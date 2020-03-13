Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Уважаемые казахстанцы, призываю верить только официальным источникам информации, не создавать ажиотаж, придерживаться и соблюдать меры профилактики здоровья", - сказал заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.

Президентом страны поставлены конкретные задачи по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В целях недопущения ввоза инфекции, защиты жизни и здоровья населения РК, с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий - праздничных, спортивных, зрелищно-культурных массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и других. Усилен санитарно-дезинсекционный режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения - ЦОНы, коммунальные хозяйства, пищевой промышленности, торговли, рынках, общественного питания, вокзалах, аэропортах и гостиницах", - сообщил Тугжанов.

По его словам, также введен запрет на экскурсии в период каникул за пределы регионов. Введена обработка общественного транспорта с применением моющих, дезинфицирующих средств.

Кроме того, объявлен ранний выход на каникулы организаций среднего образования - с 16 марта по 5 апреля, с 16 марта - перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов.

Ограничение международных пассажирских сообщений со странами категорий 1А, 1Б, 2 и 3. Запрет выезда на международные спортивные, культурные, туристические мероприятия в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3", - отметил он.

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