Китайские ученые предложили метать энергоресурсы с Луны на Землю

Луна обладает запасами гелия-3, способными обеспечить все государства электричеством на тысячи лет

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Пекин. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Интересный способ добычи полезных ископаемых на Луне и доставки их на Землю предложили китайские ученые, сообщает РБК со ссылкой на статью в журнала Aerospace Shanghai.





Луна обладает запасами гелия-3, способными обеспечить все государства электричеством на тысячи лет. Ученые предложили добывать его, разгонять капсулы до достижения второй космической скорости и отпускать в сторону Земли. Создание магнитной пусковой установки на Луне позволит дешевле доставлять добытые ресурсы на Землю, экономя около 90% от объема нынешних расходов. С таким предложением выступили китайские ученые из Шанхайского института спутниковой инженерии", - пишет источник.





Принцип работы установки схож с процессом метания молота в легкой атлетике - груз будут вращать с нарастающей скоростью, а затем отпустят в сторону Земли.





Для этого надо построить вращающийся манипулятор длиной 50 м и высокотемпературный сверхпроводящий двигатель для запуска капсул, загруженных лунными ресурсами. За 10 минут вращения получится достичь второй космической скорости для лунных объектов - 2,4 км в секунду - и выйти на правильную траекторию для запуска на Землю. Ученые планируют задействовать для работы установки солнечную и ядерную энергию, а 70% мощности получать, преобразуя кинетическую энергию обратно в электричество на этапе замедления установки", - пояснили ученые.





Такой способ доставки возможен благодаря уникальным свойствам лунной атмосферы: вакууму и низкой гравитации. Грузы получится доставлять дважды в день, систему легко установить, а для работы не потребуется топливо, только электричество.





Ранее Казахстан подписал меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне.





Напомним, в 2020 году Китай запустил к Луне АМС "Чанъэ-5", которая доставила на Землю 1731 грамм лунного грунта. В 2022-2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов реголита.





3 мая 2024 года Китай запустил автоматическую станцию "Чанъэ-6" с целью сбора грунта на обратной, невидимой с Земли стороне Луны. 2 июня космический аппарат успешно прилунился, собрал образцы лунной породы (предположительно около 2 кг) и 4 июня взлетел с поверхности спутника нашей планеты.



