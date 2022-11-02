Министр цифрового развития РК прокомментировал сбои в работе интернета

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию со сбоями в работе интернета.
Он сообщил, что в настоящее время проводятся работы по повышению уровня защищенности цифровой инфраструктуры.
Вы знаете, что 29 сентября государственная техническая служба объявила, что зафиксировали массированные атаки на инфраструктуру РК, поэтому, чтобы исследовать, из-за чего это было и откуда, повысить уровень защищенности инфраструктуры, проводят определенные работы ", - цитирует Мусина Informburo.kz.
Глава МЦРИАП отметил, что при проведении этих работ могут возникать какие-то проблемы.
Но главная задача государственной технической службы заключается в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов Казахстана. Это делается не только для защиты государственной инфраструктуры, но и для всей инфраструктуры. Даже на определенные сайты СМИ были атаки, об этом знают все", - цитирует министра Sputnik.kz.
Он отметил, что Казахстану нужно повышать уровень информационной безопасности, и призвал казахстанцев набраться терпения.
Напомним, в последнее время в Казахстане увеличилось количество жалоб на сбои в работе интернета.
В конце сентября гостехслужба зафиксировала хакерскую атаку на казахстанские СМИ. Позже АО "Государственная техническая служба" сообщило, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета.
Средствами защиты комплекса "Киберщит" АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС") продолжают вестись работы по отражению кибератак. "Киберщит" отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения. Только за месяц было отражено около 20 млн кибератак.
АО "ГТС" предполагает, что кибератаки связаны с началом электорального периода в Казахстане. Основной целью таких атак может являться нарушение работы инфраструктуры Казнета глобально.