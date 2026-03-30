Китай представил две лазерные системы для перехвата беспилотников

Системы предназначены для уничтожения низколетящих БПЛА
Пекин. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Китай представил две лазерные системы вооружения для перехвата беспилотных летательных аппаратов, сообщает NgheAn.

Системы предназначены для уничтожения низколетящих БПЛА, оптимизации затрат на перехват и преодоления "слепых зон" традиционных радаров. Они созданы на основе лазеров - Guangjian-11E и Guangjian-21A.

Сейчас низковысотные беспилотники представляют серьезную проблему для существующих традиционных радиолокационных сетей.

Системы успешно протестировали атаки на имитированные цели, такие как квадрокоптеры и планирующие снаряды.

Эти цели перемещались на высоте 50-80 метров, в зоне, которую военные эксперты считают "слепой зоной", где многие системы ПВО с трудом обнаруживают и точно отслеживают цели", - сообщает источник.


Первая система Гуанцзянь-11E нейтрализует цели без физического разрушения.

Это оружие сочетает в себе радиоэлектронную борьбу и технологию направленной энергии для подавления датчиков и передачи данных беспилотных летательных аппаратов. Этот метод нарушает навигационные возможности противника, значительно экономит энергию и минимизирует риск непреднамеренного ущерба на поле боя", - пишет сайт.


Обе системы используют фазированную антенную решетку в сочетании с инфракрасными датчиками.

В то время как радар отвечает за обнаружение и сопровождение целей на больших расстояниях, инфракрасные датчики помогают в пассивном позиционировании, минимизируя радиолокационную заметность и помогая системе избежать обнаружения противником. Эти устройства могут работать автономно или быть интегрированы в национальную сеть противовоздушной обороны посредством проводных и беспроводных соединений", - говорится в информации.


По данным Китайской корпорации авиационной промышленности, использование лазеров значительно сокращает время от обнаружения цели до ее уничтожения.

Стоимость одного лазерного удара после развертывания системы практически равна нулю, что обеспечивает существенное экономическое преимущество по сравнению с использованием дорогостоящих ракет для перехвата недорогих беспилотников", - подчеркивают авторы материала.

 
новости по теме

29.03.2026, 21:17 5286

Реалистичного человекоподобного робота создали в Китае

Внимание человекоподобной робототехники теперь сосредоточено на эмоциональном взаимодействии робота с человеком
Пекин. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае показали реалистичного человекоподобного робота, похожего на красивую, молодую девушку, сообщает naked-science.ru.

Человекоподобные роботы могут добиться успеха не за счет выполнения промышленных задач, а благодаря эмоциональному взаимодействию. Индустрия человекоподобной робототехники в Китае вступает в новую фазу: теперь ее внимание сосредоточено не только на мобильности и автоматизации, но и на том, что делает машину по-настоящему "человечной" - на лице", - пишет сайт.


По информации источника, недавние разработки гиперреалистичных лиц для человекоподобных роботов вызвали значительный интерес среди пользователей интернета и оживленные споры о том, станет ли правдоподобная внешность ключом к коммерческому успеху таких машин.

Дискуссия усилилась после того, как исследователь в области робототехники Юйхан Ху (Yuhang Hu), основатель компании Shouxing Technology, опубликовал новое видео в соцсети X. На нем человекоподобный робот-женщина демонстрирует поразительно реалистичную мимику: естественно моргает, осматривает помещение и реагирует на происходящее вокруг", - сообщает источник.


Разработка принадлежит компании AheadForm.

Эксперты считают, что роботы, способные выполнять задачи на производстве, уже существуют. Однако именно выразительная мимика и способность устанавливать эмоциональную связь с человеком считаются критически важными для их массового принятия.

