узбекского туризма. Все больше китайских туристов едут в древние города Самарканд и Бухару, также все больше граждан стран ЦА посещают Китай.





Тысячелетний Шелковый путь позволяет людям свободно путешествовать, способствует взаимопониманию и культурной интеграции. Сотрудничество в сферах образования и сокращения бедности, контакты по вопросам госуправления, обмены на местном уровне - глубокий и устойчивый цивилизационный диалог делает дружбу между сторонами все прочнее.





Партнерство в сфере профессионального образования открывает центральноазиатской молодежи путь в будущее. В Таджикистане уже более двух лет работает первая в ЦА "Мастерская Лу Бань", где обучают технологиям теплоснабжения и инженерной геодезии. "Мастерская Лу Бань" в Восточно-Казахстанской области направлена на подготовку кадров для автопрома. В Астане также активно готовится к открытию вторая в Казахстане "Мастерская Лу Бань". В Кыргызстане и Узбекистане такие мастерские начали работу в прошлом году, в Туркменистане проект находится в стадии реализации.





Интерес к Китаю и китайскому языку в странах ЦА неуклонно растет. Китай и страны региона ускоренно обмениваются культурными центрами. Уже функционируют 13 институтов Конфуция в ЦА. Все больше молодых людей стремятся получить образование в Китае. На сегодняшний день имеется почти сто пар административно-территориальных единиц, установивших побратимские отношения.





Фото: russian.news.cn





Совместная реставрация древней Хивы в Узбекистане, совместные раскопки на казахстанском археологическом комплексе Рахат, работа по сохранению и передаче грядущим поколениям кыргызского героического эпоса "Манас"... Сотрудничество между Китаем и странами ЦА в области охраны культурного наследия позволило вновь засиять многим жемчужинам Шелкового пути.





Узбекский политический комментатор Шарофиддин Тулаганов отметил, что механизм "Китай - ЦА" стал важной платформой для взаимного обучения цивилизаций и сближения народов, которая способствует углублению взаимопонимания и укреплению доверия, а также вносит значимый гуманитарный вклад в мир и стабильность в регионе.





По мнению директора Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Казахстана Айдара Амребаева, предстоящий саммит "Китай - ЦА" придаст новый импульс сплоченности и сотрудничеству между Китаем и центральноазиатскими странами, продвинет строительство более тесного сообщества с единой судьбой Китая и ЦА и внесет вклад в процветание региона и совершенствование глобального управления.





От Сианя до Астаны - в потоке высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", на новом пути к модернизации и в диалоге цивилизаций Китай и страны ЦА передают из поколения в поколение традиции дружбы и взаимной поддержки, внося новый вклад в обеспечение мира и развития на планете и содействие прогрессу человеческой цивилизации.