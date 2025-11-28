27.11.2025, 15:18 3986
Ракета "Союз" стартовала с Байконура
Фото: Роскосмос
Байконур. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пилотируемый корабль "Союз МС-28" стартовал космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Союз МС-28" отправился на МКС - в экипаже Сергей Кудь-Сверчков Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс", - заявили в пресс-службе.
Ранее грузовой корабль "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура.
13.11.2025, 11:39
Новую технологию откачки подземных вод тестируют в Казахстане
Технология позволит сократить капитальные затраты на оборудование скважин за счет исключения водоподъемных труб и затрат на их транспортировку и монтаж
Туркестан. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства проводит испытания новой технологии откачки подземных вод, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Полевые испытания технологии беструбного водоподъема проводят в Мактааральском районе.
Основной целью испытаний является внедрение новых технологий, позволяющих добиться значительной экономии при установке и эксплуатации скважин вертикального дренажа. Ожидается, что технология позволит сократить капитальные затраты на оборудование скважин за счет исключения водоподъемных труб и затрат на их транспортировку и монтаж. Кроме того, будут сокращены эксплуатационные затраты за счет снижения стоимости и трудоемкости монтажно-демонтажных работ при смене или ремонте насоса, а также за счет снижения расхода электроэнергии благодаря уменьшению потерь напора воды", - говорится в сообщении.
Испытания оборудования для беструбного водоподъема ведутся на одной из скважин диаметром 426 мм. Эксперты КазНИИВХ также провели обучающий семинар для специалистов филиала, касающийся использования, монтажа и демонтажа необходимых устройств.
Руководитель проекта Тимур Устабаев пояснил, что в настоящее время подобные устройства в Казахстане не изготавливаются и не применяются, а конкуренты или аналоги, сопоставимые по простоте, надежности и готовности к внедрению в производство, отсутствуют.
Комплект технологического оборудования для беструбного водоподъема успешно прошел ведомственные приемочные испытания. При применении данной разработки металлоемкость и общая масса насосной установки снижаются до 50%, затраты электроэнергии на транспортировку единицы жидкости снижаются до 20%, исключается возможность загрязнения и заражения воды", - рассказал Устабаев.
На сегодня разработана техническая документация на технологическое оборудование для скважин диаметром 219, 273, 324, 377 и 426 мм, а также образцы оборудования для разных размеров скважин.
В случае подтверждения экономической эффективности опытного образца при эксплуатации предлагаемая технология беструбного водоподъема может получить широкое применение в сельском хозяйстве и водоснабжении сельских населенных пунктов, а также на предприятиях агропромышленного комплекса", - резюмировали в Минводы.
Напомним, в этом году в Кызылординской и Туркестанской областях нарушителей водного законодательства оштрафовали на общую сумму 46,7 млн тенге. Зарегистрированы факты незаконного водозабора и установки незарегистрированных насосных установок.
07.11.2025, 11:27
Аэротакси планируют запустить в Алатау
Фото: jobyaviation/instagram
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау, сообщили в пресс-службе Министерства ИИ.
Отмечается, что эти инновационные летательные аппараты вертикального взлета и посадки станут основой первого в Казахстане проекта городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility). Планируется создание испытательной площадки для сертификации и демонстрационных полетов, а также интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы.
Казахстан делает шаг в будущее инновационного транспорта. Покупка электрических eVTOL-самолетов станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий. Данная мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего", - отметил вице-премьер - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.
Напомним, город Алатау получил специальный статус города опережающего развития. В ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что город Алатау станет новым центром деловой активности и инноваций.
20.10.2025, 12:06
В Казахстане утверждены 20 карт цифровой трансформации
Карты, охватывающие 72 сферы государственного управления, помогут сделать процессы проще, быстрее и эффективнее
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан утвердил 20 карт цифровой трансформации, направленных на достижение 10 целей устойчивого развития (ЦУР), сообщил в сенате министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
Министр отметил, что цифровизация обеспечивает быстрые решения глобальных проблем, прозрачность управления и равный доступ к услугам.
