Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

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Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области.
В 1983 окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности инженер лесного хозяйства, в 2008 году - Казахский национальный педагогический университет имени Абая.
Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером лесного хозяйства. В разные годы работал в государственных и коммерческих организациях.
С 2009 по 2013 годы занимал должность Председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.
В феврале 2013 года был назначен вице-министром охраны окружающей среды РК, с августа 2014 года по настоящее время - вице-министр сельского хозяйства РК.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Минэкологии назначили руководителей двух комитетов.
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