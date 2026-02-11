10.02.2026, 13:36 2426

В Казахстане создан Фонд искусственного интеллекта

В Казахстане создан Фонд искусственного интеллекта
Фото: Depositphotos
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Создан Фонд искусственного интеллекта, который будет пополняться из средств Национального банка. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на расширенном заседании правительства с участием президента.

На сегодня прорабатывается механизм финансирования данного фонда. Фонд искусственного интеллекта будет поддерживать важнейшие цифровые проекты и образовательные инициативы", - отметил министр.


Кроме того, для развития искусственного интеллекта в гос- и квазигоссекторах планируется партнерство со специалистами мирового уровня.

Вами поддержано создание совместного предприятия с компанией 01.AI. СП будет создано в марте. Эта организация станет оператором Национальной платформы искусственного интеллекта, на базе которой будут создаваться ИИ-агенты. Такой подход даст Казахстану доступ к передовым технологиям для создания ИИ-агентов, которые позволят значительно повысить эффективность и скорость принятия управленческих решений", - доложил он главе государства.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:фондсозданиеИИМадиев

новости по теме

06.01.2026, 12:22 25051

Два новых оператора спутниковой связи появятся в Казахстане  

Два новых оператора спутниковой связи появятся в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY -  В ближайшее время на рынок Казахстана зайдут еще два зарубежных оператора спутниковой связи. Об этом в ходе заседания правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Сейчас в Казахстане работают три оператора спутникового интернета. В скором времени появятся еще две зарубежные компании. Пилотные испытания по ним планируется провести в текущем году. Также в этом году спутниковый интернет появится в поездах "Казахстан темир жолы" и самолетах Air Astana", - сказал Жаслан Мадиев.


Он отметил, что акиматам необходимо обеспечить спутниковый интернет в туристических и труднодоступных локациях за счет средств местного бюджета.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ИнтернетОператорСвязь
24.12.2025, 11:45 37301

Когда запустят первое аэротакси в Казахстане  Эксклюзив КТ

После пилотных испытаний планируется интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы
Когда запустят первое аэротакси в Казахстане
Фото: jobyaviation/instagram
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алатау реализуется проект воздушной мобильности Urban Air Mobility (UAM), в рамках которого планируется запуск электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) и беспилотных авиационных систем (БАС). О том, когда начнутся пилотные испытания проекта, рассказали в Министерстве транспорта Казахстана в ответ на запрос ИА Kazakhstan Today.

Оператором аэротакси определена частная компания Alatau Advance Air Group. Проект финансируется полностью за счет частных инвестиций.

В рамках проекта рассматривается строительство сети вертипортов в городах Алатау, Алматы и Алматинской области", - рассказали в министерстве.


Как пояснили в ведомстве, вертипорты предназначены для приема и отправки воздушных судов. Они включают зону взлета и посадки, зону ожидания пассажиров и пассажирскую инфраструктуру, системы навигации и управления полетами, станции обслуживания и подзарядки электрических батарей.

По информации частной компании Alatau Advance Air Group, тестовые демонстрационные полеты планируются в течение 2026 года. Запуск коммерческих полетов планируется после прохождения летательными аппаратами сертификации", - проинформировали в министерстве.


Сообщается, что на первом этапе будет приобретено до 10 летательных аппаратов. После завершения этапа исследований и тестирования будет определена стоимость полета на инновационном транспорте.

В Минтранспорта отметили, что все полеты будут выполняться в строгом соответствии с самыми высокими требованиями безопасности, установленными регулятором производителя и уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.

Летательные аппараты оснащены системами безопасности. Двигатели и энергосистемы имеют резервные и многократно дублирующие системы, что обеспечивает продолжение работы в случае отказа основной системы. Также предусмотрена автономная помощь при полете с использованием передовых датчиков для предотвращения столкновений, а также аварийные протоколы с применением огнестойких материалов и процедур эвакуации. Кроме того, конструкция воздушных судов предусматривает возможность выполнения аварийной посадки.

