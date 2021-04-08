По программе "Алматы жастары" принято более 9 тыс. заявок

АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - C 10 по 31 марта 2021 года проведен прием заявлений и документов в рамках городской программы "Алматы жастары", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе акима Алматы, по итогам приема в рамках программы "Алматы жастары" принято 9741 заявлений по следующим сферам:

здравоохранение - 2614;

образование - 3560;

культура - 348;

спорт - 98;

сотрудники вузов и НИИ - 1103;

социальная сфера - 715;

СМИ - 172;

правоохранительные органы - 1131.

Прием осуществлялся в электронном формате на сайте www.almaty-zhastary.kz через электронную цифровую подпись. Для автоматического подсчета баллов внедрен электронный калькулятор.

Кроме того, отметили в ведомстве, имеется возможность самостоятельного просмотра статуса поданного заявления через личный кабинет на сайте.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день производится выгрузка всех поданных заявлений и проверка поступивших заявлений на соответствие требованиям программы, после чего будет сформирован список по наибольшему количеству набранных баллов по каждой сфере.

Для обеспечения прозрачности и открытости распределения жилищных займов списки отобранных участников, включенных в резерв и отклоненных, будут размещены в сооветствующих разделах на сайте приема заявок", - проинформировали в акимате.

Отмечается, что в рамках программы запланирован охват не менее 1000 граждан.

Отобранным претендентам в кабинет на сайте приема заявок выдается направление для подтверждения платежеспособности в АО "Отбасы банк". Жилищные займы выдаются подтвердившим платежеспособность участникам до 18 млн тенге под 5% для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках при наличии первоначального взноса в 10% от суммы займа", - заключили в акимате.

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