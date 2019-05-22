Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане приступили к внедрению сети 5G. Сроки и мероприятия в рамках реализации проекта обсудили на совещании с участием премьер-министра, передает Kazakhstan Today.

Казахстан наряду с США, Южной Кореей, Швейцарией, Эстонией входит в десятку стран мира, которые приступили к пилотированию внедрения новой Сети", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

По ее информации, в рамках работ по созданию инфраструктуры для покрытия территории страны 5G до конца текущего года планируется реализовать пилотный проект в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В целом ожидается, что Сетью связи 5G будут охвачены все населенные пункты с численностью свыше 50 тыс. человек.

Главе правительства РК было доложено, что увеличение скорости потока и пропускной способности передаваемых данных придаст серьезный импульс реализации проектов в сферах цифровизации ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения в части развития телемедицины, внедрения компонентов Smart City, повышения эффективности работы по обеспечению безопасности населения и др.

По итогам обсуждения премьер-министр РК Аскар Мамин поручил разработать План мероприятий по внедрению 5G в Казахстане.

Напомним, еще в 2018 году президент РК Нурсултан Назарбаев предложил главам правительств стран СНГ сообща заняться развитием Интернета формата 5G

В апреле текущего года по итогам встречи президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Республики Корея Мун Чжэ Ин было принято совместное заявление , которым стороны признали необходимость взаимовыгодного сотрудничества в перспективных областях, в том числе в области 4-й промышленной революции. Стороны выразили надежду на то, что две страны смогут успешно войти в эпоху 4-й промышленной революции и воспользоваться возможностями для инклюзивного роста инноваций, посредством опыта Кореи в использовании мобильной связи 5G, которая была впервые внедрена в этой стране.

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