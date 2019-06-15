Эффект от цифровизации в Казахстане за прошлый год достиг $578 млн

Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - Общий экономический эффект от цифровизации в Казахстане в 2018 году составил $578 млн. Об этом стало известно в ходе международной конференции "IDC CIO Summit 2019", которая проходит в эти дни в столице Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, выступая на торжественной церемонии открытия конференции, это стало возможным благодаря реализуемой в стране с 2018 года государственной программе "Цифровой Казахстан".

В частности, в рамках цифровизации отраслей экономики на сегодня реализуются проекты по внедрению инновационных технологий на предприятиях горно-металлургического комплекса и нефтеперерабатывающих предприятий. Проведено масштабирование проекта "Интеллектуальное месторождение", ведется работа по созданию семи модельных цифровых фабрик.

Еще одним направлением, которое активно развивается в рамках цифровизации экономики и создания инновационной экосистемы, является сфера электронной коммерции. В 2018 году в Казахстане объем торговли в этой сфере увеличился в 1,5 раза, превысив $700 млн, и составил 2,9% от совокупного объема всей розничной торговли.

Успех цифровой трансформации любого предприятия требует наличия эффективной стратегии и внедрения цифровых технологий и инноваций. Эта задача ложится на CIO, человека, ответственного как за интеграцию с глобальными процессами цифровизации, так и за бизнес-процессы внутри отдельных предприятий. Для ускорения цифровых преобразований важно вовлекать в совместную деятельность весь топ-менеджмент компании или организации, развивать партнерство на региональном уровне, в том числе через расширение связей между цифровыми лидерами и налаживание коммуникаций на подобных площадках", - отметил Оспанов.

По данным организаторов "IDC CIO Summit 2019", к 2020 году 30% глобальных компаний будут выделять 10% своих доходов на цифровые преобразования, рассматривая их как долгосрочную инвестицию, что подчеркивает значение данных изменений на стратегическом уровне управления и влияние на устойчивое развитие, проинформировала пресс-служба Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Глобальная серия конференций IDC ежегодно собирает специалистов для обсуждения актуальных задач обеспечения информбезопасности и развития ИТ-инфраструктуры на предприятиях.

CIO (Chief Information Officer) - директор по информационным технологиям, менеджер по информатизации, сотрудник компании высшего ранга, отвечающий за внедрение новых технологий, управление информационными ресурсами. Наиболее близко данному понятию на русском языке соответствуют определения IT-директор, руководитель подразделения ИТ.

Напомним, на пленарном заседании мажилиса 5 июня была рассмотрена работа информационных систем . Депутаты отметили, что, несмотря на то, что освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию программы "Цифровой Казахстан", составило 99,7%, проблемы остаются. По данным пресс-службы мажилиса, за все годы из государственного бюджета на цифровизацию выделено в целом свыше 132 млрд тенге.

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