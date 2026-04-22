21.04.2026
Синьцзян и Центральная Азия создают "экологический мост" и формируют общую цепочку "зеленой" энергетики
Рассказать друзьям
Технологическое сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды становится ключевым элементом формирования новой экономической модели взаимодействия между КНР и государствами региона, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Мы совместно выстраиваем современную промышленную цепочку "зеленой" энергетики. Предприятия Синьцзяна уже успешно реализуют в Центральной Азии проекты по строительству ветроэнергетических станций", - сообщил спикер в ходе своего выступления.
По его словам, стороны также создали эффективный "экологический мост" между Китаем и Центральной Азией, активно делясь технологиями водосберегающего сельского хозяйства и экологического восстановления.
В ходе обсуждения было отмечено, что внедрение низкоуглеродных технологий позволяет региону эффективно противостоять климатическим вызовам и решать проблему рационального использования водных ресурсов. Участники медиасалона подчеркнули, что синергия в области "чистой" энергии не только обеспечивает энергетическую безопасность, но и создает фундамент для устойчивого промышленного роста. Трансфер инновационных решений в агропромышленный сектор, включая системы экономного полива, становится критически важным фактором для стабильности продовольственного рынка во всех странах Центральной Азии.
Особое внимание было уделено долгосрочному эффекту от реализации совместных "зеленых" инициатив. Было отмечено, что экологическая повестка сегодня неразрывно связана с экономической интеграцией: внедрение экологических стандартов на производстве и развитие альтернативных источников энергии открывают новые возможности для экспорта и укрепляют конкурентоспособность региона на мировом рынке.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам представили комплексные перспективы экологического сотрудничества. Участники встречи сошлись во мнении, что системный обмен опытом в сфере экологии станет залогом сохранения уникальных природных систем Шелкового пути для будущих поколений.
новости по теме
21.04.2026
Уверенный старт китайской экономики в 2026 году укрепляет глобальное доверие
Рассказать друзьям
Недавно был опубликован отчет о состоянии экономики Китая за первый квартал 2026 года. Согласно статистике, в январе-марте валовой внутренний продукт Китая составил 33,42 трлн юаней (4,90 трлн долларов США), увеличившись на 5,0% в годовом выражении (в сопоставимых ценах). Это на 0,5 процентного пункта выше показателей четвертого квартала прошлого года.
Эти данные вызвали широкий интерес международного сообщества. Наблюдатели в целом сходятся во мнении, что на фоне нарастающей неопределенности глобальных экономических перспектив Китай демонстрирует устойчивость и динамичное развитие своей экономики, привнося в мир столь необходимые стабильность и позитивный импульс.
Сегодня международная обстановка становится все более напряженной: последствия геополитических конфликтов выходят далеко за их пределы. Организация Объединенных Наций, Азиатский банк развития и другие международные институты предупреждают о рисках глобального экономического спада, и мировая экономика вынуждена развиваться под нарастающим давлением.
Несмотря на заметно возросшее число внешних факторов нестабильности, китайская экономика обладает достаточным запасом прочности и мощными внутренними драйверами роста, а макроэкономическая политика страны сохраняет свою эффективность.
Превзошло ожидания", "рост вопреки внешним вызовам" - так иностранные СМИ единодушно оценивают ситуацию. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что китайская экономика продемонстрировала устойчивость и значительный потенциал, оказывающий благотворное влияние на мировое развитие.
Китайская экономика, опираясь на инновации и передовые технологии, сохраняет мощный импульс к высококачественному развитию. В первом квартале вклад машиностроения в прирост добавленной стоимости крупных промышленных предприятий составил почти 50%.
В январе - феврале доля высокотехнологичной обрабатывающей промышленности в общем приросте прибыли промышленного сектора превысила 50%. Новые драйверы роста все увереннее берут на себя роль "локомотива" развития.
