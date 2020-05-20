Кто может претендовать на жилье по программе 5-10-20

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сегодня в ходе брифинга рассказал об условиях новой жилищной программы 5-10-20 , передает Kazakhstan Today.

Ранее было дано поручение по преобразованию Жилстройсбербанка в Центр по обеспечению первым жильем "Отбасы банк", пишет primeminister.kz

Главная идея заключается в том, что каждый казахстанец, не имеющий жилья на праве собственности, может обратиться в данный центр и в соответствии со своими доходами получить возможность приобрести доступное жилье", - сказал Атамкулов.

Отбор будет происходить не по категориям граждан, а по фактическим доходам.

Граждане с низкими доходами до 1-го прожиточного минимума (31,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи получат арендное жилье.

Граждане, имеющие доход до 2-х прожиточных минимумов (62,4 тыс. тенге) на каждого члена семьи, будут иметь возможность получить жилье под 2% (2-10-20, Бакытты отбасы).

Граждане, имеющие доход до 3,1 прожиточных минимумов (96,7 тыс. тенге) на каждого члена семьи, получат жилье по новой программе 5-10-20.

Граждане, имеющие доход свыше 3,1 прожиточных минимумов на каждого члена семьи, будут участвовать в программах банков второго уровня (7-20-25, рыночная ипотека).

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