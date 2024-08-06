05.08.2024, 18:51 3816
Казахстан и Китай построят научно-исследовательскую базу на Луне
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подписал меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне, сообщает пресс-служба МЦРИАП.
В июле Минцифры подписало меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне.
Основной целью меморандума является сотрудничество в процессе создания и эксплуатации Международной научной лунной станции (МНЛС). Соглашение включает совместные исследования, обмен опытом и знаниями, а также развитие кооперации в области космических технологий и науки. Казахстан планирует внести значительный вклад в реализацию проекта по строительству МНЛС, включая разработку и запуск отечественного окололунного телескопа, проведение совместных научных исследований и участие в разработке новых технологий", - сообщили в министерстве.
Помимо этого, вклад Казахстана будет включать укрепление научно-технической инфраструктуры и обмен опытом с китайскими специалистами.
Напомним, в 2020 году Китай запустил к Луне АМС "Чанъэ-5", которая доставила на Землю 1731 грамм лунного грунта. В 2022-2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов реголита.
3 мая 2024 года Китай запустил автоматическую станцию "Чанъэ-6" с целью сбора грунта на обратной, невидимой с Земли стороне Луны. 2 июня космический аппарат успешно прилунился, собрал образцы лунной породы (предположительно около 2 кг) и 4 июня взлетел с поверхности спутника нашей планеты.
К 2030 году Китай планирует высадить на Луну своих астронавтов.
В начале июля стало известно, что Китай выделит Казахстану грант в размере 100 миллионов юаней на безвозмездной основе в рамках соглашения о технико-экономическом сотрудничестве, заключенного с КНР на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
новости по теме
30.07.2024, 18:25 14001
Произошел массовый сбой в сетях Activ и Kcell
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Kcell" подтвердили информацию о массовом сбое в сетях Activ и Kcell.
АО "Kcell" касательно перебоев с услугой голосовой связи и интернета на сети Activ и Kcell сообщает, что, действительно, у порядка 20% абонентов наблюдается некорректная работа услуг. Техническими специалистами компании в настоящее время выясняется причина сбоя, параллельно в активном режиме ведутся восстановительные работы. Компания приносит искренние извинения своим абонентам за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе компании.
Ранее Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК сделало заявление в связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран.
19.07.2024, 17:00 28816
Глобальный сбой в работе Microsoft: CrowdStrike выявила проблему
Сбой не повлиял на работу Mac и Linux и не является кибератакой
Фото: instagram/microsoft
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Вашингтон. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор компании CrowdStrike Джордж Курц сообщил, что проблема, которая вызвала глобальный сбой в работе приложений Microsoft, выявлена.
Глава CrowdStrike на своей странице в Сети заявил, что компания "активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта, обнаруженного в одном обновлении контента для хостов Windows", сообщает rbc.ru.
По его словам, сбой не повлиял на работу Mac и Linux и не является кибератакой.
В компании Microsoft сообщили, что им удалось восстановить работу части своих сервисов после масштабного сбоя.
Наши данные и сообщения клиентов показывают, что работа некоторых сервисов восстановлена", - говорится в сообщении о состоянии серверов.
Напомним, глобальный сбой в работе приложений Microsoft произошел этим утром. Он повлек проблемы, в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем.
Ранее Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК сделало заявление в связи с глобальным сбоем в работе операционной системы.
16.07.2024, 12:39 35981
Концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы приняли в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены правительства сегодня приняли стратегический документ для внедрения технологий искусственного интеллекта в различные сферы экономики, сообщает пресс-служба кабмина.
Концепция по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы реализуется по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.
Согласно расчетам экономистов, применение искусственного интеллекта может повысить глобальный ВВП к 2030 году на 14%. На сегодня в Казахстане уже реализуется комплекс мер по сбору данных госорганов в Smart Data Ukimet, к которой подключены 93 информационных базы. В рамках развития инфраструктуры предусматривается размещение суперкомпьютера в стране, строительство центров обработки данных, создание национальной платформы ИИ и развитие волоконно-оптической связи. Кроме того, для роста человеческого капитала запланирован к реализации ряд образовательных и акселерационных программ. В настоящее время 17 вузами уже внедрены 15 направлений по ИИ. Дисциплины по данным специальностям изучают 2 196 студентов", - говорится в информации.
