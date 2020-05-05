В Карагандинской области в 2020 году реализуют 47 проектов по программе "Ауыл - Ел бесiгi"

Караганда. 4 мая. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в этом году спецпроект "Ауыл - Ел бесiгi" получил более широкий масштаб: он охватит 13 посёлков и сёл семи районов, передает Kazakhstan Today.

Средства выделены на реализацию 47 проектов с созданием свыше тысячи рабочих мест. По программе будут ремонтировать сельские школы, дома культуры, внутрипоселковые дороги, водопроводы и другие объекты, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Ход реализации спецпроекта обсудили на аппаратном совещании в режиме селектора. Аким области Женис Касымбек дал поручения по ускорению работ и эффективному использованию выделенных денег.

По инициативе Елбасы - Первого Президента страны реализуется специальный проект "Ауыл - Ел бесiгi". Его целью является развитие социальной и инженерной инфраструктуры и создание комфортных условий на селе. В 2019 году в Карагандинской области было реализовано 26 проектов в трёх районных центрах: Атасу, Нуре и Улытау", - сообщил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

Почти половина этих проектов приходится на социальную сферу, отметил он. Также отремонтировали котельные, очистные сооружения. В районных центрах дороги стали лучше, а улицы - светлее.





В 2020 году в Карагандинской области на продолжение спецпроекта "Ауыл - Ел бесiгi" из республиканского бюджета выделено 4,7 млрд тенге двумя траншами, сообщил Азамат Муканов. По его словам, будет реализовано 47 проектов в 13 населённых пунктах Актогайского, Бухаржырауского, Каркаралинского, Нуринского, Осакаровского, Улытауского и Шетского районов.

По части объектов уже проведены конкурсы и определены подрядчики, доложил руководитель управления.

В свою очередь, Женис Касымбек потребовал активизировать работу.

Строительный период начался. Это шанс дать работу людям, обеспечить их заработной платой. Это большая поддержка наших жителей. Необходимо оперативно завершить все процедуры: конкурсные, договорные. И уже в мае приступить к работам на всех проектах", - подчеркнул аким области.

В Казахстане спецпроект "Ауыл - Ел бесiгi" будет продолжаться до 2027 года.

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