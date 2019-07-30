Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

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Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Нысанбаев Ерлан Нуралиевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области.

В 1983 окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности инженер лесного хозяйства, в 2008 году - Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером лесного хозяйства. В разные годы работал в государственных и коммерческих организациях.

С 2009 по 2013 годы занимал должность Председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

В феврале 2013 года был назначен вице-министром охраны окружающей среды РК, с августа 2014 года по настоящее время - вице-министр сельского хозяйства РК.

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