Значительный рост продемонстрировал экспорт экологически чистой продукции: электромобилей (на 77,5%), литиевых аккумуляторов (на 50,4%) и ветрогенераторных установок с их комплектующими (на 45,2%). Объем капитальных вложений в такие передовые отрасли, как искусственный интеллект и гуманоидная робототехника, увеличился на 45,5% в годовом выражении. Индекс деловой активности технологически инновационных предприятий вырос на 8,1%.
Промышленное развитие Китая ускоренно движется в сторону высокотехнологичности, интеллектуализации и экологизации, переходя к принципиально новым формам хозяйствования, а формирование производительных сил нового качества уже приносит ощутимые результаты.
Волна внедрения экологически чистых источников энергии в Китае создает реальную экономическую ценность", "бурный спрос на оборудование, связанное с искусственным интеллектом, уверенно выводит китайскую внешнюю торговлю на траекторию роста" - эти позитивные сигналы, отмеченные зарубежными СМИ, наглядно свидетельствуют об ускоренном развитии производительных сил нового качества в Китае.
Общее оживление внутреннего спроса создало благоприятные условия для устойчивого экономического роста. Переход к экономической модели, опирающейся на внутренний рынок и потребление, - это стратегический выбор Китая. Данный шаг продиктован новыми реалиями развития и международной конъюнктурой. Он обусловлен необходимостью балансировать краткосрочные и долгосрочные цели, а также сочетать внутренние и внешние приоритеты страны.
В первом квартале розничный товарооборот страны вырос на 2,4% в годовом выражении, инвестиции в основной капитал перешли из отрицательной зоны в положительную, а внутренний рынок продолжил устойчивое развитие.
На 6-й Китайской международной выставке потребительских товаров на Хайнане (Южный Китай) были представлены многочисленные новинки. Глобальные и региональные дебюты продуктов способствуют дальнейшему укреплению бренда "Покупай в Китай". Преимущества сверхкрупного рынка по-прежнему служат мощным импульсом для экономического развития страны.
Американские СМИ отмечают, что Китай переходит к комплексной модели роста, которая не только способствует развитию самой страны, но и служит показательным примером для мировой экономики.
В условиях глубокой трансформации глобальной архитектуры Китай неизменно придерживается политики открытости высокого уровня, создавая новые возможности для всего мира.
Планомерно реализуется целый ряд мер по дальнейшему открытию экономики: запуск режима независимых таможенных операций на Хайнане, приведение законодательства о внешней торговле в соответствие с международными нормами и расширение перечня отраслей, доступных для иностранных инвестиций. Эти шаги способствуют одновременному росту качества и масштабов торгового сотрудничества.
В первом квартале общий объем внешней торговли Китая впервые в истории превысил 11 трлн юаней (1,61 трлн долларов США). Темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сохранились на двузначном уровне, а квартальный прирост стал самым высоким за последние пять лет.
При этом доля стран - участниц инициативы "Один пояс, один путь" во внешнеторговом обороте КНР составила 51,2%. Товарооборот с Африкой вырос на 23,7%, а сотрудничество с АСЕАН, странами Латинской Америки, ЕС, Великобританией и другими экономиками АТЭС также показывает двузначные темпы роста.
Стимулирующий эффект китайского рынка продолжает приносить пользу международному сообществу. Китай, придерживающийся политики открытости высокого уровня, остается надежной опорой мировой экономики в условиях глобальной нестабильности.
2026 год - первый год 15-й пятилетки Китая (2026-2030 гг.). Стабильный экономический рост страны служит прочным фундаментом для ее успешного старта и выступает устойчивым якорем для мировой экономики. В условиях глобальной турбулентности Китай придает международному развитию необходимую уверенность и мощный позитивный импульс.
Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"
20.04.2026
В Кашгарской зоне свободной торговли создается литиевый кластер из 28 предприятий
Рассказать друзьям
Синьцзян активно трансформирует свою промышленную структуру, делая ставку на высокотехнологичное энергетическое сотрудничество со странами Центральной Азии; в частности, в Кашгарской зоне свободной торговли (ЗСТ) идет формирование мощного литиевого кластера, в который уже вовлечены 28 специализированных предприятий, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
В Кашгарской зоне свободной торговли формируется кластер литиевой промышленности, в который на текущий момент вовлечено уже 28 специализированных предприятий", - подчеркнул эксперт.
По его словам, проект призван удовлетворить растущий спрос региона на современные системы накопления энергии и поддержку масштабных инициатив в сфере "зеленой" экономики".
Создание литиевого хаба в Кашгаре является стратегическим шагом по интеграции производственных мощностей СУАР с потребностями соседних стран. Кластер объединяет заводы по производству аккумуляторов, компонентов для электротранспорта и систем хранения энергии для солнечных и ветровых станций. Это позволяет создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью непосредственно вблизи границ с партнерами по региону, существенно оптимизируя логистику.
Участники медиасалона подчеркнули, что развитие таких высокотехнологичных производственных цепочек открывает новые возможности для совместных инвестиционных проектов и подготовки квалифицированных инженерных кадров. Кашгарская ЗСТ, таким образом, превращается в важную технологическую базу, укрепляя статус Синьцзяна как индустриального драйвера на всем протяжении Шелкового пути.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о новых промышленных проектах в СУАР, в частности, было особо отмечено развитие высокотехнологичных производственных цепочек в регионе.
20.04.2026
Китай ускоренно переводит низковысотную авиацию в стадию масштабного коммерческого применения
14 сентября 2024 года, демонстрационный полет пилотируемого дирижабля AS700 Сянъюнь в уезде Яншо Гуанси-Чжуанского автономного района (Южный Китай). Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Китай ускоренными темпами идет к продвижению развития низковысотной авиации из стадии пилотных проектов к масштабному коммерческому применению. Об этом свидетельствуют итоги отраслевой конференции по развитию индустрии малых высот 2026 года, прошедшей недавно на острове Хэнцинь, в городе Чжухай провинции Гуандун (Южный Китай), в которой приняли участие более 400 представителей государственных ведомств, местных правительств, предприятий и высших учебных заведений.
Главным событием форума стала презентация китайского грузового электробеспилотника вертикального взлета и посадки AR-E800 собственной разработки. По итогам встречи компания "Чанхэ" при Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC) приняла 50 подтвержденных заказов и заключила 110 предварительных соглашений о поставке аппаратов. Следует отметить, что на текущий момент совокупный объем подписанных контрактов на модель AR-E800 превысил 400 единиц, что подтверждает высокий коммерческий спрос на низковысотную технику отечественного производства.
AR-E800 рассчитан на перевозку грузов массой не более 320 кг на расстояние до 40 км. Аппарат способен стабильно работать на высоте до 4 800 метров и при порывах ветра до 7 баллов, что позволяет использовать его в горных, прибрежных и труднодоступных районах. По словам разработчиков, от обычных вертолетов AR-E800 отличается более низкой эксплуатационной стоимостью и высокой скоростью доставки грузов.
Помимо флагманской модели, на конференции было представлено еще пять перспективных прототипов низковысотной техники: многоцелевой вертолет гражданского назначения AC332 с грузоподъемностью 4 тонны, гражданский пилотируемый дирижабль AS700 и беспилотные авиасистемы для грузоперевозок. Некоторые из них уже получили сертификацию и применяются на практике, другие проходят завершающие этапы сертификации и в ближайшее время будут запущены в серийный выпуск, что дополнит линейку коммерческой низковысотной техники Китая.
