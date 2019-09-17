Глава Международного союза электросвязи рассказал Токаеву о стандартах 5G

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Чжао Хоулиня, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Казахстана и Международного союза электросвязи в сфере инфокоммуникационных технологий, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане уделяется повышенное внимание развитию и внедрению инноваций, новых технологий. Глава государства подчеркнул важность создания в регионе современной инфокоммуникационной инфраструктуры.

Чжао Хоулинь представил президенту Казахстана информацию об основных направлениях деятельности Международного союза электросвязи. В частности, он рассказал о разрабатываемых организацией международных стандартах в области телекоммуникаций и услуг, таких как 4 G и 5 G

По оценке генерального секретаря МСЭ, в Казахстане созданы хорошие возможности для использования технологий блокчейн, Big Data, новых цифровых финансовых инструментов, а также для внедрения инфокоммуникационных технологий, которые находят широкое применение в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, государственном управлении.

Во встрече также приняли участие министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, помощник президента Мурат Нуртлеуов и региональный представитель Международного союза электросвязи Кирилл Опарин.

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