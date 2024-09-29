Славному Китаю 75 лет

Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстан Чжан Сяо дал интервью средствам массовой информации по случаю 75-летия КНР.





1 октября Китайская Народная Республика отметит свое 75-летие. За последние 75 лет Китай непрерывно шел от бедности, слабости, изоляции и отсталости к процветанию, силе, открытости и прогрессу, создавая одно за другим "китайские чудеса" и внося огромный вклад в мировое развитие и прогресс человечества.





От бедности и слабости до второй по величине экономики мира, экономическая мощь и совокупная мощь Китая совершили исторический скачок. В 1952 году ВВП Китая составлял всего 67,9 млрд юаней, а в 2023 году он превысил 126 трлн юаней, уверенно заняв второе место в мире по величине экономики и увеличившись в 223 раза, со среднегодовыми темпами роста 7,9%. Среди них среднегодовые темпы роста с 1979 по 2023 год составляют 8,9%, что намного выше, чем темпы роста мировой экономики, составившие 3,0% за тот же период. Общий экономический объем составляет около 17% мирового объема, тем самым став крупнейшей в мире страной по производству, торговле товарами, валютными резервами, а также вторым по величине потребителем товаров. С валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения в размере 13 400 долларов США Китай стал страной с доходом выше среднего. Среднегодовой вклад Китая в мировой экономический рост с 1979 по 2023 год составил 24,8%, занимая первое место в мире.





От ограничения узких мест к главной опоре, базовые отрасли промышленности и инфраструктуры Китая были укреплены как никогда раньше. Общий объем производства зерна в Китае увеличился с 113,2 млрд кг в 1949 году до 695,4 млрд кг в 2023 году, увеличившись в 5,1 раза; производство круп, мяса, чая, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции занимает первое место в мире. Китаю потребовалось несколько десятилетий, чтобы завершить процесс индустриализации, который занял у развитых стран сотни лет. Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности Китая занимает первое место в мире уже 14 лет подряд, составляя около 30% мировой доли. Китай занимает первое место в мире по объему производства более 200 видов основных промышленных товаров. В 2023 году объем производства автомобилей, мобильных телефонов, промышленных роботов и интегральных схем в Китае составил 30,11 миллиона, 1,57 миллиарда, 430 000 и 351,4 миллиарда соответственно, заняв первое место в мире. Китай построил крупнейшую в мире сеть высокоскоростных железных дорог, сеть автомагистралей и портовый кластер и занимает первое место в мире по объему железнодорожных, автомобильных, пассажирских и грузовых перевозок, а также по грузообороту портов. В 2023 году ежегодное количество грузовых поездов Китай - Европа превысил 17 тысяч, а сеть обслуживания охватила практически всю территорию Европы и Азии. Построил крупнейшую в мире и технологически передовую сеть 5G, 60% базовых станций связи 5G в мире установлено в Китае.





От отставания в развитии до лидерства в инновациях, Китай достиг плодотворных успехов в направлении построения инновационной страны. С 2013 года Китай занимает второе место в мире по объему инвестиций в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), в 2023 году расходы на которые достигли 3327,8 млрд юаней, что в 233 раза больше, чем в 1991 году. Соотношение инвестиции в НИОКР к ВВП Китая составляет 2,64%, что превышает средний уровень стран ЕС. Эквивалент полной занятости персонала НИОКР занимает первое место в мире уже 11 лет подряд. К концу 2023 года Китай занял первое место в мире по числу 100 крупнейших в мире научно-технических инновационных кластеров, при этом нынешнее количество высокотехнологичных предприятий составляет 463 тысяч. Индекс инноваций Китая подскочил с 34-го места в 2012 году на 12-е место в мире, войдя в число инновационных стран. Крупные достижения постоянно реализуются в области пилотируемых космических полетов, исследования Луны и Марса, спутниковой навигации, ядерной энергетики и производства крупных пассажирских самолетов. Цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, облачные вычисления и 5G, быстро развиваются, масштабы цифровой экономики уже много лет подряд занимают второе место в мире, а объем транзакций электронной коммерции и масштаб транзакций мобильных платежей занимают первое место в мире.