Эксперты отмечают, что в Китае сформировалась многовариантная структура низковысотной авиационной техники, характеризующаяся параллельным развитием множества технологических направлений - от самолетов с неподвижным крылом и винтокрылых аппаратов до беспилотных и пилотируемых летательных средств, а также от традиционных силовых установок до новых энергетических систем. По данным китайской бизнес-информационной платформы "Тяньяньча", к концу 2025 года в Китае насчитывалось более 36 тысяч действующих предприятий в сфере беспилотной авиации, из них более 7 400 расположены в провинции Гуандун.
На основе сформировавшейся промышленной базы Китай активно расширяет коммерческое применение низковысотной техники, строя единую национальную систему перевозок и разветвленную сеть воздушных маршрутов. В городе Шэньчжэнь провинции Гуандун уже запущены регулярные пассажирские рейсы на электровертикальных аппаратах, в Гуанчжоу и Шанхае беспилотники доставляют лекарства и скоропортящиеся товары всего за 15-20 минут. В горных труднодоступных районах тяжелые беспилотники решают проблему "последнего километра" в логистике, повышая доступность товаров для местного населения. Кроме того, низковысотная техника широко применяется в чрезвычайных ситуациях - при тушении лесных пожаров, проведении спасательных операций и экстренной медицинской эвакуации.
При ускоренном развитии отрасли особое внимание уделяется безопасности полетов.
Безопасность - это жизненная линия всей экономики низковысотных полетов", - подчеркнул ведущий технический эксперт корпорации AVIC У Симин.
По его словам, одновременно с ростом коммерческого применения необходимо создавать комплексную систему контроля, обеспечивать соответствие всей техники национальным стандартам безопасности и налаживать непрерывное управление на всех этапах эксплуатации летательных аппаратов.
Стабильному и безопасному развитию отрасли способствует масштабная реформа регулирования воздушного пространства, снимающая ключевые административные барьеры для коммерческих полетов. С 1 июля 2026 года вступит в силу пересмотренный Закон о гражданской авиации КНР, согласно которому полеты на высоте до 120 метров будут осуществляться в простом уведомительном порядке без сложного согласования, а срок утверждения полетов на высоте 120-300 метров сократится до 2 часов. Такие меры формируют стабильные правовые условия для масштабного запуска коммерческих проектов и повседневного использования низковысотной техники.
Реформы регулирования и развитие технической базы обеспечили стремительный рост рынка низковысотной авиации в Китае. По данным Управления гражданской авиации Китая, в 2025 году общий рыночный объем этой отрасли достиг 1,5 трлн юаней (порядка 220 млрд долл. США), а общий объем годовых заказов на аппараты eVTOL превысил 300 млрд юаней. Сфера применения техники постоянно расширяется, охватывая логистику, сельское хозяйство, экологический мониторинг, медицинскую сферу и чрезвычайные ситуации, становясь новым драйвером экономического роста.
19.04.2026
Время оформления агроэкспорта на границе с КНР сократилось до 24 часов
Рассказать друзьям
Цифровизация пограничных переходов и внедрение систем "умных портов" на границе Синьцзяна и Казахстана радикально ускорили прохождение скоропортящихся грузов; время таможенного оформления агроэкспорта сократилось с 5 суток до 24 часов, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Благодаря механизмам "прямого сообщения" и использованию системы TIR (международные дорожные перевозки), время таможенного оформления экспорта сельскохозяйственных товаров сократилось с 5 суток до 24 часов", - сообщил представитель медиасообщества КНР.
По его словам, это решение значительно повышает сохранность продукции и общую эффективность трансграничной логистики, позволяя фермерам стран региона быстрее доставлять свежую продукцию до конечного потребителя.
Внедрение интеллектуальных систем досмотра и электронного обмена данными на ключевых пунктах пропуска, таких как Хоргос и Алашанькоу, позволило минимизировать человеческий фактор и устранить заторы. Созданные "зеленые коридоры" для сельхозпродукции обеспечивают приоритетный порядок прохождения границы, что критически важно для поддержания качества продовольственных товаров. Кроме того, синхронизация фитосанитарных стандартов позволяет проводить проверку грузов в режиме "одного окна", что делает логистическую цепочку прозрачной и предсказуемой.
