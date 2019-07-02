В управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавшего в результате падения автобуса с моста (ВИДЕО)

По данным ведомства, пострадавший житель Туркестанской области был доставлен в Городскую клиническую больницу №7 с жалобой на боль в правой руке.
Была оказана первая медицинская помощь. В частности, проведено рентгенобследование. При осмотре выставлен диагноз: ушиб, растяжение правого лучезапястного сустава", - сообщил руководитель общественного здоровья города Алматы Канат Тосекбаев, отметив, что пациент после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение.
Напомним, ДТП произошло на мосту развязки Райымбека - Саина. Пассажирский автобус съехал с моста и упал набок.
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