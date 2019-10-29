В этом году в Алматы жильем будет обеспечено 1300 участников госпрограммы "Нурлы жер"

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В этом году в рамках госпрограммы "Нурлы жер" жильем в Алматы будет обеспечено в общей сложности 1 300 участников, сообщили в пресс-службе АО "Жилстройсбербанк", передает Kazakhstan Today.

Как отметили в банке, доступность жилья для горожан с каждым годом растет благодаря действующим и новым программам банка. Так, в этом году в рамках госпрограммы "Нурлы жер" жильем в Алматы будет обеспечено в общей сложности 1 300 участников.

"Кроме этого, весной 2019 года по линии Жилстройсбербанка стартовала в пилотном режиме городская программа "Бакытты отбасы". С ее помощью 284 алматинские семьи уже получили займы и въехали в свое жилье. Еще порядка 313 многодетных и неполных семей, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями приобретут свое жилье в рамках республиканской программы "Бакытты отбасы". Сейчас идет процесс рассмотрения их кредитных заявок и выдачи займов", - проинформировали в АО "Жилстройсбербанк".

Напомним, государственная программа жилищного строительства "Нурлы жер" была утверждена постановлением правительства Республики Казахстан от 22 июня 2018 года №372. Целью Программы является повышение доступности жилья для населения.

Программа кредитования "Бакытты отбасы" разработана для многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также семей, воспитывающих ребенка-инвалида. Доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать одну минимальную заработную плату в месяц (в 2019 году составляет 42 500 тенге). Ставка составляет 2%, первоначальный взнос – 10%. Кроме того, поскольку многие из многодетных и неполных семей не имеют средств на оплату первоначального взноса, из бюджета города могут быть выделены жилищные сертификаты на сумму 1 млн тенге. Максимальный размер займа для жителей Алматы составляет 15 млн тенге.

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