Участники медиасалона подчеркнули, что технологическое обновление портов является частью масштабной стратегии по сопряжению рынков Китая и Центральной Азии. Оптимизация процедур не только способствует росту товарооборота, но и создает условия для долгосрочного сотрудничества в сфере переработки сельхозпродукции в приграничных зонах.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали об упрощении таможенных процедур, в частности, было особо отмечено значение технологического обновления портов на современном Шелковом пути.
18.04.2026
Пилотная зона свободной торговли в Синьцзяне стала локомотивом институциональной открытости и экономического роста региона
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская (Синьцзянская) пилотная зона свободной торговли (СЭЗ) за короткий срок стала ключевым драйвером модернизации региона, генерируя сегодня порядка 40% всего внешнеторгового оборота СУАР, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
"С момента официального запуска в ноябре 2023 года зона свободной торговли продемонстрировала беспрецедентную эффективность. Несмотря на то что она занимает лишь малую часть территории региона, эта площадка аккумулирует почти половину его внешнеторговых потоков, став передовым краем институциональной открытости Китая в западном направлении", - проинформировал спикер. По его словам, "успех зоны обусловлен внедрением инновационных моделей управления, радикальным упрощением административных барьеров и созданием максимально благоприятных условий для привлечения трансграничных инвестиций".
В рамках функционирования СЭЗ особое внимание уделяется развитию цифровой торговли и созданию финансовых сервисов нового поколения, которые позволяют компаниям из стран Центральной Азии проводить операции быстрее и с меньшими издержками. Эксперты подчеркивают, что зона стала "испытательным полигоном" для отработки новых таможенных режимов и механизмов промышленной кооперации, которые в дальнейшем планируется масштабировать на весь Шелковый путь.
Кроме того, интеграция производственных мощностей внутри зоны позволяет создавать добавленную стоимость непосредственно в приграничных районах. Это превращает СЭЗ из простого транзитного узла в мощный производственный центр, где сырье из стран региона может перерабатываться с использованием высокотехнологичных китайских решений для последующего экспорта на мировые рынки.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам представили глубокий анализ работы пилотной зоны. Участники встречи сошлись во мнении, что развитие подобных площадок является стратегическим приоритетом для углубления экономического партнерства между КНР и государствами Центральной Азии.
17.04.2026
Автопутешествия из Китая в Центральную Азию стали новым драйвером трансграничного туризма
Рассказать друзьям
Упрощение визового режима и масштабное развитие приграничного сервиса вызвали взрывной рост популярности трансграничных автомобильных туров по маршрутам Великого шелкового пути, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Благодаря Синьцзяну самостоятельные автопутешествия в Центральную Азию становятся новым модным трендом среди китайских туристов. При этом древний город Кашгар, руины города Цзяохэ и другие достопримечательности становятся окнами взаимного познания цивилизаций", - отметил спикер.
По его словам, вследствие упрощения визового режима большой популярностью стали пользоваться трансграничные туристические маршруты, позволяющие путешественникам вторично пройти по Великому шелковому пути.
Популярность автотуризма поддерживается созданием сети современных кемпингов, сервисных центров и зон отдыха вдоль основных магистралей СУАР. Благодаря действующему безвизовому режиму поездки через границу стали массовым явлением: путешественники ценят возможность увидеть уникальное сочетание древней архитектуры и футуристических городов. Особое внимание уделяется развитию трансграничных маршрутов, которые объединяют природные достопримечательности Казахстана и культурные объекты Китая в единые туристические пакеты, способствуя реальному "сближению сердец".
Участники медиасалона подчеркнули, что туризм становится важнейшим инструментом гуманитарной интеграции. Ожидается, что в 2026 году поток автотуристов через пункты пропуска Хоргос и Алашанькоу обновит исторические максимумы, что даст дополнительный стимул для развития малого и среднего бизнеса в приграничных районах обеих сторон.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о новых трендах в сфере туризма, в частности было особо отмечено стратегическое значение культурной интеграции.
