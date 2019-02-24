Для повышения прозрачности в сфере ЖКХ запущен проект Е-SHANYRAQ

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в рамках процесса цифровизации запущены проект Е-SHANYRAQ в сфере ЖКХ и Е-SHANYRAQ - в сфере строительства, передает Kazakhstan Today

Цифровой портал Е-QURYLYS позволит обеспечить контроль качества строительства и приемки объектов в эксплуатацию. Между тем, информационная система Е-SHANYRAQ способствует прозрачности потребления коммунальных услуг и работы КСК.

Стоит отметить, что в 2018 году строительная отрасль показала устойчивые темпы роста и составила 4,1% к уровню 2017 года. Рост производительности труда в отрасли составил 9%.

В жилищном строительстве инвестиции увеличились на 8,1% до 1,2 трлн тенге. При этом на 1 тенге государственных средств по госпрограмме "Нурлы жер" привлечено 6 тенге частных инвестиций. Сданы в эксплуатацию рекордные 12,5 млн квадратных метров нового жилья, что выше уровня 2017 года на 12,1%. Ввод жилья на одного жителя за 2018 год составил 0,68 квадратных метра. Это самый высокий показатель среди стран СНГ (Россия - 0,54 квадратных метра, Беларусь - 0,40, Узбекистан - 0,36).

В Казахстане жилищные условия улучшили более 113 тыс. семей, в том числе за счет государственных средств обеспечено арендным и кредитным жильем - свыше 14 тыс. семей. Из них арендного - 3,7 тыс. и кредитного - 11 тыс. квартир.

Положительная динамика ввода жилья наблюдается во всех регионах. Наибольший рост показали Мангистауская (141%), Атырауская (127%), Туркестанская (122%) и Жамбылская (121%) области.

В то же время для успешной реализации программы 7-20-25 увеличено финансирование на строительство инженерных коммуникаций до 100 млрд тенге. Определены механизм и источники финансирования для исполнения поручения президента РК по строительству ежегодно не менее 1 тыс. арендных квартир для работающей молодежи в Астане, Алматы и Шымкенте.

В 2019 году в РК планируется построить 13 млн квадратных метров нового жилья, что позволит отпраздновать новоселье порядка 118 тыс. семей. Все принимаемые меры направлены на выполнение целевого индикатора - до 30 квадратных метров на человека до 2030 года.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года доля казсодержания в строительстве составила 77%, тем самым превысив уровень 2017 года на 5%, в том числе по жилищному строительству 86%.

Кроме того, с прошлого года на сельское водоснабжение ежегодно выделяется 100 млрд тенге из всех источников финансирования. Благодаря этому 84,4% сельского населения обеспечено центральным водоснабжением (6,5 млн человек). Ожидается, что в течение трех лет обеспеченность питьевой водой городского населения составит 98% (10,9 млн человек) и сельского - 88,5% (6,9 млн человек).

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