Также в Казахстане создают современную большую языковую модель (LLM) для развития культурного и языкового наследия.
Специалистами собрано порядка 6 млрд словоупотреблений, проводится обучение LLM модели с использованием суперкомпьютера через облачные решения", - рассказали в правительстве.
Участники заседания отметили приоритетные секторы экономики для внедрения ИИ. Это госуправление, субъекты естественных монополий в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, транспортной, логистической, водоснабжающей и сельскохозяйственной отраслях.
К 2029 году количество продуктов с применением искусственного интеллекта должно вырасти в 5 раз. Соответственно, должна увеличиться доля образовательных программ или дисциплин по искусственному интеллекту. Нам нужны квалифицированные специалисты в данной сфере. При этом важно максимально учитывать возможности и потребности отечественных компаний, что позволит создать мультипликативный эффект на экономику в целом", - отметил Олжас Бектенов.
Он дал ряд поручений различным ведомствам:
- Министерству цифрового развития совместно с акиматами - приступить к реализации концепции. Особенно важно - рассмотреть возможности использования вычислительных мощностей суперкомпьютера бизнесом и научными кругами. Также стоит задача сформировать на базе National Center for AI "экосистему по вовлечению молодежи, развитию человеческого капитала и продвижению культуры искусственного интеллекта". Также ведомству совместно с министерствами науки, просвещения и труда поручено сформировать программу для ежегодного увеличения числа обучающихся специалистов, региональных центров компетенции и школ программирования.
- Минфину - упростить процедуру аренды объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.
- Министерству науки - завершить до конца текущего года сбор данных для KazLLM. Тренировка первой большой языковой модели должна быть проведена уже в 3 квартале.
- Министерству юстиции - активизировать работу по совершенствованию законодательной базы для регулирования сферы применения искусственного интеллекта.
08.07.2024, 11:20 44196
Китай выделит Казахстану безвозмездный грант на развитие космической отрасли
100 млн юаней направят на совместное развитие вычислительной астрономии и моделирования в области астрофизических исследований
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Грант в размере 100 миллионов юаней выделит Китай Казахстану на безвозмездной основе в рамках соглашения о технико-экономическом сотрудничестве, заключенного с КНР на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Выделенные средства направят на совместное развитие вычислительной астрономии и моделирования в области астрофизических исследований на базе казахстанских научных институтов. Также грант используют для укрепления научно-технической инфраструктуры, активизации обмена опытом, организации обучения и стажировок в Китае и получения новых компетенций в космической сфере", - сообщает Big Asia.
Ранее в рамках государственного визита Си Цзиньпина в Астану Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Китайское национальное космическое управление также заключили меморандум о взаимопонимании в реализации проекта научной лунной станции.
Напомним, в 2020 году Китай запустил к Луне АМС "Чанъэ-5", которая доставила на Землю 1731 грамм лунного грунта. В 2022-2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов реголита.
3 мая 2024 года Китай запустил автоматическую станцию "Чанъэ-6" с целью сбора грунта на обратной, невидимой с Земли стороне Луны. 2 июня космический аппарат успешно прилунился, собрал образцы лунной породы (предположительно около 2 кг) и 4 июня взлетел с поверхности спутника нашей планеты.
К 2030 году Китай планирует высадить на Луну своих астронавтов.
28.06.2024, 16:38 57366
В ЗКО 137 школ подключили к спутниковому интернету Starlink
Всего к высокоскоростному интернету в области планируется подключить 160 школ
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Уральск. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 137 школ подключили к спутниковому интернету Starlink, сообщает "Мой город".
Всего к высокоскоростному интернету в области планируется подключить 160 школ.