Также отмечается, что eVTOL является экологически чистым транспортом, так как работает полностью на электрической тяге.

Напомним, в ноябре Министерство искусственного интеллекта РК, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:таксиАэродромМинтрансАлатау
27.11.2025, 15:18 80786

Ракета "Союз" стартовала с Байконура  

Ракета "Союз" стартовала с Байконура
Фото: Роскосмос
Байконур. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пилотируемый корабль "Союз МС-28" стартовал космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.


Союз МС-28" отправился на МКС - в экипаже Сергей Кудь-Сверчков Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс", - заявили в пресс-службе.


Ранее грузовой корабль "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БайконурРакетастарт
13.11.2025, 11:39 104041

Новую технологию откачки подземных вод тестируют в Казахстане

Технология позволит сократить капитальные затраты на оборудование скважин за счет исключения водоподъемных труб и затрат на их транспортировку и монтаж
Туркестан. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства проводит испытания новой технологии откачки подземных вод, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Полевые испытания технологии беструбного водоподъема проводят в Мактааральском районе.

Основной целью испытаний является внедрение новых технологий, позволяющих добиться значительной экономии при установке и эксплуатации скважин вертикального дренажа. Ожидается, что технология позволит сократить капитальные затраты на оборудование скважин за счет исключения водоподъемных труб и затрат на их транспортировку и монтаж. Кроме того, будут сокращены эксплуатационные затраты за счет снижения стоимости и трудоемкости монтажно-демонтажных работ при смене или ремонте насоса, а также за счет снижения расхода электроэнергии благодаря уменьшению потерь напора воды", - говорится в сообщении.


Испытания оборудования для беструбного водоподъема ведутся на одной из скважин диаметром 426 мм. Эксперты КазНИИВХ также провели обучающий семинар для специалистов филиала, касающийся использования, монтажа и демонтажа необходимых устройств.

Руководитель проекта Тимур Устабаев пояснил, что в настоящее время подобные устройства в Казахстане не изготавливаются и не применяются, а конкуренты или аналоги, сопоставимые по простоте, надежности и готовности к внедрению в производство, отсутствуют.

Комплект технологического оборудования для беструбного водоподъема успешно прошел ведомственные приемочные испытания. При применении данной разработки металлоемкость и общая масса насосной установки снижаются до 50%, затраты электроэнергии на транспортировку единицы жидкости снижаются до 20%, исключается возможность загрязнения и заражения воды", - рассказал Устабаев.


На сегодня разработана техническая документация на технологическое оборудование для скважин диаметром 219, 273, 324, 377 и 426 мм, а также образцы оборудования для разных размеров скважин.

В случае подтверждения экономической эффективности опытного образца при эксплуатации предлагаемая технология беструбного водоподъема может получить широкое применение в сельском хозяйстве и водоснабжении сельских населенных пунктов, а также на предприятиях агропромышленного комплекса", - резюмировали в Минводы.


Напомним, в этом году в Кызылординской и Туркестанской областях нарушителей водного законодательства оштрафовали на общую сумму 46,7 млн тенге. Зарегистрированы факты незаконного водозабора и установки незарегистрированных насосных установок.
 
07.11.2025, 11:27 117561

Аэротакси планируют запустить в Алатау

Планируется создание испытательной площадки для сертификации и демонстрационных полетов, а также интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы
Аэротакси планируют запустить в Алатау
Фото: jobyaviation/instagram
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау, сообщили в пресс-службе Министерства ИИ.

gov.kz

Отмечается, что эти инновационные летательные аппараты вертикального взлета и посадки станут основой первого в Казахстане проекта городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility). Планируется создание испытательной площадки для сертификации и демонстрационных полетов, а также интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы.

Казахстан делает шаг в будущее инновационного транспорта. Покупка электрических eVTOL-самолетов станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий. Данная мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего", - отметил вице-премьер - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.