16.04.2026
Казахстан наращивает экспорт экологически чистого продовольствия в КНР: мед и зерно бьют рекорды
Рассказать друзьям
Аграрный сектор Казахстана и Китая демонстрирует высокую взаимодополняемость, при этом особый акцент делается на поставках экологически чистой продукции из РК, которая пользуется повышенным спросом у китайских потребителей, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Через "зеленый коридор" Синьцзяна в Китай сегодня активно поставляются казахстанская пшеница, ячмень, семена льна и подсолнечное масло. Мы видим огромный потенциал в экспорте готовой продукции, такой как натуральный мед и свежие фрукты", - резюмировал спикер.
По его словам, в обратном направлении налажен стабильный экспорт китайских орехов, сухофруктов и томатной пасты, что формирует сбалансированный и качественный товарообмен.
Ключевым фактором роста аграрного экспорта стало упрощение фитосанитарного контроля и создание лабораторий на границе, которые признают сертификаты обеих стран. Казахстанская пшеница и мука ценятся в Китае за высокое содержание клейковины и отсутствие ГМО, что позволяет позиционировать их в премиальном сегменте. В свою очередь казахстанский мед из Восточного Казахстана и Алматинской области стал настоящим брендом в крупных городах КНР.
Эксперты подчеркивают, что развитие агрологистики на Хоргосе позволяет фермерам сокращать путь до прилавка. Создание "умных" складов и холодильных терминалов обеспечивает сохранность продукции, что особенно важно для скоропортящихся товаров. Участники встречи отметили, что такая "продовольственная связка" не только выгодна бизнесу, но и напрямую влияет на продовольственную безопасность и стабильность цен в регионе.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали об агропромышленном взаимодействии, в частности, было особо отмечено успешное создание экологически чистых производственных цепочек.
16.04.2026
Россия впервые установила национальный павильон в рамках CICPE
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Россия впервые установила национальный павильон на шестом Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров, которое проходит с 13 по 18 апреля в городе Хайкоу провинции Хайнань, сообщает "Синьхуа".
В рамках национального павильона 14 российских компаний представили свои уникальные потребительские товары, включая продукты питания, товары для здоровья, лечебную и уходовую косметику, ювелирные изделия и предметы искусства.
Генеральный представитель Российского экспортного центра в КНР Евгений Бажов заявил, что российская сторона впервые открыла национальный павильон на CICPE, чтобы системно представить национальный бренд "Сделано в России", способствовать выходу на китайский рынок кластеров высококачественных российских потребительских товаров и точно соответствовать тенденции повышения потребительского спроса в Китае.
Евгений Бажов отметил, что Китай обладает крупнейшим и самым динамичным потребительским рынком в мире. Российские предприятия имеют уникальные преимущества в области природных ресурсов, научно-исследовательского потенциала и высокой ценовой доступности своей продукции, что в полной мере соответствует китайскому рынку.
Стоит отметить, что 6-е CICPE является первой организованной подобной выставкой после запуска режима независимых таможенных операций в декабре прошлого года на всей территории Хайнаньского порта свободной торговли.
На текущей выставке российские компании-участницы единодушно отметили высокую эффективность и бесперебойность таможенного оформления ввозимых экспонатов, точность и результативность деловых контактов на месте, а также значительное повышение узнаваемости бренда "Сделано в России" благодаря общему имиджу национального павильона России.
По словам Евгения Бажова, после запуска режима независимых таможенных операций на всей территории Хайнаньского ПСТ на острове были приняты некоторые политические меры, содействующие созданию институциональной среды с низкими барьерами входа и высокой эффективностью для иностранных предприятий, что позволило снизить издержки при выходе на китайский рынок и сократить логистические циклы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?