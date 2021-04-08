По программе "Алматы жастары" принято более 9 тыс. заявок

Как рассказали в пресс-службе акима Алматы, по итогам приема в рамках программы "Алматы жастары" принято 9741 заявлений по следующим сферам:
- здравоохранение - 2614;
- образование - 3560;
- культура - 348;
- спорт - 98;
- сотрудники вузов и НИИ - 1103;
- социальная сфера - 715;
- СМИ - 172;
- правоохранительные органы - 1131.
Прием осуществлялся в электронном формате на сайте www.almaty-zhastary.kz через электронную цифровую подпись. Для автоматического подсчета баллов внедрен электронный калькулятор.
Кроме того, отметили в ведомстве, имеется возможность самостоятельного просмотра статуса поданного заявления через личный кабинет на сайте.
По информации пресс-службы, на сегодняшний день производится выгрузка всех поданных заявлений и проверка поступивших заявлений на соответствие требованиям программы, после чего будет сформирован список по наибольшему количеству набранных баллов по каждой сфере.
Для обеспечения прозрачности и открытости распределения жилищных займов списки отобранных участников, включенных в резерв и отклоненных, будут размещены в сооветствующих разделах на сайте приема заявок", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что в рамках программы запланирован охват не менее 1000 граждан.
Отобранным претендентам в кабинет на сайте приема заявок выдается направление для подтверждения платежеспособности в АО "Отбасы банк". Жилищные займы выдаются подтвердившим платежеспособность участникам до 18 млн тенге под 5% для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках при наличии первоначального взноса в 10% от суммы займа", - заключили в акимате.
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