Цифровая трансформация - не просто внедрение технологий. Это комплекс мероприятий, включающих в себя реинжиниринг, внедрение цифровых технологий и использование данных в целях преобразования государственного управления, экономики и социальной сферы", - отметил Мадиев.
На сегодняшний день утверждено 20 карт цифровой трансформации (КЦТ), охватывающих 72 сферы государственного управления и нацеленных на достижение 10 целей устойчивого развития, заявил глава ведомства, подчеркнув, что карты помогут сделать процессы проще, быстрее и эффективнее.
Цифровизация, по его словам, охватывает все ключевые сферы государственного и общественного развития: здравоохранение, образование, сельское хозяйство, водное хозяйство, промышленность, занятость, транспорт и инфраструктуру, экологию, социальную защиту и госуправление.
Напомним, сегодня в правительстве рассказали о работе по внедрению цифровых технологий.
20.10.2025, 11:13
Миллион казахстанцев в течение 5 лет обучат основам ИИ
Фото: Depositphotos
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О работе по внедрению цифровых технологий рассказали в правительстве РК.
На сегодня отмечается устойчивый прогресс в цифровизации госуслуг, развитии IT-индустрии, искусственного интеллекта, обеспечении интернет-связью регионов", - говорится в сообщении.
В первую очередь внимание уделяется созданию соответствующей законодательной базы. Законопроект "Об искусственном интеллекте", который заложит правовые основы безопасного и эффективного развития технологий, находится на рассмотрении в сенате.
Также в стране начал работу международный центр ИИ - Alem.AI, где будут представлены различные международные компании.
Alem.AI должен стать ключевой платформой для научных исследований, стартапов и международного сотрудничества в области ИИ. Деятельность центра обеспечит расширение экспорта казахстанских решений в области цифровизации, что даст импульс технологическому и экономическому росту. В перспективе Казахстан должен превратиться в интеллектуальный хаб Центральной Азии.
В течение 5 лет более 1 млн казахстанцев обучат основам искусственного интеллекта. Соответствующие образовательные программы уже внедрены в 20 вузах страны.
Также в стране запущен национальный суперкомпьютерный центр Аlem.cloud. Его возможности доступны для госорганов, научных институтов, вузов, бизнеса и стартапов.
Суперкомпьютер используется для тестирования прикладных ИИ-моделей, применяемых в государственных сервисах, включая задачи обучения больших языковых моделей, разработки ИИ-агентов, анализа данных, генерации контента и моделирования", - сообщили в правительстве.
Кроме того, утвержден комплексный план интеграции информационных систем более чем по 200 компонентам, что позволит сократить трудозатраты, устранить дублирование и повысить эффективность работы госорганов. Для защиты данных осуществляется переход всех госорганов на казахстанский мессенджер Aitu. Гражданам обеспечен бесплатный доступ к сервисам eGov, eOtinish, Aitu и др. даже при нулевом балансе мобильной связи.
Объем оказанных IT-услуг отечественными компаниями вырос с 646 млрд тенге в 2021 году до 1,74 трлн тенге в 2024 году. Экспорт IT-услуг увеличился с $60,07 млн в 2021 году до $690,7 млн в 2024 году. За первое полугодие 2025 года этот показатель составил $515,5 млн", - говорится в информации.
Продолжается реализация программ поддержки стартапов и IT-компаний на площадке Astana Hub. Сегодня она объединяет 1832 компании, включая 465 с иностранным участием. Доход участников за первое полугодие 2025 года составил 368,3 млрд тенге.
Казахстан активно сотрудничает с такими технологическими гигантами, как InDrive, Netcracker, Playrix, Telegram и др.
Продолжается работа по переводу в электронный формат государственных услуг.
На сегодня 90,4% госуслуг доступны онлайн, а из 1448 услуг подавляющее большинство можно получить через интернет. 90,6% сервисов доступны со смартфона, что делает процесс максимально удобным для граждан. Введено 39 видов цифровых документов, полностью заменяющих бумажные аналоги", - сообщили в кабмине.
Также к концу 2027 года планируется подключить еще 3000 сел к высокоскоростному интернету, из них более 500 удаленных населенных пунктов подключат к спутниковой связи.
