Кто может претендовать на жилье по программе 5-10-20

Ранее было дано поручение по преобразованию Жилстройсбербанка в Центр по обеспечению первым жильем "Отбасы банк", пишет primeminister.kz.
Главная идея заключается в том, что каждый казахстанец, не имеющий жилья на праве собственности, может обратиться в данный центр и в соответствии со своими доходами получить возможность приобрести доступное жилье", - сказал Атамкулов.
Отбор будет происходить не по категориям граждан, а по фактическим доходам.
Граждане с низкими доходами до 1-го прожиточного минимума (31,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи получат арендное жилье.
Граждане, имеющие доход до 2-х прожиточных минимумов (62,4 тыс. тенге) на каждого члена семьи, будут иметь возможность получить жилье под 2% (2-10-20, Бакытты отбасы).
Граждане, имеющие доход до 3,1 прожиточных минимумов (96,7 тыс. тенге) на каждого члена семьи, получат жилье по новой программе 5-10-20.
Граждане, имеющие доход свыше 3,1 прожиточных минимумов на каждого члена семьи, будут участвовать в программах банков второго уровня (7-20-25, рыночная ипотека).
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