По словам вице-министра просвещения Арай Уразовой, до 2027 года к оптоволоконной сети планируется подключить 2066 школ, еще 1993 казахстанские школы подключат к высокоскоростному интернету Starlink. На сегодня спутниковый интернет проведен в 1672 школах.
Проект пилотируется в двух регионах, до конца 2024 года его запуск планируется по всей стране. Наряду с этим запустился новый образовательный сервис Bilim в мобильном приложении eGovMobile. В нем доступны данные об образовании и дополнительная информация об учащихся. Также начата работа по созданию маркетплейса образовательных продуктов с использованием инструментов искусственного интеллекта", - рассказала Уразова.
Вчера сообщалось, что в Карагандинской области к спутниковой системе Starlink подключили 94 школы.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что до конца года терминалы Starlink получат около 2 тысяч школ. Он также озвучил стоимость спутникового интернета. По словам министра, одна единица оборудования Starlink в каждой школе стоит 2 тысячи долларов. Тариф составляет порядка 140 тысяч тенге в месяц. На одну школу рассчитан один терминал.
Обеспечить казахстанские школы высокоскоростным интернетом, особенно в отдаленных селах, Министерству цифрового развития не удавалось много лет. Проблему помогла решить основанная Илоном Маском компания SpaceX, которая в настоящее время является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом в октябре прошлого года на встрече с президентом Токаевым предложила вице-президент по вопросам Starlink Лорен Дрейер.
27.06.2024, 20:07 60676
В Карагандинской области 94 школы подключены к Starlink
В регионе 13 сельских населенных пунктов подключены к интернету через спутниковые системы KazSat
Фото: Depositphotos
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Караганда. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области 94 школы подключены к спутниковой системе Starlink, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
В рамках нацпроекта 13 сельских населенных пунктов Карагандинской области подключены к сети интернет через спутниковые системы KazSat. Также 94 школы из 106 школ в Карагандинской области подключены к спутниковой системе Starlink", - заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек.
Также отмечается, что министерством совместно с акиматом Карагандинской области и сотовыми операторами была разработана и подписана дорожная карта по развитию связи и мобильного интернета на 2024-2027 годы.
В данный документ включены все проблемные вопросы и пути их решения (...) Оператором Beeline планируется обеспечение МШПД 13 СНП области. Дополнительно планируется обеспечить 15 НП области мобильной связью и интернетом. До конца 2024 года планируется установка дополнительных 18 базовых станций, оставшиеся 27 БС - в 2025 году. Всего будет установлено 58 БС", - добавил Асхат Оразбек.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что до конца года терминалы Starlink получат около 2 тысяч школ. Он также озвучил стоимость спутникового интернета. По словам министра, одна единица оборудования Starlink в каждой школе стоит 2 тысячи долларов. Тариф составляет порядка 140 тысяч тенге в месяц. На одну школу рассчитан один терминал.
Обеспечить казахстанские школы высокоскоростным интернетом, особенно в отдаленных селах, Министерству цифрового развития, не удавалось много лет. Проблему помогла решить основанная Илоном Маском компания SpaceX, которая в настоящее время является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом в октябре прошлого года на встрече с президентом Токаевым предложила вице-президент по вопросам Starlink Лорен Дрейер.
26.06.2024, 13:45 64026
Китайский зонд доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
25 июня модуль зонда "Чанъэ-6" приземлился в заданной зоне на территории автономного района Внутренняя Монголия
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Пекин. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай первым в мире доставил образцы грунта с обратной стороны Луны.
Возвращаемый модуль зонда "Чанъэ-6" 25 июня приземлился в заданной зоне на территории автономного района Внутренняя Монголия, сообщает BigAsia со ссылкой на Китайское национальное космическое управление. 6 июня "Чанъэ-6" совершил посадку в бассейне Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны. Космический аппарат за два дня произвел забор грунта, а затем доставил образцы на орбитальный модуль.
