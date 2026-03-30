Китай представил две лазерные системы для перехвата беспилотников
Системы предназначены для уничтожения низколетящих БПЛА
Пекин. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Китай представил две лазерные системы вооружения для перехвата беспилотных летательных аппаратов, сообщает NgheAn.
Системы предназначены для уничтожения низколетящих БПЛА, оптимизации затрат на перехват и преодоления "слепых зон" традиционных радаров. Они созданы на основе лазеров - Guangjian-11E и Guangjian-21A.
Сейчас низковысотные беспилотники представляют серьезную проблему для существующих традиционных радиолокационных сетей.
Системы успешно протестировали атаки на имитированные цели, такие как квадрокоптеры и планирующие снаряды.
Эти цели перемещались на высоте 50-80 метров, в зоне, которую военные эксперты считают "слепой зоной", где многие системы ПВО с трудом обнаруживают и точно отслеживают цели", - сообщает источник.
Первая система Гуанцзянь-11E нейтрализует цели без физического разрушения.
Это оружие сочетает в себе радиоэлектронную борьбу и технологию направленной энергии для подавления датчиков и передачи данных беспилотных летательных аппаратов. Этот метод нарушает навигационные возможности противника, значительно экономит энергию и минимизирует риск непреднамеренного ущерба на поле боя", - пишет сайт.
Обе системы используют фазированную антенную решетку в сочетании с инфракрасными датчиками.
В то время как радар отвечает за обнаружение и сопровождение целей на больших расстояниях, инфракрасные датчики помогают в пассивном позиционировании, минимизируя радиолокационную заметность и помогая системе избежать обнаружения противником. Эти устройства могут работать автономно или быть интегрированы в национальную сеть противовоздушной обороны посредством проводных и беспроводных соединений", - говорится в информации.
По данным Китайской корпорации авиационной промышленности, использование лазеров значительно сокращает время от обнаружения цели до ее уничтожения.
Стоимость одного лазерного удара после развертывания системы практически равна нулю, что обеспечивает существенное экономическое преимущество по сравнению с использованием дорогостоящих ракет для перехвата недорогих беспилотников", - подчеркивают авторы материала.