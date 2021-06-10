Российский микроспутник сфотографирует следы высадки американцев на Луне

МОСКВА. 9 ИЮНЯ - Группа российских инженеров и энтузиастов космонавтики подготовила проект микроспутника для съемки следов высадки американских астронавтов на Луне, советских посадочных станций и луноходов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Начало проекта было объявлено в 2015 году, на него собрали более 1,5 миллиона рублей в интернете с помощью краудфандинга. Как пояснили разработчики, сейчас завершен аванпроект спутника, облик которого был представлен в 2019 году в Музее космонавтики, сообщает РИА Новости

Сейчас исторический интерес представляют следы первых исследователей: не найдена "Луна-9" - советский аппарат, первым совершивший мягкую посадку на Луну. Интересно посмотреть на наши "Луноходы" и, конечно же, следы астронавтов. Я уверен, что такой запуск привлечет внимание всего мира, поэтому мы надеемся найти поддержку тех, кому важно такое внимание. Мы хотим предложить меценатам и спонсорам новую возможность - сделать вклад в освоение космоса", - сказал инициатор проекта Виталий Егоров.

Лунный микроспутник массой менее 100 килограммов предлагается запускать попутно на одной из российских ракет. Аппарат должен быть оснащен фотокамерой с телескопом, чтобы рассмотреть детали поверхности Луны размером до 25 сантиметров с высоты 50 километров. Спутник сможет картографировать с высокой детализацией наиболее интересные для ученых участки Луны.

По оценке авторов проекта, полная стоимость разработки, производства, наземных и летных испытаний космического аппарата потребует около 750 миллионов рублей - это без учета стоимости запуска. Разработчики надеются заинтересовать проектом частных спонсоров и инвесторов, институты РАН и "Роскосмос", чтобы получить необходимое финансирование.

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