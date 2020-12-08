КНБ: Гиганты цифрового рынка не дают развиваться казахстанским разработкам

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге в СЦК заместитель директора Департамента информационной безопасности КНБ РК Галымбек Татенов рассказал о том, как монополии цифрового рынка не дают развиваться казахстанским разработкам, передает Kazakhstan Today.

По словам Татенова, отечественный сертификат безопасности выпущен лидером в казахстанской сфере криптографии и шифровании и это говорит о качестве продукта. Однако продвинуть отечественный сертификат на платформы тяжело из-за большой конкуренции.

Мы обратились с переговорами в иностранные компании: "Добавьте добровольно наш сертификат в хранилище". Были долгие переговоры, порядка двух лет, законодательная база была подготовлена ещё с 2015 года, но иностранные компании категорически говорят: "Нет, мы вас не пустим", - видят там угрозу в том, что придут отечественные разработки, браузер. Казахстанскому бизнесу не дают развиваться такие гиганты. К примеру, вы покупаете ноутбук - у вас уже Google предустановлен, покупаете смартфон - у вас уже есть Safari. Хотя очень много отечественных продуктов, но это монополии цифрового рынка, гиганты захватили и не отдают. То же касается и сертификата безопасности. То есть их сертификат можно добавить в наше устройство, а когда мы попросили добавить наш сертификат, процесс затянулся. Мы ведём переговоры сейчас и производителями Smart TV", - прокомментировал представитель КНБ.

Он объяснил, что прошивка сертификата безопасности сделана таким образом, что пользователь ничего не может туда добавить.

На самом деле это тоже нарушает права. Вы покупаете смарт-телевизор, в нём уже установлено иностранное программное обеспечение, YouTube, приложения, а казахстанского браузера там нет. Переговоры идут, в том числе и с позиции Министерства торговли и интеграции на пространстве Таможенного союза, чтобы помочь бизнесу убрать какие-то технические барьеры", - отметил Татенов.





Как отметил педседатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов, с помощью сертификата безопасности никто не следит за тем, куда ходил пользователь, что он делал и какие пароли вводил. Он заверил, что система нацелена только на точечную блокировку запрещённого контента.





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