Порт города Сианя. Индустриальная корпорация "Ай Цзюй"
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Зона международного портового бизнеса города Сиань является главной платформой постройки сборочного центра поездов железнодорожных линий Китай - Европа.
Зона является образцовой базой мультимодальных перевозок национального уровня и национальным наземным и портовым логистическим узлом. В рамках работы зоны международного портового бизнеса города Сианя организована совместная индустриальная корпорация "Ай Цзюй".
Сианьская индустриальная корпорация "Ай Цзюй" по переработке зерна и производству масла основана в 1934 году, является национальным ключевым ведущим предприятием в области индустриализации сельского хозяйства. Ключевое демонстрационное предприятие в национальной промышленности по переработке основных продуктов питания, национальная образовательная база социальной практики для учащихся начальной и средней школы, национальная информационно-просветительская база по вопросам продовольственной безопасности. Были реализованы три крупных проекта правительства, направленных на благо людей, а именно: гарантированное производство зерна и масла, булочек на пару и соевых продуктов. В настоящее время это крупнейшая комплексная зерновая и масличная группа на северо-западе Китая. Это называется "модель Ай Цзюй" для развития зерновых предприятий китайской зерновой промышленностью. Около 1000 представителей городских правительственных ведомств и бизнес-лидеров приехали посетить ее и поучиться.
Компания "Ай Цзюй" активно откликается на инициативу "Один пояс, один путь". Завершено строительство "Троицы" из Северного Казахстана, Синьцзян-Алашанькоу и Сианя, провинция Шэньси. Эти три локации поддерживают друг друга и развиваются скоординированным образом. Вся многонациональная производственная цепочка интегрирована, включая посадку, переработку, складирование, логистику, дистрибуцию и продажи. Первоначально завершено строительство Международного портового района Сианя, зоны свободной торговли Алашанькоу и трех крупных китайско-иностранных парков в Северном Казахстане общей площадью почти 3,996 миллиона квадратных метров. Продвигаемая в Казахстане программа "заказное сельское хозяйство" имеет посевную площадь в 1,5 миллиона гектаров и емкость хранилища в 300 000 тонн.
Компания "Ай Цзюй" располагает самой передовой в мире линией по производству специальной муки Swiss Buller, линией по производству специального риса сатаке в Японии, линией по переработке масла и консервированию. Она может перерабатывать 300 000 тонн муки, 100 000 тонн риса и 550 000 тонн пищевого масла в год. Здесь установлена самая совершенная в мире механизированная производственная линия, которая перерабатывает 1 миллион булочек на пару в день, а также линии по производству лапши и выпечки, которые могут перерабатывать 200 тонн основных продуктов питания в день.
Компания "Ай Цзюй" владеет более чем 40 сортами и спецификациями импортных серий муки и отечественных серий муки, в нем представлено более 30 разновидностей и спецификаций рисомеров серии Northeast China，также представлено более 40 разновидностей и спецификаций импортных серий пищевых масел и отечественных серий пищевых масел, а также представлено более 100 разновидностей и спецификаций ряда предпочтительных неосновных продуктов питания и импортных полуфабрикатов. В то же время компания располагает крупнейшей сетью зерновых и масличных, насчитывающей около 1000 магазинов на северо-западе Китая, что обеспечивает сбыт.
Продукция "Ай Цзюй" была одобрена руководителями на всех уровнях страны, провинции и города. Накануне праздника весны 2015 года Си Цзиньпин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава государства и председатель Центрального военного совета, отправился в Лянцзяхэ. Он купил продукт "Ай Цзюй" - рис, муку и масло для приготовления рисовой лапши. Цзя Хэйи, председатель группы, дважды становился лауреатом премии "Национальная модель честности и надежности (номинация)" в 2013 и 2015 годах. Он был сердечно принят генеральным секретарем Си Цзиньпином и другими национальными лидерами. 17 августа 2018 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылетел на специальном самолете в казахстанский парк Ай Цзюй для осмотра и инструктажа. В мае 2023 года во время саммита "Китай - Центральная Азия" компания была приглашена принять участие в круглом столе по инвестициям между Казахстаном и Китаем, на котором присутствовал президент Казахстана Токаев и выступил с обменной речью.
Kazakhstan Today принимает участие в пресс-туре для представителей ведущих СМИ Евразии - 2023 в рамках 10-летия инициативы "Один пояс - один путь", организованным изданием "Жэньминь жибао".
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