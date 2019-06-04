Караганда. 3 июня. Kazakhstan Today - Три села в Карагандинской области в этом году включены в программу "Ауыл - ел бесігі". Об этом сообщил глава региона Ерлан Кошанов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба акима области, Ерлан Кошанов совершил поездку в Нуринский район, где ознакомился с ходом посевной кампании. В частности, глава региона посетил село Кайнар, где в настоящее время проживает 1300 человек.

Это село считается перспективным, поэтому с каждым годом его население растет. Сюда переезжают молодые специалисты и жители других районов. Работают в основном в одноимённом крестьянском хозяйстве, которое специализируется на выращивании зерна и разведении племенных быков аулиекольской породы.

Помимо предоставления рабочих мест, ТОО "Кайнар" старается помогать сельчанам и в бытовых делах. "Недавно в наше село переехала из Шетского района семья, в которой 12 детей. Всего же у нас проживает 15 многодетных семей. Чтобы эти мамы могли работать, мы открыли детский сад на 90 мест", - рассказал руководитель ТОО Сейтжапар Ныгметов.

Также, по информации пресс-службы, предприниматель помогает в благоустройстве и развитии села, активно участвует в социальных программах. Аким области назвал это настоящим примером "Рухани жангыру".

Если число жителей растёт и молодые специалисты сюда стремятся, то можно включить ваше село в программу "Ауыл - ел бесігі". Мы рассмотрим такую возможность. Эта программа разработана по поручению Елбасы для развития перспективных сёл", - сказал Ерлан Кошанов.

По информации пресс-службы акимата, в этом году в Карагандинской области в программу "Ауыл - ел бесігі" были включены три населённых пункта: Нура, Улытау и Атасу. Благодаря этому сёла и посёлки получают средства для развития, строительства домов и ремонта дорог.

Во время рабочей поездки главу региона также интересовало, как идёт посевная кампания в Нуринском районе. Главный агроном ТОО "Кайнар" Айнар Ныгметов заверил, что работы завершаются в срок.

Агроном также проинформировал о том, что в этом году на предприятии действует ещё один, девятый по счёту, посевной комплекс. В автопарке "Кайнара" есть 300 тракторов. А для хранения зерна здесь строят новый современный склад, рассчитанный на 5000 тонн. Все строительные работы планируют завершить до уборки урожая. Общая стоимость объекта составляет 250 млн тенге.

Раньше у нас не было своего склада, поэтому приходилось продавать урожай сразу и подешевле. В новом зернохранилище всё будет автоматизировано. Мы купили зерноочистительную машину российского производства. За час она может чистить до 40 тонн зерна, причём очистка проходит два раза", - пояснил директор ТОО "Кайнар" Сейтжапар Ныгметов.

В пресс-службе отметили, что Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев в своих обращениях неоднократно подчёркивал важную роль села в развитии государства. Для поддержки дальних сёл и аулов партией Nur Otan был разработан проект "Ауыл - ел бесігі" - "Село - колыбель страны".

В соответствии с целями программы, сёла должны стать точками роста и устойчивого развития . В рамках специального проекта "Ауыл - ел бесігі" будут определены 1500 перспективных населённых пунктов в стране. Ежегодно на их развитие будут выделять по 30 млрд тенге. Средства направят на развитие в сёлах инженерно-коммуникационной инфраструктуры, социальных объектов. Также программа позволит развивать там небольшие производства и предприятия по переработке сельхозпродукции.

Между тем карагандинское село Кайнар можно считать успешным примером развития . Ранее его жители заявляли о том, что имеют стабильный доход, развитую инфраструктуру, хорошее медобслуживание, возможность заниматься спортом. Благодаря стабильности и комфорту, население Кайнара стабильно растет.

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