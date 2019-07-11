Правительство перейдет от поддержки отраслей к стимулированию эффективных производителей

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане в рамках новой программы индустриализации правительство перейдет к поддержке эффективных производителей, а не отраслей промышленности в целом. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил Ержанов, до конца года будет утверждена программа индустриализации на 2020-2025 годы с целью стимулирования международной конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. В целом индустриально-инновационная политика будет сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с акцентом на экспортоориентированные предприятия и повышение производительности труда.

Основные новшества программы будут заключаться в следующем: мы отойдем от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей во всех отраслях обрабатывающей промышленности. В целях усиления контроля и рациональности использования бюджетных ресурсов поддержка предприятий будет предоставляться в обмен на встречные обязательства бизнеса по достижению конкретных показателей (модернизация, рост экспорта и др.). Будут усовершенствованы действующие и выработаны новые инструменты, направленные на модернизацию и технологическое развитие предприятий", - пояснил вице-министр.

Он также отметил, что проект программы разработан и находится на согласовании, в ближайшее время он будет размещен на интернет-портале открытых НПА и сайте министерства для публичного обсуждения.

По информации пресс-службы МИИР, в Казахстане по итогам 5 месяцев 2019 года промышленность выросла на 2%, достигнув 11,8 трлн тенге. Рост обеспечили: легкая промышленность (+23,0%), машиностроение (+16,0%), нефтепереработка (+9,4%), цветная металлургия (+7,8%) и химическая промышленность (+0,8%).

В ведомстве напомнили, что в текущем году завершается вторая пятилетка индустриализации, начатая в 2015 году. В рамках Карты индустриализации в этом году планируется ввести более 120 проектов на сумму 1,1 трлн тенге с созданием 20 тыс. постоянных рабочих мест.

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