Несколько китайских компаний уже продемонстрировали головы роботов с чрезвычайно реалистичной мимикой. В их основе - синтетическая кожа, микроприводы и системы искусственного интеллекта, позволяющие в реальном времени имитировать человеческие эмоции. Такие роботы умеют моргать, отслеживать лица собеседников и отвечать едва заметными изменениями выражения - благодаря чему общение с ними становится более естественным. Эти достижения указывают на то, что будущее человекоподобных роботов, возможно, будет зависеть не столько от механики движений, сколько от качества взаимодействия с человеком", - резюмирует источник.

 
22.03.2026, 18:53 24496

Космический грузовик "Прогресс МС-33" запустили с космодрома Байконур  

Космический грузовик доставит космонавтам на орбиту более 2,5 тонны груза
Кызылорда. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-33" состоялся на космодроме Байконур.

По данным Роскосмоса, пуск состоялся в штатном режиме. Космический грузовик доставит космонавтам на орбиту более 2,5 тонны груза.


По данным Kazinform, к запуску было приковано особое внимание, потому что он стал первым после реконструкции стартового комплекса № 31, который является одной из ключевых площадок российской космической программы.

На головном обтекателе ракеты была размещена официальная эмблема "Недели космоса", приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина. В основе эмблемы - символическая цифра 65, виток вокруг Земли и гагаринское "Поехали!", - пишет сайт.

 
21.03.2026, 18:33 29221

В Астане состоится первая в истории Международная олимпиада по ИИ

Интеллектуальное состязание пройдет в августе 2026 года
Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Астана примет первую Международную олимпиаду по искусственному интеллекту в августе 2026 года, сообщил в Телеграм глава федерации спортивного программирования Багдат Мусин.

Сегодня мы подписали соглашение о проведении этого важного события. В нашей столице соберутся лучшие молодые интеллектуалы мира. "Когда приходит молодость, приходит и работа", - говорят наши люди, и эта инициатива является ярким доказательством того, что наша молодежь освоила знания и технологии и готова к международным соревнованиям. Как глава Федерации спортивного программирования, я вижу, как быстро растет уровень наших ребят. Уже сегодня они востребованы в глобальных технологических компаниях и вносят вклад в цифровую экономику", - написал Мусин.


Он напомнил, что в 2024 году Казахстан принял финал ICPC.

В 2025 году наша сборная заняла 4 место в мире в Китае. Это сильный и крутой результат, подтверждающий уровень страны", - подчеркнул глава федерации.


Напомним, в феврале этого года в Казахстане был создан Фонд искусственного интеллекта.
 
03.03.2026, 16:02 44151

На Байконуре восстановлена кабина обслуживания стартовой площадки   

Началась подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС‑33", назначенному на 22 марта
Байконур. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Байконуре восстановлена кабина обслуживания 31-й стартовой площадки, с которой осуществляется российская пилотируемая программа, сообщили в российской госкорпорации "Роскосмос".


Более 150 работников "ЦЭНКИ" (входит в Роскосмос) и представители четырех подрядных организаций выполнили монтажные операции в кратчайшие сроки - чуть более чем за два месяца. Было подготовлено и покрашено 2350 квадратных метров конструкций, заменены все узлы креплений на новые, полностью заменено и отлажено электрооборудование, проведены ревизия и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания, выполнено более 250 погонных метров сварных швов", - рассказали в компании.


Отмечается, что наиболее сложной задачей стал монтаж некоторых элементов кабины длиной 19 метров и массой порядка 17 тонн, которые устанавливались через огневой проем. Для этого была разработана специальная методика.

В пресс-службе также сообщили о начале подготовки к запуску грузового корабля "Прогресс МС‑33", назначенному на 22 марта.

Напомним, 27 ноября 2025 года пилотируемый корабль "Союз МС-28" стартовал с космодрома Байконур. В этот же день на месте запуска было обнаружено повреждение ряда элементов стартового стола.
 
10.02.2026, 13:36 55206

В Казахстане создан Фонд искусственного интеллекта

Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Создан Фонд искусственного интеллекта, который будет пополняться из средств Национального банка. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на расширенном заседании правительства с участием президента.

