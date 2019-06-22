Токаев: полковника Погранслужбы наградят орденом за спасение солдата

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Полковника Погранслужбы Сергея Смицких наградят орденом за спасение солдата. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.
Смицких совершил подвиг. Во время учений в Алматы он спас призывника от взрыва гранаты, получив осколочные ранения. Будет награжден орденом", - написал глава государства в Twitter.
Напомним, 19 июня в ходе плановых занятий по боевому гранатометанию в войсковой части 2027 один из новобранцев выронил гранату с выдернутой чекой в окоп. Заметив это, не колеблясь ни секунды (после срабатывания ударно-спускового механизма граната взрывается через 3-4 секунды), полковник Смицких схватил гранату и выбросил ее на безопасное место, накрыв при этом своим телом солдата. Вследствие рикошета от стены окопа оба военнослужащих получили различные осколочные ранения.
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