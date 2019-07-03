Караганда. 2 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2019 году реконструируют более 300 километров водопроводных сетей, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие годы во всех городах и сёлах Карагандинской области появится централизованное водоснабжение. В регионе продолжаются работы по обеспечению водой жителей всех населённых пунктов. Полностью решить этот вопрос в городах области планируют к 2021 году, в сельских районах - к 2023 году", - сообщили в пресс-службе акима региона.

По информации акимата, в этом году реконструируют и отремонтируют более 300 километров водопроводных сетей. Это стало возможным благодаря госпрограмме развития регионов и спецпроекту "Ауыл - Ел бесігі".

Помимо этого, ещё 10 новых инженерных сетей планируют ввести в эксплуатацию.

В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день центральное водоснабжение доступно лишь 92% горожан и 85% сельчан региона. Для того чтобы увеличить этот показатель, в области проводят реконструкцию существующих инженерных сетей и строят новые.

Ведутся работы по строительству очистных сооружений в посёлке Улытау. В Абае сейчас строят канализационные сети, канализационные очистные сооружения и насосные станции. В Карабасе реконструируют канализационные сети", - сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

Также в посёлке Карагайлы запланировано строительство очистных сооружений. Для этого уже разработана проектно-сметная документация, сейчас она проходит государственную экспертизу.

В следующем году начнётся строительство сетей водоотведения и канализационных насосных станций в посёлке Дубовка, заключили в пресс-службе.

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