На реализацию программы "Нурлы жол" до 2025 года будет направлено более 6,5 трлн тенге

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - На реализацию госпрограммы "Нурлы жол" до 2025 года будет направлено более 6,5 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

На реализацию программы "Нурлы жол" до 2025 года будет направлено 6 трлн 598 млрд тенге, в том числе 1 трлн 759 млрд тенге в рамках государственно-частного партнерства и частных инвестиций, а также 329 млрд 6 млн тенге - средства национальных и государственных компаний", - сообщил сегодня на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

По информации пресс-службы ведомства, на развитие транспортной отрасли в рамках программы "Нурлы жол" на 2015-2019 годы было направлено порядка 5,8 трлн тенге. За пять лет реализации программы доля транспортного сектора в ВВП страны увеличилась с 7,9% до 8,9%.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что в рамках продолжения реализации госпрограммы "Нурлы жол" до 2026 года по республиканской сети планируется охватить реконструкцией 10 тыс. километров автодорог.

За пять лет было построено и реконструировано 3 тыс. километров автодорог республиканского значения: участки Алматы - Хоргос и обход перевала Кордай международного коридора Западная Европа - Западный Китай, Нур-Султан - Караганда, Нур-Султан - Павлодар - Семей - Калбатау, Алматы - Талдыкорган, Кокшетау - Петропавловск, Актау - Шетпе, Уральск - Каменка, Бейнеу - Акжигит", - рассказал Камалиев.

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