МЦРИАП о сертификате безопасности: Система нацелена только на точечную блокировку запрещённого контента

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК подчеркнул, что с помощью сертификата безопасности никто не следит за тем, куда ходил пользователь, что он делал и какие пароли вводил. Он заверил, что система нацелена только на точечную блокировку запрещённого контента, передает Kazakhstan Today.

В сегодняшних киберучениях мы ещё раз убедились, что функционал существует, он работает, выявили, для себя опять-таки, проблемные вопросы. Будем заниматься решением этих проблемных вопросов, чтобы, если вдруг, не дай бог, придётся его применять, мы всё-таки применили его максимально, не доставляя неудобства нашим гражданам", - сказал глава ведомства.

В рамках брифинга журналисты поинтересовались у спикера, почему ведущие иностранные платформы отказались включать казахстанский сертификат безопасности, использует ли система трафик, запоминает ли пароли и есть риск распространения данных в широкий доступ.

Руслан Абдикаликов заверил, что сертификат безопасности выпущен казахстанскими IT-специалистами и соответствует всем техническим стандартам.

Если вы откроете свой компьютер или смартфон, загляните в раздел с сертификатами. Вы увидите в нём около сотни сертификатов, установленных со всего мира. Немецкий, бразильский, японский, корейский… От того, что туда установили казахстанский сертификат, ничего плохого не случилось. Законодательно это предусмотрено у нас. К тому же сама система работает в автоматизированном режиме: никто не следит за тем, куда ходил пользователь, что он делал, какие пароли вводил. Система нацелена только на точечную блокировку запрещённого контента. Грубо говоря, машина получает доступ к трафику и в этом трафике пытается найти только ссылки, которые у неё в чёрном листе. Если она находится, такой запрос прерывается и пользователь не получает никакого ответа. В этом случае мы получим 404-ю страницу, то есть ответ от сервера не предоставлен. Если человек не поставил сертификат, то у него гораздо больше проблем при взаимодействии с иностранными сервисами", - разъяснил глава Комитета информационной безопасности.

Во-первых, с этим не работают люди. Во-вторых, наших граждан защищает Конституция, есть закон об оперативно-розыскной деятельности, есть Уголовно-процессуальный кодекс, за всеми этими действиями правоохранительных и специальных государственных органов высший надзор осуществляет генеральная прокуратура. Я думаю, спуска она никому не даст, чтобы кто-то мог самовольно брать и использовать это незаконно. Мало того, в отношении того сотрудника, который злоупотребит своими полномочиями, будет применено уголовное наказание. Наше государство к этому жёстко относится", - заверил Руслан Абдикаликов.

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