В целом, в 2025-2027 годах более 3 тыс. сельских населенных пунктов будут подключены к высокоскоростному интернету.
20.10.2025, 10:04
В Казахстане все государственные мобильные сервисы объединят в экосистемы eGov и Aitu
Фото: Depositphotos
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственным органам и их подведомственным организациям в целях формирования удобной и безопасной цифровой среды для граждан поручено запретить разработку отдельных мобильных приложений и обеспечить их внедрение только на платформах eGov и Aitu. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания цифрового штаба под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.
В целях формирования удобной и безопасной цифровой среды все государственные мобильные сервисы будут поэтапно объединены в экосистемы eGov и Aitu по принципу SuperApp. Интеграция устранит проблему разрозненности мобильных приложений, ускорит процессы и повысит качество оказания госуслуг населению", - уточнили в правительстве.
Отмечается, что утверждение правил распределения вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра Alem.cloud создаст четкий и прозрачный механизм доступа к высокопроизводительным мощностям для стартапов Astana Hub, научных организаций и университетов, госорганов и их подведомственных организаций, а также проектов частного сектора, включая иностранные компании.
Приоритетные направления предоставления мощностей Alem.cloud определяются с учетом задач национального развития искусственного интеллекта и включают такие сферы, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, водоснабжение, госуправление, нефтегазовую отрасль, горно-металлургический комплекс, энергетику, геологоразведку, транспорт и логистику, промышленность, строительство, робототехнику и др.
Министерствам финансов, национальной экономики, искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с местными исполнительными органами для укрепления корпоративного фонда "Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub" как регионального центра инноваций и предпринимательства до 10 ноября 2025 года поручено расширить перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.
Кроме того, госорганам поручено утвердить правила распределения вычислительных ресурсов национального суперкомпьютерного центра Alem.cloud с последующей разработкой соответствующего нормативного правового акта. Министерству науки и высшего образования - обеспечить поддержку вузов в рамках действующих механизмов.
Решением цифрового штаба госорганам поручено добавить в перечень приоритетных видов деятельности технопарка IT-стартапов Astana Hub такие популярные направления, как мультимедиа, дизайн и издательство игр, внедрение, сопровождение и модификация программного обеспечения, услуги в сфере киберспорта. Кроме того, перечень пополнился оказанием услуг нерезидентам РК по аутсорсингу бизнес-процессов с использованием программного обеспечения, а также по обучению английскому языку. Расширение деятельности усилит позиции Astana Hub как центра притяжения глобального технологического сообщества.
09.10.2025, 09:55
Компания Huawei Technologies Kazakhstan и оператор Tele2/Altel заключили меморандум о сотрудничестве
Фото: Huawei
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Huawei Technologies Kazakhstan и оператор Tele2/Altel заключили меморандум о сотрудничестве, который направлен на развитие телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры страны, сообщили в пресс-службе Huawei.
Документ закрепил стремление сторон к долгосрочному партнерству, объединению экспертизы и внедрению инновационных технологий, призванных поддержать цифровую трансформацию Казахстана и сделать современные сервисы доступнее для миллионов жителей.
Этот меморандум создает условия для масштабного внедрения новых технологий и расширения спектра услуг, которые скоро будут доступны пользователям по всей стране. Компания Tele2/Altel является лидером во многих сегментах, и прежде всего обладателями "Лучшая 5G-сеть в Казахстане" по версии OOKLA.
Только за 2025 год мы уже реализовали несколько масштабных проектов странового уровня на сети 5G, и более тесное партнерство с Huawei только укрепит лидерские позиции и конкурентное преимущество в части масштабирования сервисов, которые возможны только на 5G. Особое внимание уделено развитию корпоративного сегмента, где Tele2/Altel и Huawei работают над совместными пилотными проектами по внедрению и развитию частных 5G, LTE- и FWA-решений для предприятий и частных пользователей", - отметили в компании.
Компания Huawei предоставит передовые решения для интеллектуального планирования и обслуживания сетей, которые помогут оптимизировать использование частотного спектра, снизить операционные расходы и ускорить запуск новых услуг.