Напомним, город Алатау получил специальный статус города опережающего развития. В ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что город Алатау станет новым центром деловой активности и инноваций.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТехнологиитаксиинновацииАлатау
20.10.2025, 12:06 153541

В Казахстане утверждены 20 карт цифровой трансформации

Карты, охватывающие 72 сферы государственного управления, помогут сделать процессы проще, быстрее и эффективнее
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан утвердил 20 карт цифровой трансформации, направленных на достижение 10 целей устойчивого развития (ЦУР), сообщил в сенате министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Министр отметил, что цифровизация обеспечивает быстрые решения глобальных проблем, прозрачность управления и равный доступ к услугам.

Цифровая трансформация - не просто внедрение технологий. Это комплекс мероприятий, включающих в себя реинжиниринг, внедрение цифровых технологий и использование данных в целях преобразования государственного управления, экономики и социальной сферы", - отметил Мадиев.


На сегодняшний день утверждено 20 карт цифровой трансформации (КЦТ), охватывающих 72 сферы государственного управления и нацеленных на достижение 10 целей устойчивого развития, заявил глава ведомства, подчеркнув, что карты помогут сделать процессы проще, быстрее и эффективнее.

Цифровизация, по его словам, охватывает все ключевые сферы государственного и общественного развития: здравоохранение, образование, сельское хозяйство, водное хозяйство, промышленность, занятость, транспорт и инфраструктуру, экологию, социальную защиту и госуправление.

Напомним, сегодня в правительстве рассказали о работе по внедрению цифровых технологий.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТехнологииРКЦифровизацияИИ
20.10.2025, 11:13 154586

Миллион казахстанцев в течение 5 лет обучат основам ИИ

Соответствующие образовательные программы уже внедрены в 20 вузах страны
Миллион казахстанцев в течение 5 лет обучат основам ИИ
Фото: Depositphotos
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О работе по внедрению цифровых технологий рассказали в правительстве РК.

На сегодня отмечается устойчивый прогресс в цифровизации госуслуг, развитии IT-индустрии, искусственного интеллекта, обеспечении интернет-связью регионов", - говорится в сообщении.


В первую очередь внимание уделяется созданию соответствующей законодательной базы. Законопроект "Об искусственном интеллекте", который заложит правовые основы безопасного и эффективного развития технологий, находится на рассмотрении в сенате.

Также в стране начал работу международный центр ИИ - Alem.AI, где будут представлены различные международные компании.

Alem.AI должен стать ключевой платформой для научных исследований, стартапов и международного сотрудничества в области ИИ. Деятельность центра обеспечит расширение экспорта казахстанских решений в области цифровизации, что даст импульс технологическому и экономическому росту. В перспективе Казахстан должен превратиться в интеллектуальный хаб Центральной Азии.

В течение 5 лет более 1 млн казахстанцев обучат основам искусственного интеллекта. Соответствующие образовательные программы уже внедрены в 20 вузах страны.

Также в стране запущен национальный суперкомпьютерный центр Аlem.cloud. Его возможности доступны для госорганов, научных институтов, вузов, бизнеса и стартапов.

Суперкомпьютер используется для тестирования прикладных ИИ-моделей, применяемых в государственных сервисах, включая задачи обучения больших языковых моделей, разработки ИИ-агентов, анализа данных, генерации контента и моделирования", - сообщили в правительстве.


Кроме того, утвержден комплексный план интеграции информационных систем более чем по 200 компонентам, что позволит сократить трудозатраты, устранить дублирование и повысить эффективность работы госорганов. Для защиты данных осуществляется переход всех госорганов на казахстанский мессенджер Aitu. Гражданам обеспечен бесплатный доступ к сервисам eGov, eOtinish, Aitu и др. даже при нулевом балансе мобильной связи.

