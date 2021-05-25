Токаев поручил проверить качество жилья для переселенцев в СКО

Глава государства обратил внимание на статью "Заложники равнодушия", опубликованную в "Казахстанской правде" 24 мая. Администрации президента поручено проверить факты некачественного строительства жилых домов для переселенцев в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. По итогам проверки будут приняты меры", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.
Ранее сообщалось, что депутат сената Алимжан Куртаев раскритиковал реализацию программы переселения жителей южных регионов на север страны. По его словам, акиматы зачастую не создают переселенцам достойных условий для жизни и работы. "Семья, изъявившая желание переехать, не имеет полноценного доступа ко всей информации о районах, которые принимают переселенцев. Поэтому у них ограниченный выбор. Некоторые акиматы направляют семью не в желаемое село, а в то, которое укажет сам акимат. Еще одна проблема - это жилищный вопрос. Работами по строительству новых индивидуальных жилых домов в некоторых регионах занимаются фермерские хозяйства и возводят дома без полного прохождения формального процесса согласования. По информации, публикуемой в СМИ, качество построек не отвечает предъявляемым требованиям", - заявил Куртаев.
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