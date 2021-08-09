ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Лицю - Начало осени

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.





Лицю - Начало осени

Лицю (Начало осени) - это тринадцатый из 24 малых сезонов и первый малый сезон осени, обычно начинающийся с 7 по 9 августа по григорианскому календарю. В этом году Лицю приходится на 7 августа. Лицю - это время, когда постепенно уменьшается сила Ян и увеличивается сила Инь, сила Инь постепенно начинает преобладать над силой Ян. В природе все вокруг начинает из стадии расцветания переходить в стадию созревания.

Лицю (Начало осени) не означает окончание жаркой погоды, в это время все еще стоит знойная жара, вплоть до наступления малого сезона Чушу (Конец жары). Поэтому, помимо "Трех декад летней жары", в народе еще существует поговорка "Стоит еще одна декада жары после начала осени". Сезон Лицю обычно приходится на период "второй декады летней жары", из-за чего палящая жара еще длится определенное время. Настоящая прохлада обычно наступает с приходом малого сезона Байлу (Белые росы).

Лицю считается важным сезоном для сельскохозяйственного производства. Крестьянская поговорка гласит: "Грозы осенью - не бывать половины урожая на зиму", "Ясный день во время Лицю - благодать для фермера". Смысл поговорок означает, что звук грома во время Лицю - это вестник к плохому урожаю озимых культур, а если будет стоять хорошая и ясная погода, то можно не беспокоиться о засухе и наводнении, сама погода будет благоприятствовать богатому урожаю. Кроме того, есть такое высказывание, как "осень приходится на июль - небывалый урожай, а на июнь - одни потери", что означает: от наступления сезона Лицю в июне или июле по лунному календарю, напрямую зависит урожайность основных культур.

Во время Лицю у китайского народа существуют такие обычаи, как "Восполнить осенний жир", "Выгрызать осень" и "Осенняя сушка". "Восполнять осенний жир" означает, что летом у людей плохой аппетит и они придерживаются легкой диеты, из-за чего за два-три месяца снижается масса тела. По мере того, как с наступлением осени становится прохладнее, аппетит людей восстанавливается, соответственно, и люди предпочитают есть больше питательной пищи для компенсирования потери веса из-за "горького лета". И способ восполнения - это есть мясо, то есть "восполнить жир посредством употребления мяса", отсюда и название "Осенний жир". "Выгрызать осень" означает, что в день Лицю городские жители покупают арбуз и едят его вместе со всей семьей. В сельской местности люди обычно вместе едят разнообразные сезонные фрукты и овощи, выражают добрые пожелания в честь встречи осени и ожидания хорошего урожая. Обычай "Осенняя сушка" отличается особым региональным характером. В провинциях Хунань, Гуанси, Аньхой, Цзянси и других сельским жителям, живущим в горных районах, где отсутствует ровное поле, для сушки урожая приходится использовать переднюю и заднюю часть своих домов, а также подоконник и крышу, что со временем стало традицией.

После сезона Лицю, хоть и стоит жара, однако утром и вечером становится прохладно, людям со слабым здоровьем нужно стараться не переохлаждаться. Как говорится, "во время Лицю надо избегать сухости", в древние времена существовал рецепт здоровья для удаления осенней сухости: рассол по утрам и вода с медом по вечерам. В ежедневном рационе желательно употреблять больше сочных продуктов, способствующие секреции текущей в организме жидкости, такие как серебристый древесный гриб, лилия, мед, грецкие орехи, груши, китайский водяной орех и другие.

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