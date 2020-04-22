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Программой "Нурлы жол" до 2025 планируется реализация проектов на 5,5 трлн тенге

21.04.2020, 10:32 8695
Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - В рамках программы "Нурлы жол" до 2025 года планируется реализация 112 инфраструктурных проектов на общую сумму 5,5 трлн тенге. Об этом на заседании правительства рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбут Атамкулов, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно стратегическому плану страны до 2025 года в программе определены основные индикаторы и показатели по развитию транспортной инфраструктуры. 
 
По словам Бейбута Атамкулова, в предстоящие 6 лет в рамках программы планируется строительство и реконструкция 10 тыс. километров автодорог, а также капитальный и средний ремонт 11 тыс. километров дорог республиканской сети. Общий объем финансирования автодорожной отрасли составит 3,5 трлн тенге.
 

Реализация программы позволит довести долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%, увеличить протяженность дорог I и II технической категории до 60%, долю платных дорог до 45%, со 100% обеспечением объектами придорожного сервис", - отметил глава МИИР.

 
В автодорожной отрасли в текущем году планируется ремонтными работами охватить 9,5 тыс. километров автодорог республиканского и местного значения.
 

Бюджет автодорожной отрасли на 2020 год составляет 680 млрд тенге, в том числе республиканская сеть - 421 млрд тенге и местная сеть - 259 млрд тенге", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

 
По республиканской сети работы по строительству и реконструкции будут выполняться на 4 тыс. километрах автодорог. Капитальным и средним ремонтом будет охвачено 1,5 тыс. километров, из которых будут завершены 1,1 тыс. километров.
 

До конца года планируется выполнить монтаж систем платности на 5,7 тыс. километров, привести в соответствие с требованиями национального стандарта 158 объектов сервиса, построить 23 автозаправочные станции с санитарно-гигиеническими узлами (СГУ) и отдельно установить 62 санитарно-гигиенических узлов. По итогам года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии на дорогах республиканского значения будет доведена до 89%, местного значения - до 75% соответственно", - добавил Атамкулов.

 
К концу текущего года планируется открыть движение на участках автодорог общей протяженностью 2,6 тыс. километров. Для своевременной реализации проектов все подготовительные работы выполнены. Техника и строительные материалы подготовлены. В основном весь применяемый материал отечественного производства.
 
В конце марта в южных регионах начаты строительно-монтажные работы. По мере наступления благоприятных погодных условий производство работ будет перемещаться в северные регионы и до конца апреля месяца строительные работы будут запущены на всех проектах. 
 
На всех участках приняты необходимые меры по защите персонала от коронавируса. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. 
 
К 2025 году планируется отремонтировать более 27 тыс. километров автодорог местной сети, что позволит довести в хорошее и удовлетворительное состояние 95% дорог областного и районного значения. 
 
В 2020 году на ремонт местной сети предусмотрено 259 млрд тенге, из них на дороги областного и районного значения 201,4 млрд тенге.
 
До конца года планируется охватить ремонтными работами 4 тыс. километров, с реализацией 350 дорожных проектов, где будет задействовано 31 тыс. человек. 
 

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