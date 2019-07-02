Аким Алматы поручил департаменту полиции разобраться с причинами ДТП на мосту развязки Райымбека - Саина

Алматы. 1 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил департаменту полиции разобраться с причинами ДТП на развязке проспекта Райымбека и улицы Саина, передает Kazakhstan Today.

"Поручил @dvd_galmaty разобраться с причинами ДТП на развязке проспекта Райымбека и улицы Саина. В ближайшее время планирую детально рассмотреть вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в городе", - написал в Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

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