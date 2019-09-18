В Казахстане запущена пилотная зона 5G

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В столице Казахстана, на территории Назарбаев Университета и гостиницы St.Regis, накануне запустили первую пилотную зону 5G, передает корреспондент агентства.

В настоящее время тестированием сети 5G на территории Казахстана занимается компания "Казахтелеком". Для развертывания пилотной 5G сети использовалось оборудование компании Huawei. Главное преимущество новой связи - высокая скорость передачи данных, а также возможность массового и надежного подключения устройств.

О преимуществах сети и о том, когда 5G станет доступна массовым пользователям в Казахстане, в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства рассказал ведущий эксперт в области MBB компании Huawei в России Дмитрий Конарев.

Сейчас вы видите пример реального развёртывания сегмента 5G сети на существующем коммерческом оборудовании. Тут показан реальный кейс с точки зрения покрытия, с точки зрения пропускной способности, которая на терминале составляет более полутора гигабит в секунду. Также представлен набор разного терминального оборудования для разных смартфонов и устройств. То есть это завершенный коммерческий продукт, который можно брать, разворачивать и использовать операторами", - пояснил эксперт.

Он отметил, что в первую очередь преимуществом 5G для пользователей является высокая пропускная способность, в 10 раз превышающая способность существующих сетей.

Но главная задача "Пятого поколения" - не мы с вами, не пользователи в виде людей, а машины. Сейчас основную массу пользователей составляют люди, но через 2 года и далее будет увеличиваться рост потребления трафика от машин. Предполагается, что лет через 7-8 объём трафика, который будут генерировать машины, в сетях пятого поколения будет 80%, а мы будет генерировать порядка 20%", - уточнил Дмитрий Конарев.

Также, по его словам, 5G достаточно удобен в использовании. Достаточно установить дома роутер, поставить сим-карту, после чего он подключается к базовой станции и появляется фиксированное подключение Wi-Fi.

Просто и достаточно дёшево. Не нужно оптику тянуть к дому. Особенно в частном секторе это большая головная боль, протянуть туда линию очень дорого стоит. Все настройки происходят в автоматическом режиме, и 5G роутер позволяет вам обеспечить гигабитную скорость дома через мобильную сеть", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем стоит отметить, что в настоящее время устройства, поддерживающие 5G, достаточно высоки в цене. Снижение стоимости будет возможным в ближайшие годы с развитием технологий и ростом массового производства.

Пока в странах СНГ 5G-терминалы не продаются, потому что нет спроса. Они продаются во многих странах, где 5G-сеть уже начали развивать. Но, к примеру, в России 5G-сети нет, а компания VEON (Beeline) уже заложила в планы, и с октября-ноября этого года начнет пробовать 5G-терминалы на будущее. Сети появятся, а у них уже терминальное оборудование будет у абонентов. И это правильный ход - в принципе предложить такую флагманскую линейку моделей, которые поддерживают 5G, с учётом того, что многие, кто может себе позволить ее купить, очень часто ездят за границу. А там они сразу смогут получить 5G услуги", - сказал эксперт Huawei.

Что же касается развертывания сети в РК, то, по его словам, операторы уже проявляют интерес, и по мере решения вопроса с частотами развернуть 5G можно будет очень быстро. "Это не сложно, 5G - одна из самых простых сетей по сравнению с предыдущими поколениями", - сказал он.

Еще раз перечисляя преимущества технологии 5G, Дмитрий Конарев назвал "три кита", на которых держатся эта сеть. Первый - это большая пропускная способность eMBB (Enhanced Mobile Broadband). Второй кит - это URLLC (Ultra-Reliable and Low-Latency Communication) - малая задержка, гарантированное соединение. Третье - это MMTC (Massive Machine-Type Connectivity), то есть массивное подключение Интернета вещей или машин разного рода позволяет обеспечить миллионы соединений на квадратный километр.

Отметим также, что, по информации компании "Казахтелеком", до запуска накануне пилотной сети, компания провела уже четыре успешных тестирования 5G в Алматы и Нур-Султане. Также запланировано проведение еще нескольких полевых испытаний по всему Казахстану. Процесс пилотной зоны, согласно прогнозам компании, появится в Казахстане до 2020 года.

В ходе нынешнего тестирования компания развернула indoor-покрытие опытного участка сети 5G в диапазоне 3,5 ГГц в Назарбаев Университете. Также организовано outdoor-покрытие в том же диапазоне радиочастот на территории гостиницы St.Regis, где 16 и 17 сентября проводится совместное заседание Регионального содружества в области связи. Сети 5G будут использоваться как для предоставления услуг мобильной связи и доступа в Интернет для населения, так и для кейсов IoT, "умный" город, "умное" производство и других применений. Фактически сети 5G станут основой для цифровой трансформации компаний и развития цифровой экономики.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Чжао Хоулиня, обсудив с ним вопросы взаимодействия в сфере инфокоммуникационных технологий . В частности, Чжао Хоулинь рассказал о разрабатываемых организацией международных стандартах в области телекоммуникаций и услуг, таких как 4 G и 5 G.

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