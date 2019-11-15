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Бизнесмены Жанааркинского района рассказали о предприятиях, запущенных по госпрограммам

14.11.2019, 20:37 8803
Бизнесмены Жанааркинского района рассказали о предприятиях, запущенных по госпрограммам
Караганда. 14 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в Жанааркинский район встретился с местными предпринимателями. Бизнесмены рассказали о том, как государственные программы помогают им развивать своё дело, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе акима области, в Жанааркинском районе действуют более 2,3 тыс. объектов малого и среднего бизнеса. Чаще всего предприниматели здесь занимаются сельским хозяйством, производством, торговлей и сервисом.
 
В частности, молодой бизнесмен Бекмурат Алпысов занимается изготовлением ключей. Он рассказал, что открыть своё дело ему помогли курсы "Bastau Бизнес" и гранты акима района и области.
 
"Почему именно ключи? Потому что сам столкнулся с этой проблемой. Чтобы сделать дубликат потерянных ключей, пришлось ехать в Караганду. Тогда я задумался и решил заняться именно этим делом. Прошёл курсы "Bastau Бизнес", выучился в Караганде у мастеров, получил грант акима района в размере 500 тысяч тенге, и открыл свою мастерскую. Я изготавливаю разные ключи: для дверных замков, домофонов и автомобилей", - рассказал на встрече Бекмурат Алпысов.
 
Стоит отметить, что его мастерская - единственная в районе, поэтому клиентов много. К мастеру приезжают люди, в том числе жители других посёлков и сельских округов. Бекмурат также выиграл грант акима области в размере 1 млн тенге. На эти деньги он планирует купить станки и съездить на обучение в Россию, чтобы потом расширить ассортимент мастерской.
 
В свою очередь, Сандугаш Жумат, чтобы открыть своё дело, воспользовалась программой "Дорожная карта занятости 2020". Она получила микрокредит в размере 6 млн тенге, и теперь принимает заказы на кондитерские изделия. У бизнесвумен уже есть своя клиентская база.
 
"С помощью программы "Дорожная карта занятости - 2020" я смогла открыть свою кондитерскую "Татті". Спрос на нашу продукцию есть. В месяц мы производим продукции на 750 тысяч тенге, - рассказала Сандугаш Жумат.
 
Предприятие "Арка Курылыс" занимается производством асфальта и щебня.
 
"В прошлом году мы открыли два завода. Всего же за два года произвели более 150 тысяч тонн асфальта и около 180 тысяч тонн щебня. Наши материалы используют в ремонтных работах на дорогах республиканского, областного и районного значения. Например, в Каражале 32 километра дороги республиканского значения отремонтированы с нашими материалами", - рассказал главный инженер ТОО "Арка Курылыс" Кемал Муканов.
 
Выслушав предпринимателей, Женис Касымбек подчеркнул, что очень важно использовать в работе компоненты, сделанные в регионе.
 

Я рад, что такие нужные материалы производятся у нас. Тем более в последнее время реконструкции дорог уделяется особое внимание. В следующем году по области планируются большие объёмы ремонтных работ", - сказал аким области.

 
Как отметил заместитель акима Жанааркинского района Канат Кожукаев, развитию предпринимательства в районе уделяют много внимания. В прошлом году для поддержки молодых бизнесменов выделены гранты акима района на сумму 4 миллиона тенге. На эти средства реализованы 8 проектов и созданы 23 новых рабочих места. В следующем году планируют выдать 10 грантов по 500 тысяч тенге.
 

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