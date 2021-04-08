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По программе "Алматы жастары" принято более 9 тыс. заявок

07.04.2021 7048
По программе "Алматы жастары" принято более 9 тыс. заявок
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - C 10 по 31 марта 2021 года проведен прием заявлений и документов в рамках городской программы "Алматы жастары", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в пресс-службе акима Алматы, по итогам приема в рамках программы "Алматы жастары" принято 9741 заявлений по следующим сферам: 
 
  • здравоохранение - 2614; 
  • образование - 3560; 
  • культура - 348; 
  • спорт - 98; 
  • сотрудники вузов и НИИ - 1103; 
  • социальная сфера - 715; 
  • СМИ - 172; 
  • правоохранительные органы - 1131. 
 
Прием осуществлялся в электронном формате на сайте www.almaty-zhastary.kz через электронную цифровую подпись. Для автоматического подсчета баллов внедрен электронный калькулятор. 
 
Кроме того, отметили в ведомстве, имеется возможность самостоятельного просмотра статуса поданного заявления через личный кабинет на сайте. 
 
По информации пресс-службы, на сегодняшний день производится выгрузка всех поданных заявлений и проверка поступивших заявлений на соответствие требованиям программы, после чего будет сформирован список по наибольшему количеству набранных баллов по каждой сфере. 
 

Для обеспечения прозрачности и открытости распределения жилищных займов списки отобранных участников, включенных в резерв и отклоненных, будут размещены в сооветствующих разделах на сайте приема заявок", - проинформировали в акимате.

 
Отмечается, что в рамках программы запланирован охват не менее 1000 граждан. 
 

Отобранным претендентам в кабинет на сайте приема заявок выдается направление для подтверждения платежеспособности в АО "Отбасы банк". Жилищные займы выдаются подтвердившим платежеспособность участникам до 18 млн тенге под 5% для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках при наличии первоначального взноса в 10% от суммы займа", - заключили в акимате.

 

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