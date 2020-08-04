Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о ходе программы получения жилья для молодежи, передает Kazakhstan Today.

Алматы жастары 3.0". С начала года направления для подтверждения платежеспособности получили 1035 человек. После отмены требования о регистрации - еще 526, 457 - включены в резерв. Для работающей молодежи 5-процентный кредит - хорошая возможность приобрести свое жилье", - написал глава города в Twitter .

Напомним, что 22 июня стартовал второй этап приема заявок на участие в программе "Алматы жастары 3.0". При этом отменено требование для участников по обязательной регистрации в городе.

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