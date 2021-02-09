В МТИ рассказали о цифровизации процессов торговли

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на коллегии Министерства торговли и интеграции РК одной из главных тем обсуждения стали цифровые проекты. Они разделены на 3 основные группы: техническое регулирование и защита прав потребителей, внутренняя торговля и электронная коммерция, внешнеторговая деятельность и продвижение экспорта, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ведомства, оцифровка процессов аккредитации и сертификации предполагает реинжиниринг внутренних бизнес-процессов и оптимизацию сервисов.

С 13 июля 2020 года запущен Сервис электронной аккредитации субъектов в области оценки соответствия. Также ведутся работы по цифровизации процесса сертификации продукции, что означает создание хранилища сертификатов и выбора поставщиков услуг по сертификации (е-сертификация)", - рассказала вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова.

Она также отметила, что с 1 января 2021 года запущена Единая информационная система защиты прав потребителей e-tutynushy.kz. Через нее казахстанцы могут заявлять о нарушениях своих прав, так как система предназначена именно для оперативного рассмотрения обращений, и для разъяснения норм законов.

В рамах цифровизации внутренней торговли и электронной коммерции предусмотрено внедрение социального кошелька с платежной системой. Пилот будет запущен до конца декабря 2021 года в рамках системы мгновенных платежей.

По словам Асель Жанасовой, таким образом усовершенствуются инструменты социальной поддержки населения. Открытие "социального кошелька" предоставит безусловный доступ к финансовой системе социально-уязвимым группам населения.

Вместе с тем продолжается вывод отечественных товаропроизводителей на новые маркетплейсы - Amazon, Яндекс, Ozon, Shopify. При ежегодном финансировании Mastercard в размере 100 тыс. евро 10-15 предпринимателей будут проходить обучение по переводу своего бизнеса в онлайн и масштабированию его на новые рынки.

На уровне внешнеторговой деятельности и продвижения экспорта также идет цифровизация. В I квартале 2021 года планируется запуск автоматизированной трансграничной торгово-расчетной интегрированной системы. Цель проекта - создание международной электронной платформы для предоставления участниками ВЭД всего комплекса информационных услуг - от заключения контракта до проведения расчетов.

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