На сегодня прорабатывается механизм финансирования данного фонда. Фонд искусственного интеллекта будет поддерживать важнейшие цифровые проекты и образовательные инициативы", - отметил министр.


Кроме того, для развития искусственного интеллекта в гос- и квазигоссекторах планируется партнерство со специалистами мирового уровня.

Вами поддержано создание совместного предприятия с компанией 01.AI. СП будет создано в марте. Эта организация станет оператором Национальной платформы искусственного интеллекта, на базе которой будут создаваться ИИ-агенты. Такой подход даст Казахстану доступ к передовым технологиям для создания ИИ-агентов, которые позволят значительно повысить эффективность и скорость принятия управленческих решений", - доложил он главе государства.

 
06.01.2026, 12:22 77851

Два новых оператора спутниковой связи появятся в Казахстане  

Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY -  В ближайшее время на рынок Казахстана зайдут еще два зарубежных оператора спутниковой связи. Об этом в ходе заседания правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Сейчас в Казахстане работают три оператора спутникового интернета. В скором времени появятся еще две зарубежные компании. Пилотные испытания по ним планируется провести в текущем году. Также в этом году спутниковый интернет появится в поездах "Казахстан темир жолы" и самолетах Air Astana", - сказал Жаслан Мадиев.


Он отметил, что акиматам необходимо обеспечить спутниковый интернет в туристических и труднодоступных локациях за счет средств местного бюджета.

 
24.12.2025, 11:45 90101

Когда запустят первое аэротакси в Казахстане  Эксклюзив КТ

После пилотных испытаний планируется интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алатау реализуется проект воздушной мобильности Urban Air Mobility (UAM), в рамках которого планируется запуск электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) и беспилотных авиационных систем (БАС). О том, когда начнутся пилотные испытания проекта, рассказали в Министерстве транспорта Казахстана в ответ на запрос ИА Kazakhstan Today.

Оператором аэротакси определена частная компания Alatau Advance Air Group. Проект финансируется полностью за счет частных инвестиций.

В рамках проекта рассматривается строительство сети вертипортов в городах Алатау, Алматы и Алматинской области", - рассказали в министерстве.


Как пояснили в ведомстве, вертипорты предназначены для приема и отправки воздушных судов. Они включают зону взлета и посадки, зону ожидания пассажиров и пассажирскую инфраструктуру, системы навигации и управления полетами, станции обслуживания и подзарядки электрических батарей.

По информации частной компании Alatau Advance Air Group, тестовые демонстрационные полеты планируются в течение 2026 года. Запуск коммерческих полетов планируется после прохождения летательными аппаратами сертификации", - проинформировали в министерстве.


Сообщается, что на первом этапе будет приобретено до 10 летательных аппаратов. После завершения этапа исследований и тестирования будет определена стоимость полета на инновационном транспорте.

В Минтранспорта отметили, что все полеты будут выполняться в строгом соответствии с самыми высокими требованиями безопасности, установленными регулятором производителя и уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.

Летательные аппараты оснащены системами безопасности. Двигатели и энергосистемы имеют резервные и многократно дублирующие системы, что обеспечивает продолжение работы в случае отказа основной системы. Также предусмотрена автономная помощь при полете с использованием передовых датчиков для предотвращения столкновений, а также аварийные протоколы с применением огнестойких материалов и процедур эвакуации. Кроме того, конструкция воздушных судов предусматривает возможность выполнения аварийной посадки.

Также отмечается, что eVTOL является экологически чистым транспортом, так как работает полностью на электрической тяге.

Напомним, в ноябре Министерство искусственного интеллекта РК, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау.
 
27.11.2025, 15:18 133526

Ракета "Союз" стартовала с Байконура  

Байконур. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пилотируемый корабль "Союз МС-28" стартовал с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.


Союз МС-28" отправился на МКС - в экипаже Сергей Кудь-Сверчков Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс", - заявили в пресс-службе.


Ранее грузовой корабль "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура.
 