Поверхность Луны покрыта сыпучим грунтом - реголитом (от древнегреческого "одеяло" и "камень"). Он состоит из обломков пород и минералов, основная масса частиц - от 0,03 до 1 мм в диаметре. В основном в грунте встречается титанистый железняк (ильменит), оливин, анортит и пироксен, присутствуют частицы железа. При этом химический состав лунного реголита на различных участках небесного тела может меняться. Цвет - от темно-серого до черного. Плотность - около 1,5 г на куб. см. Изучение состава лунного грунта позволяет ученым лучше узнать историю как естественного спутника Земли, так и самой нашей планеты, подготовиться к пилотируемым миссиям на Луну. Также в поверхностном слое Луны содержится значительное количество гелия-3 - перспективного топлива для термоядерных реакторов, информирует ТАСС.
По данным издания, впервые образцы лунного грунта (21,7 кг) были доставлены на Землю 24 июля 1969 года экипажем американского космического корабля Apollo-11. В общей сложности участники шести успешных пилотируемых американских экспедиций (Apollo-11, 12, 14-17) доставили в 1969-1972 годах на Землю 382 кг лунного грунта. В основном они хранятся в различных американских научных заведениях. Четыре небольших фрагмента были подарены СССР и выставлены в Музее космонавтики на ВДНХ в Москве. Хотя реголит был доставлен американцами в специальных контейнерах, из-за конструктивных недостатков этих емкостей весь он оказался загрязнен и уже не имеет существенной ценности для исследователей.
СССР добыл три партии лунного грунта. Первая, весом 101 г, была доставлена 24 сентября 1970 года автоматической межпланетной станцией (АМС) "Луна-16". Затем "Луной-20" (1972) и "Луной-24" (1976) было привезено еще 225 г. Российские образцы в основном хранятся в Институте геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (Москва), также образцы имеются и в других научных заведениях и музеях. В 1970-1973 годах образцы грунта, доставленного "Луной-16" и "Луной-20", были переданы странам социалистического блока, а также Франции.
В 2020 году Китай запустил к Луне АМС "Чанъэ-5", которая доставила на Землю 1731 г лунного грунта. В 2022-2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 г образцов реголита.
3 мая 2024 года Китай запустил автоматическую станцию "Чанъэ-6" с целью сбора грунта на обратной, невидимой с Земли, стороне Луны. 2 июня космический аппарат успешно прилунился, собрал образцы лунной породы (предположительно около 2 кг) и 4 июня взлетел с поверхности спутника нашей планеты.
19.06.2024, 16:37 72201
"Макдоналдс" отказался от использования ИИ после бекона в мороженом
В последние месяцы в соцсетях стали появляться видеоролики о неправильно понятых указаниях системой распознавания голоса для обработки заказов
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - "Макдоналдс" прекратил испытания системы искусственного интеллекта после неоднократных жалоб клиентов на ошибки в заказах.
Разработанная компанией система использовала распознавание голоса для обработки заказов, с 2021 года ее испытывали более чем в ста заведениях сети в США.
Однако в последние месяцы в соцсетях стали появляться видеоролики о неправильно понятых указаниях: в одном случае мороженое было украшено беконом, в другом к заказу добавили куриные наггетсы на $211. В TikTok распространилась видеозапись, как девушка пытается заказать ванильное мороженое и бутылку воды, но вместо этого получает несколько мороженых, пакетики кетчупа и две порции сливочного масла, сообщает rbc.ru со ссылкой на SkyNews
Макдоналдс" поручил франчайзи отказаться от технологии к концу июля, договор на ее использование продлеваться не будет.
После тщательного анализа "Макдоналдс" решил прекратить наше нынешнее партнерство с IBM по AПЗ (автоматический прием заказов), и эта технология будет отключена во всех ресторанах, которые в настоящее время ее тестируют, не позднее 26 июля 2024 года", - информирует издание.
Вместе с тем в компании выразили уверенность, что этой технологии со временем найдут применение.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?