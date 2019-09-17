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Глава Международного союза электросвязи рассказал Токаеву о стандартах 5G

16.09.2019, 19:36 11152
Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Чжао Хоулиня, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Казахстана и Международного союза электросвязи в сфере инфокоммуникационных технологий, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане уделяется повышенное внимание развитию и внедрению инноваций, новых технологий. Глава государства подчеркнул важность создания в регионе современной инфокоммуникационной инфраструктуры.
 
Чжао Хоулинь представил президенту Казахстана информацию об основных направлениях деятельности Международного союза электросвязи. В частности, он рассказал о разрабатываемых организацией международных стандартах в области телекоммуникаций и услуг, таких как 4 G и 5 G.
 
По оценке генерального секретаря МСЭ, в Казахстане созданы хорошие возможности для использования технологий блокчейн, Big Data, новых цифровых финансовых инструментов, а также для внедрения инфокоммуникационных технологий, которые находят широкое применение в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, государственном управлении.
 
Во встрече также приняли участие министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, помощник президента Мурат Нуртлеуов и региональный представитель Международного союза электросвязи Кирилл Опарин.
 

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