Объем оказанных IT-услуг отечественными компаниями вырос с 646 млрд тенге в 2021 году до 1,74 трлн тенге в 2024 году. Экспорт IT-услуг увеличился с $60,07 млн в 2021 году до $690,7 млн в 2024 году. За первое полугодие 2025 года этот показатель составил $515,5 млн", - говорится в информации.


Продолжается реализация программ поддержки стартапов и IT-компаний на площадке Astana Hub. Сегодня она объединяет 1832 компании, включая 465 с иностранным участием. Доход участников за первое полугодие 2025 года составил 368,3 млрд тенге.

Казахстан активно сотрудничает с такими технологическими гигантами, как InDrive, Netcracker, Playrix, Telegram и др.

Продолжается работа по переводу в электронный формат государственных услуг.

На сегодня 90,4% госуслуг доступны онлайн, а из 1448 услуг подавляющее большинство можно получить через интернет. 90,6% сервисов доступны со смартфона, что делает процесс максимально удобным для граждан. Введено 39 видов цифровых документов, полностью заменяющих бумажные аналоги", - сообщили в кабмине.


Также к концу 2027 года планируется подключить еще 3000 сел к высокоскоростному интернету, из них более 500 удаленных населенных пунктов подключат к спутниковой связи.

В целом, в 2025-2027 годах более 3 тыс. сельских населенных пунктов будут подключены к высокоскоростному интернету.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКОбучениесуперкомпьютерИИ
20.10.2025, 10:04 155271

В Казахстане все государственные мобильные сервисы объединят в экосистемы eGov и Aitu

В Казахстане все государственные мобильные сервисы объединят в экосистемы eGov и Aitu
Фото: Depositphotos
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственным органам и их подведомственным организациям в целях формирования удобной и безопасной цифровой среды для граждан поручено запретить разработку отдельных мобильных приложений и обеспечить их внедрение только на платформах eGov и Aitu. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания цифрового штаба под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

В целях формирования удобной и безопасной цифровой среды все государственные мобильные сервисы будут поэтапно объединены в экосистемы eGov и Aitu по принципу SuperApp. Интеграция устранит проблему разрозненности мобильных приложений, ускорит процессы и повысит качество оказания госуслуг населению", - уточнили в правительстве.


Отмечается, что утверждение правил распределения вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра Alem.cloud создаст четкий и прозрачный механизм доступа к высокопроизводительным мощностям для стартапов Astana Hub, научных организаций и университетов, госорганов и их подведомственных организаций, а также проектов частного сектора, включая иностранные компании.

Приоритетные направления предоставления мощностей Alem.cloud определяются с учетом задач национального развития искусственного интеллекта и включают такие сферы, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, водоснабжение, госуправление, нефтегазовую отрасль, горно-металлургический комплекс, энергетику, геологоразведку, транспорт и логистику, промышленность, строительство, робототехнику и др.

Министерствам финансов, национальной экономики, искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с местными исполнительными органами для укрепления корпоративного фонда "Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub" как регионального центра инноваций и предпринимательства до 10 ноября 2025 года поручено расширить перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, госорганам поручено утвердить правила распределения вычислительных ресурсов национального суперкомпьютерного центра Alem.cloud с последующей разработкой соответствующего нормативного правового акта. Министерству науки и высшего образования - обеспечить поддержку вузов в рамках действующих механизмов.

Решением цифрового штаба госорганам поручено добавить в перечень приоритетных видов деятельности технопарка IT-стартапов Astana Hub такие популярные направления, как мультимедиа, дизайн и издательство игр, внедрение, сопровождение и модификация программного обеспечения, услуги в сфере киберспорта. Кроме того, перечень пополнился оказанием услуг нерезидентам РК по аутсорсингу бизнес-процессов с использованием программного обеспечения, а также по обучению английскому языку. Расширение деятельности усилит позиции Astana Hub как центра притяжения глобального технологического сообщества.
 

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?

      Архив опросов