Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Нелегально находящиеся в Южной Корее казахстанцы могут провериться на коронавирус, передает Kazakhstan Today.
Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, на учет в Южной Корее встали порядка 1500 граждан Казахстана.
Нашим посольством достигнута договоренность с корейским центром по контролю и профилактике заболеваний. Наши граждане, несмотря на свой статус, могут обратиться в любое медицинское учреждение и пройти проверку", - сказал Смадияров.
Он отметил, что корейская сторона тоже заинтересована в том, чтобы вирус не распространился дальше.
Как сообщалось ранее, информация о заболевшем коронавирусом казахстанце в Южной Корее не подтвердилась.
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