От нехватки питания и одежды до общества всеобщей средней зажиточности, жизнь людей претерпела колоссальные изменения. В конце 2023 года постоянное городское население Китая достигло 930 миллионов человек, что на 760 миллионов больше, чем в конце 1978 года. Уровень урбанизации постоянного населения составил 66,16%, увеличившись на 48,24 процентного пункта. В 2023 году располагаемый доход на душу населения достиг 39 218 юаней, увеличившись в реальном выражении в 76 раз по сравнению с 1949 годом, что в среднем составляет 6,0 % в год без учета ценовых факторов. Потребительские расходы на душу населения составят 26 796 юаней, что в реальном выражении в 36 раз больше, чем в 1956 году, среднегодовой рост которых составил 5,5 %. В 2023 году количество автомобилей на 100 домохозяйств по стране составил 49,7, а количество кондиционеров - 145,9, что в 2,9 раза и 2,1 раза больше, чем в 2013 году соответственно. К концу 2020 года все 98,99 миллиона сельских бедняков в Китае были избавлены от нищеты в соответствии с нынешними стандартами, завершив трудную задачу ликвидации абсолютной бедности.





От закрытости и полузакрытости к высокому уровню открытости, политика открытости Китая привела к большим достижениям, которые привлекли внимание всего мира. Общая доля импорта и экспорта товаров Китая на международном рынке увеличилась с менее чем 1% в 1978 году до 12,4% в 2023 году, что сделало Китай крупнейшей страной в мире по торговле товарами семь лет подряд. Общий объем импорта и экспорта услуг Китая увеличился с 4,69 млрд долларов США в 1982 году до 933,1 млрд долларов США в 2023 году, среднегодовой темп роста составил 13,8%, а в глобальном рейтинге Китай поднялся с 34-го на 4-е место. Объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций в Китае в 2023 году составил 163 миллиарда долларов США, что в 176 раз больше, чем в 1983 году, и Китай остается мировым лидером уже много лет подряд. Объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом составил 130,1 млрд долларов США, и по этому показателю Китай входил в тройку крупнейших в мире 11 лет подряд. Китай подписал более 230 документов о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь" с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями. Грузовые поезда Китай - Европа курсируют более чем в 200 городах в 25 европейских странах. Создание сообщества единой судьбы человечества превратилось из китайской инициативы в международный консенсус. Инициатива глобального развития, Инициатива глобальной безопасности и Инициатива глобальной цивилизации вызвали широкий резонанс.





Достижения Китая в области развития обусловлены главным образом тем, что китайский народ под руководством Коммунистической партии Китая нашел путь социализма с китайской спецификой в новую эпоху, подходящий национальной специфике Китая. В июле 2024 года на третьем Пленуме ЦК КПК XX созыва было рассмотрено и принято "Решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации", согласно которому следует новая стратегия по всестороннему продвижению строительства сильной нации и великого дела национального омоложения посредством модернизации в китайском стиле. Находясь на новой исторической отправной точке, Китай будет неуклонно следовать по пути построения социализма с китайской спецификой, всесторонне углублять реформы, чтобы открыть широкие перспективы модернизации в китайском стиле, и стремиться к осуществлению великого омоложения китайской нации.





Китай и Казахстан - дружественные соседи, связанные общими горами и реками, и имеют общую судьбу. За прошедшие 32 года с момента установления дипломатических отношений под стратегическим руководством глав двух стран китайско-казахстанские отношения продолжали стремительно развиваться, показывая международный пример добрососедства, дружбы и сотрудничества. В июле этого года председатель КНР Си Цзиньпин успешно посетил Казахстан, наметив новый план вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, а также развития сотрудничества в различных областях. Китай готов работать с Казахстаном и добросовестно реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух стран, продолжать углублять политическое взаимодоверие, продолжать продвигать высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях. Китай и Казахстан совместными усилиями строят китайско-казахстанское сообщество единой судьбы, характеризующееся вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, взаимосвязанностью и общим процветанием, продвигая равноправную и упорядоченную многополярность мира, общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, и вместе вносят "китайско-казахстанский вклад" в создание лучшего будущего для сообщества единой судьбы человечества!