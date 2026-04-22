Синьцзян и Центральная Азия создают "экологический мост" и формируют общую цепочку "зеленой" энергетики

Рассказать друзьям

Недавно был опубликован отчет о состоянии экономики Китая за первый квартал 2026 года. Согласно статистике, в январе-марте валовой внутренний продукт Китая составил 33,42 трлн юаней (4,90 трлн долларов США), увеличившись на 5,0% в годовом выражении (в сопоставимых ценах). Это на 0,5 процентного пункта выше показателей четвертого квартала прошлого года.





Эти данные вызвали широкий интерес международного сообщества. Наблюдатели в целом сходятся во мнении, что на фоне нарастающей неопределенности глобальных экономических перспектив Китай демонстрирует устойчивость и динамичное развитие своей экономики, привнося в мир столь необходимые стабильность и позитивный импульс.





Сегодня международная обстановка становится все более напряженной: последствия геополитических конфликтов выходят далеко за их пределы. Организация Объединенных Наций, Азиатский банк развития и другие международные институты предупреждают о рисках глобального экономического спада, и мировая экономика вынуждена развиваться под нарастающим давлением.





Несмотря на заметно возросшее число внешних факторов нестабильности, китайская экономика обладает достаточным запасом прочности и мощными внутренними драйверами роста, а макроэкономическая политика страны сохраняет свою эффективность.





Превзошло ожидания", "рост вопреки внешним вызовам" - так иностранные СМИ единодушно оценивают ситуацию. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что китайская экономика продемонстрировала устойчивость и значительный потенциал, оказывающий благотворное влияние на мировое развитие.





Китайская экономика, опираясь на инновации и передовые технологии, сохраняет мощный импульс к высококачественному развитию. В первом квартале вклад машиностроения в прирост добавленной стоимости крупных промышленных предприятий составил почти 50%.





В январе - феврале доля высокотехнологичной обрабатывающей промышленности в общем приросте прибыли промышленного сектора превысила 50%. Новые драйверы роста все увереннее берут на себя роль "локомотива" развития.





Значительный рост продемонстрировал экспорт экологически чистой продукции: электромобилей (на 77,5%), литиевых аккумуляторов (на 50,4%) и ветрогенераторных установок с их комплектующими (на 45,2%). Объем капитальных вложений в такие передовые отрасли, как искусственный интеллект и гуманоидная робототехника, увеличился на 45,5% в годовом выражении. Индекс деловой активности технологически инновационных предприятий вырос на 8,1%.





Промышленное развитие Китая ускоренно движется в сторону высокотехнологичности, интеллектуализации и экологизации, переходя к принципиально новым формам хозяйствования, а формирование производительных сил нового качества уже приносит ощутимые результаты.





Волна внедрения экологически чистых источников энергии в Китае создает реальную экономическую ценность", "бурный спрос на оборудование, связанное с искусственным интеллектом, уверенно выводит китайскую внешнюю торговлю на траекторию роста" - эти позитивные сигналы, отмеченные зарубежными СМИ, наглядно свидетельствуют об ускоренном развитии производительных сил нового качества в Китае.





Общее оживление внутреннего спроса создало благоприятные условия для устойчивого экономического роста. Переход к экономической модели, опирающейся на внутренний рынок и потребление, - это стратегический выбор Китая. Данный шаг продиктован новыми реалиями развития и международной конъюнктурой. Он обусловлен необходимостью балансировать краткосрочные и долгосрочные цели, а также сочетать внутренние и внешние приоритеты страны.





В первом квартале розничный товарооборот страны вырос на 2,4% в годовом выражении, инвестиции в основной капитал перешли из отрицательной зоны в положительную, а внутренний рынок продолжил устойчивое развитие.





На 6-й Китайской международной выставке потребительских товаров на Хайнане (Южный Китай) были представлены многочисленные новинки. Глобальные и региональные дебюты продуктов способствуют дальнейшему укреплению бренда "Покупай в Китай". Преимущества сверхкрупного рынка по-прежнему служат мощным импульсом для экономического развития страны.





Американские СМИ отмечают, что Китай переходит к комплексной модели роста, которая не только способствует развитию самой страны, но и служит показательным примером для мировой экономики.





В условиях глубокой трансформации глобальной архитектуры Китай неизменно придерживается политики открытости высокого уровня, создавая новые возможности для всего мира.





Планомерно реализуется целый ряд мер по дальнейшему открытию экономики: запуск режима независимых таможенных операций на Хайнане, приведение законодательства о внешней торговле в соответствие с международными нормами и расширение перечня отраслей, доступных для иностранных инвестиций. Эти шаги способствуют одновременному росту качества и масштабов торгового сотрудничества.





В первом квартале общий объем внешней торговли Китая впервые в истории превысил 11 трлн юаней (1,61 трлн долларов США). Темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сохранились на двузначном уровне, а квартальный прирост стал самым высоким за последние пять лет.





При этом доля стран - участниц инициативы "Один пояс, один путь" во внешнеторговом обороте КНР составила 51,2%. Товарооборот с Африкой вырос на 23,7%, а сотрудничество с АСЕАН, странами Латинской Америки, ЕС, Великобританией и другими экономиками АТЭС также показывает двузначные темпы роста.





Стимулирующий эффект китайского рынка продолжает приносить пользу международному сообществу. Китай, придерживающийся политики открытости высокого уровня, остается надежной опорой мировой экономики в условиях глобальной нестабильности.





2026 год - первый год 15-й пятилетки Китая (2026-2030 гг.). Стабильный экономический рост страны служит прочным фундаментом для ее успешного старта и выступает устойчивым якорем для мировой экономики. В условиях глобальной турбулентности Китай придает международному развитию необходимую уверенность и мощный позитивный импульс.





Рубрика "Хэинь" газеты "Жэньминь жибао"