Стороны также планируют создать централизованную платформу Data Lake на базе Huawei Cloud с инструментами ИИ-аналитики. Особое внимание будет уделено внедрению интеллектуальных сервисов поддержки пользователей. В рамках сотрудничества Huawei предоставит инновационные решения, которые позволят Tele2/Altel улучшить качество взаимодействия с клиентами и предложить новые форматы цифрового обслуживания.
Для Huawei ключевым приоритетом остается создание технологий, которые приносят реальную пользу людям и бизнесу. В сотрудничестве с Tele2/Altel мы будем развивать проекты, направленные на повышение качества связи, расширение спектра цифровых сервисов и повышение эффективности работы сетей. Мы уверены, что наши совместные инициативы помогут достичь этих целей и сформировать новый стандарт качества телекоммуникационных услуг в Казахстане", - подчеркнул генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Сун Ясюй.
Отдельный блок сотрудничества посвящен развитию концепции "умного города". Первым шагом станет запуск пилотного проекта в Астане, где планируется протестировать решения, способные повысить эффективность городских сервисов и комфорт жизни горожан. Важной частью проекта станут инновационные семинары в Казахстане и Китае для руководителей и инженерных команд, которые будут способствовать обмену опытом и демонстрации передовых мировых практик в сфере цифровизации городского пространства.
07.10.2025, 12:25
ИИ помог предотвратить оформление фиктивных документов на сумму свыше 33 млрд тенге - Минфин
Фото: Depositphotos
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О внедрении новых технологий для борьбы с теневой экономикой рассказал на заседании правительства глава Минфина Мади Такиев.
Ключевым проектом стала система Smart Data Finance, которая с помощью ИИ анализирует большие массивы данных, выявляет схемы уклонения от уплаты налогов и формирует цифровые профили всех налогоплательщиков.
Внедрение биометрической идентификации при выписке электронных счетов-фактур предотвратило оформление фиктивных документов на сумму свыше 33 млрд тенге. Автоматизированный контроль через проект Е-тамга позволяет проверять баланс НДС и пресекать серые схемы на ранних этапах. Уже обработано 250 млн ЭСФ и 500 млн платежей. Ожидаемый эффект до 100 млрд тенге поступлений в бюджет в год. Совместно с Национальным банком мы реализуем пилот "Цифровой НДС". Расчеты в цифровом тенге блокируют вывод денег в тень и обеспечивают прозрачность всей цепочки поставок", - сообщил Такиев.
Министерство предлагает масштабировать применение цифрового тенге и на другие сферы, включая госзакупки и таможенное администрирование. Использование искусственного интеллекта в инспекционно-досмотровых комплексах позволит выявлять незадекларированные товары и минимизировать человеческий фактор.
Через платформу SmartCargo планируется получение предварительной информации по железнодорожным и авиаперевозкам с последующей передачей данных в ИС "KEDEN" для автоматического выпуска деклараций", - сообщил Такиев.
Также, по его словам, для контроля за движением грузов в Казахстане внедряют проект "Цифровой шелковый путь".
В рамках проекта будет создана единая цифровая карта логистики для отслеживания всех грузоперевозок. Это позволит выявлять загруженность дорог и постов, а также анализировать развитие дорожной инфраструктуры.
В рамках проекта будут оцифрованы и геопозиционированы на карте таможенные посты, АЗС, склады временного хранения, арки контроля и пункты взимания оплаты", - пояснил министр.
Уже сегодня Комитет госдоходов имеет доступ к видеокамерам и данным с контрольных арок и АЗС, что позволяет отслеживать движение транспорта. Новая система обеспечит дополнительный уровень контроля, помогая оперативно выявлять отклонения от заявленного маршрута и пресекать потенциальный лжетранзит.
Система позволит перейти полностью на безбумажный формат взаимодействия и сократить время прохождения таможенных процедур, а также снизит коррупционные риски и, соответственно, теневые операции, рассказал министр.
В свою очередь председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов рассказал о внедрении ИИ в работу Фонда социального медицинского страхования. Технологии уже используются в системе мониторинга.
