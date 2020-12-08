В Нур-Султане наблюдались сбои в работе Интернета

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - Сбой в работе ряда интернет-ресурсов наблюдается в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

В понедельник, 7 декабря, жители Нур-Султана столкнулись с проблемой доступа к интернет-ресурсам. Наблюдались сбои в работе Instagram, Google, Youtube, Telegram и др.

Напомним, в столице проходят учения "Кибербезопасность Нур-Султан-2020".

Сегодня в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов прокомментировал сбои в работе Интернета.

Мы постарались провести эти учения таким образом, чтобы максимально наши граждане не почувствовали неудобств, которые создаются подобными учениями. В настоящее время все мероприятия, связанные с использованием сертификата безопасности, уже завершены. Остаётся фаза киберучений, которая будет связана уже с атаками и с отражением этих атак самими государственными органами. Мы полагаем, что наши граждане в дальнейшем не будут никаким образом задействованы в киберучениях, это возможно лишь в случае успешной атаки на какой-нибудь государственный ресурс, который какой-то момент, возможно, будет недоступен. В остальных случаях никаких проблем у наших граждан возникать не должно", - сказал глава комитета.

Он сообщил, что проблемы с доступом к государственным интернет-ресурсам показали несовершенство имеющейся организационной и технологической базы в сфере цифровизации.

Каждый крупный объект информатизации электронного правительства, это касается и финансового сектора, постоянно находится под действием различных кибератак. Ежегодно фиксируются миллиарды событий информационной безопасности (в 2020 году - около 4 млрд событий) и миллионы кибератак (около 200 млн атак). Помимо этого, в период пандемии и перехода к удаленным средствам работы резко возросла нагрузка на цифровую инфраструктуру, к этому мы оказались не готовы", - сказал он.

Спикер рассказал о проводимых учениях.

В рамках киберучений условным нарушителем из религиозных экстремистских побуждений будут совершены массированные ДДОС-атаки на объекты информатизации электронного правительства, важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, произведены попытки взлома государственных интернет-ресурсов, распространяться недостоверная информация в соцсетях, попытки фишинга и распространения вредоносного программного обеспечения. Почему в нынешних киберучениях задействован сертификат безопасности? Хотим пояснить, что в период пандемии возросло количество недостоверной, нарушающей законодательство страны информации, которая распространяется в социальных медиа. Для максимального приближения к реальности, условным религиозным экстремистом будут задействованы эти каналы распространения информации, следовательно, задачей государственных органов будет вовремя обнаружить ее, локализовать и провести точечное ограничение, при этом не нарушая штатное функционирование всего интернет-ресурса", - рассказал Руслан Абдикаликов.

Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП проинформировал, что с начала года выданы рекомендации об устранении нарушений законодательства собственниками и администрациями иностранных интернет-ресурсов. Направлено более 7 тысяч писем в отношении принятия мер по удалению более 23 тыс. противоправных материалов. На сегодняшний день фактически исполнены только около 30% или порядка 7 тысяч материалов.

Для справки: свыше 21 тыс. - распространение идеологии терроризма, религиозного и этнического экстремизма; 731 - пропаганда порнографии, культа жестокости и суицида, 137 - пропаганда и распространение наркотических средств и др.

В порядке, предусмотренном законом "О связи", ограничен доступ для пользователей с территории Республики Казахстан более чем к 3500 материалам. По решениям суда ограничен доступ для пользователей с территории Республики Казахстан к 32 противоправным материалам", сообщили в СЦК.

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