Караганда. 2 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2019 году реконструируют более 300 километров водопроводных сетей, передает Kazakhstan Today.
В ближайшие годы во всех городах и сёлах Карагандинской области появится централизованное водоснабжение. В регионе продолжаются работы по обеспечению водой жителей всех населённых пунктов. Полностью решить этот вопрос в городах области планируют к 2021 году, в сельских районах - к 2023 году", - сообщили в пресс-службе акима региона.
По информации акимата, в этом году реконструируют и отремонтируют более 300 километров водопроводных сетей. Это стало возможным благодаря госпрограмме развития регионов и спецпроекту "Ауыл - Ел бесігі".
Помимо этого, ещё 10 новых инженерных сетей планируют ввести в эксплуатацию.
В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день центральное водоснабжение доступно лишь 92% горожан и 85% сельчан региона. Для того чтобы увеличить этот показатель, в области проводят реконструкцию существующих инженерных сетей и строят новые.
Ведутся работы по строительству очистных сооружений в посёлке Улытау. В Абае сейчас строят канализационные сети, канализационные очистные сооружения и насосные станции. В Карабасе реконструируют канализационные сети", - сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.
Также в посёлке Карагайлы запланировано строительство очистных сооружений. Для этого уже разработана проектно-сметная документация, сейчас она проходит государственную экспертизу.
В следующем году начнётся строительство сетей водоотведения и канализационных насосных станций в посёлке Дубовка, заключили в пресс-службе.
Напомним, что в текущем году в Карагандинской области в программу "Ауыл - ел бесігі" включены три населённых пункта: Нура, Улытау и Атасу. Благодаря этому сёла и посёлки получают средства для развития, строительства домов и ремонта дорог.
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