На сегодня через искусственный интеллект мы смогли прогнать 14 стандартов оказания медпомощи. Также мы 350 алгоритмов выявления дефектов и нарушений прогнали через искусственный интеллект. При этом 45 алгоритмов он разработал самостоятельно, они сейчас проходят апробацию", - сообщил Кульсеитов.
04.10.2025, 17:14
Беспилотное такси планируют запустить в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Digital Bridge презентовано беспилотное такси. Отечественная IT-компания Jet Sharing объявила о планах по запуску пилотного проекта с возможностью полноценного коммерческого запуска сервиса в 2027 году, сообщили в пресс-службе правительства.
Основу технологии составляет система на базе ИИ, которая будет управлять как самим автомобилем, так и процессами распределения заказов и ценообразования. По словам разработчиков, одной из ключевых и наиболее затратных задач станет создание высокоточной 3D-карты города для навигации беспилотников. В качестве стартовой площадки для тестирования рассматривается Alatau City, с последующим выходом в Астану и Алматы.
Мы верим, что сможем первыми в СНГ запустить сервис беспилотного такси. Если нас поддержит государство, мы готовы начать тестовый период в 2026 году, а в 2027 запустить полноценный сервис. Единственный сложный для нас момент - это создание 3D-навигации, которой в Казахстане пока нет", - сообщил основатель компании Jet Sharing Мейрамбек Абелкасов.
Кроме того, в ходе Digital Bridge представили ИИ-стартап по защите детей от буллинга в школах и детсадах. Казахстанский стартап Protector AI разработал систему на базе ИИ, которая мгновенно выявляет факты агрессии и уведомляет персонал.
Система решает проблему несвоевременного реагирования на инциденты, устанавливаясь на уже существующие видеокамеры в школах, детских садах и других учреждениях. Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует видеопотоки и при обнаружении признаков агрессивного поведения мгновенно отправляет уведомление ответственным лицам. Важной особенностью является то, что все данные обрабатываются на локальных серверах, установленных в самом учреждении, что исключает утечку видео в интернет.
На сегодня разработка внедрена и работает примерно в 60 учреждениях Казахстана, включая школы, детские сады и медико-социальные центры. В будущем планируется расширить функционал за счет добавления новых модулей, таких как детекция психоэмоционального состояния воспитателей и выявление оружия.
Также на форуме представлено решение Defect AI, использующее искусственный интеллект для автоматического аудита и повышения качества медицинских услуг. Проект, разработанный командой из Казахстана, направлен на цифровизацию системы здравоохранения. К тому же решает проблему врачебных ошибок и повышения эффективности клиник.
Defect AI анализирует обезличенные медицинские записи и сверяет диагнозы и назначенное лечение с утвержденными клиническими протоколами и приказами Минздрава, выявляя отклонения.
В Казахстане решением уже пользуются восемь клиник в Алматы и Астане. По словам разработчиков, внедрение AI-аудита позволило сократить количество штрафов, связанных с ошибками, в шесть раз.
Помимо этого, на Digital Bridge представили проект PocketDot, предоставляющий незрячим людям цифровую приватность и равный доступ к услугам. Разработанное устройство решает проблему, с которой сталкиваются незрячие при использовании телефонов: отсутствие приватности. Голосовые ассистенты, которые используются сегодня, озвучивают всю личную информацию, будь то переписка в мессенджерах, банковские операции или онлайн-покупки. Устройство PocketDot подключается к смартфону и позволяет вводить и читать текст с помощью шрифта Брайля, фактически давая пользователю тактильный экран.
Выслушав сотни мнений незрячих людей, мы поняли, что они хотят сделать телефон приватным. Тогда и родилась идея создать что-то, что будет частью мобильного телефона и даст им возможность читать и писать на телефоне самостоятельно. Это открывает доступ ко всем функциям телефона: общению в WhatsApp и Telegram, денежным переводам, обучению на онлайн-курсах и даже просмотру Instagram, где текст с изображений переводится для чтения", - отметил основатель компании PocketDot Адиль Джусупов.
