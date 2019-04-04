Министр внутренних дел поручил провести акцию "Приемная на дороге"

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева для обеспечения обратной связи с населением, личных контактов руководителей подразделений полиции с гражданами во всех регионах страны 5 и 6 апреля будет проведена мобильная акция "Приемная на дороге", передает Kazakhstan Today.

Во всех регионах, городах и районных центрах страны руководители департаментов полиции, административной полиции, местной и миграционных служб проведут мобильный прием граждан.

В разных частях населенных пунктов в местах массового посещения граждан в специально оборудованных автобусах можно будет разрешить вопросы по действиям сотрудников полиции, административным штрафам, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией и использовать возможности цифровизации органов внутренних дел.

Всего по республике будет действовать порядка 250 мобильных пунктов приема граждан. Для удобства населения и решения возникающих вопросов в них также будут работать начальники регистрационно-экзаменационных подразделений, дорожно-технического надзора и административной практики.

Узнать места проведения акции "Приемная на дороге" и расположение мобильных пунктов приема граждан в каждом городе и районе можно на портале МВД , а также подпорталах департаментов полиции и страницах органов внутренних дел в социальных сетях.

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