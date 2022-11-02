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Министр цифрового развития РК прокомментировал сбои в работе интернета

01.11.2022, 12:54 3896
Министр цифрового развития РК прокомментировал сбои в работе интернета
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию со сбоями в работе интернета.
 
Он сообщил, что в настоящее время проводятся работы по повышению уровня защищенности цифровой инфраструктуры.
 

Вы знаете, что 29 сентября государственная техническая служба объявила, что зафиксировали массированные атаки на инфраструктуру РК, поэтому, чтобы исследовать, из-за чего это было и откуда, повысить уровень защищенности инфраструктуры, проводят определенные работы ", - цитирует Мусина Informburo.kz.

 
Глава МЦРИАП отметил, что при проведении этих работ могут возникать какие-то проблемы.
 

Но главная задача государственной технической службы заключается в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов Казахстана. Это делается не только для защиты государственной инфраструктуры, но и для всей инфраструктуры. Даже на определенные сайты СМИ были атаки, об этом знают все", - цитирует министра Sputnik.kz.

 
Он отметил, что Казахстану нужно повышать уровень информационной безопасности, и призвал казахстанцев набраться терпения.
 
Напомним, в последнее время в Казахстане увеличилось количество жалоб на сбои в работе интернета.
 
В конце сентября гостехслужба зафиксировала хакерскую атаку на казахстанские СМИ. Позже АО "Государственная техническая служба" сообщило, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета.
 
Средствами защиты комплекса "Киберщит" АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС") продолжают вестись работы по отражению кибератак. "Киберщит" отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения. Только за месяц было отражено около 20 млн кибератак.
 
АО "ГТС" предполагает, что кибератаки связаны с началом электорального периода в Казахстане. Основной целью таких атак может являться нарушение работы инфраструктуры Казнета глобально.
 

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МЦРИАП РК: найденный в области Улытау фрагмент ракеты не опасен

31.10.2022, 19:44 5736
МЦРИАП РК: найденный в области Улытау фрагмент ракеты не опасен
Фото: МЦРИАП
Жезказган. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ и социальных сетях распространяется информация о падении ракеты в Жанааркинском районе области Улытау.
 
26 октября в 06.20 по времени Астаны с космодрома Байконур в штатном режиме был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-21".
 

На видео видна часть металлической обшивки из листового металла - створка головного обтекателя. Головной обтекатель (ГО) предназначен для защиты ракеты-носителя и космического аппарата от аэродинамических и тепловых нагрузок во время прохождения ракетой-носителем плотных слоев атмосферы. Он состоит из двух одинаковых по конструкции створок, соединенных между собой по продольному стыку механическими замками", - сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

 
В ведомстве добавили, что головной обтекатель не содержит в себе ракетное топливо. Более того, для запуска "Союз 2-1а" используется такое горючее, как керосин, которое не несет большой опасности для здоровья. Таким образом, найденный фрагмент не представляет опасности для здоровья граждан и экологии.
 

Что касается места падения, то отделяющиеся части ракеты-носителя упали в пределах границ района падения № 2 (зона Ю-28) - данный район находится в Жанааркинском районе Улытауской области и частично в Шетском районе Карагандинской области и определен договором аренды комплекса "Байконур" между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года", - добавили в МЦРИАП.

 
В ведомстве также напомнили, что за двое суток до пуска по результатам проведенной рекогносцировки определяется место эвакуации населения из района падения, маршруты движения. Обеспечивается подготовка автотранспорта для перевозки людей. Эвакуация завершается не позднее, чем за два часа до пуска.
 
26 октября за два часа до пуска были эвакуированы 46 человек из населенного пункта Бірлестік (зимовки). Часть людей выехала из района падения на своем транспорте, остальные на специально подготовленном для этого транспорте.
 
Российской стороной (база № 1 АО "ВПК "НПО машиностроения", обслуживающая данный район падения) данные створки ГО вывезены из района падения для дальнейшей их переработки.
 

Оптоволоконные линии связи проложат по дну Каспия по маршруту Казахстан - Азербайджан

27.10.2022, 19:01 12976
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) от Актау до Сиазаня планируют проводить по дню Каспийского моря. Об это написал в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
 
По словам министра, уже в 2023 году начнется строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия по маршруту Казахстан - Азербайджан. Проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в интернет, а также расширить транзит трафика между Европой и Азией.
 
С казахстанской стороны партнером проекта выступит "Казахтелеком", с азербайджанской - компания AzerTelecom.
 

Уже начаты работы по разработке высокоуровневого дизайна (HLD), затем последуют соответствующие исследования, позже - проектирование и непосредственное строительство "оптики" по дну Каспия", - написал Багдат Мусин.

 
Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.
 

Все страны ЦА заинтересованы в скорейшей реализации проекта, так как наличие альтернативных маршрутов играет большую роль в предоставлении гарантированного доступа к интернету жителям наших стран", - добавил глава МЦРИАП.

 

С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя с грузовым кораблем "Прогресс МС-21"

26.10.2022, 09:04 19696
С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя с грузовым кораблем "Прогресс МС-21"
Фото: www.roscosmos.ru
Байконур. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 26 октября 2022 года, в 03.20 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21".
 
Выведение "Прогресса МС-21" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме, сообщает Роскосмос.
 

Прогресс МС-21" летит к Международной космической станции по двухсуточной схеме сближения. Его стыковка к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента станции намечается 28 октября в 05:50 мск. На МКС его ждет экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов госкорпорации "Роскосмос" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.

 
Это был 19-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году, в том числе третий - с грузовым кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а" данный полет стал 56-м, для кораблей семейства "Прогресс" - 174-м в истории (из них 85 - к МКС).
 
На "Прогрессе МС-21" на МКС предстоит доставить 2520 кг груза. Среди них - 702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1357 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.
 
На грузовике отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт" и "Терминатор". Также для эксперимента "3D-печать" привезут катушки филамента для использования в качестве расходного материала в 3D-принтере.
 

В Казахстане произошел сбой в работе WhatsApp

25.10.2022, 13:46 71711
В Казахстане произошел сбой в работе WhatsApp
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи мессенджера сообщают о проблемах с доступом, отправкой сообщений и открытием файлов.
 
По информации Downdetector, по состоянию на 13.30 по времени Алматы на проблемы с приложением пожаловались 847 пользователей.
 
Сбой отмечается в Казахстане и России.
 

Казахстанцы не смогут воспользоваться услугами сайта eGov из-за техработ

22.10.2022, 19:17 77691
Казахстанцы не смогут воспользоваться услугами сайта eGov из-за техработ
Фото: АО НИТ
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы временно не смогут воспользоваться услугами сайта электронного правительства eGov из-за технических работ, сообщает Telegram-канал портала.
 

С 21.00 22 октября до 07.00 23 октября будут проводиться технические работы, в это время возможна кратковременная недоступность информационных систем, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении.

 

В Казахстане произошел сбой в работе соцсетей

21.10.2022, 20:37 80776
В Казахстане произошел сбой в работе соцсетей
Фото: pexels.com
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Наблюдаются сбои в работе Instagram, Facebook, Youtube и Telegram.
 
По информации сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы в работе и отключения ресурсов, сбои наблюдаются на всей территории Казахстана.
 

Россия и Китай создали новую методику рисоводства

17.10.2022, 12:12 85206
Москва. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Методику интеллектуального контроля рисоводства, основанную на спутниковом наблюдении, создали ученые Самарского университета совместно с коллегами из Китая. По словам авторов, разработка позволяет повышать и прогнозировать урожайность, оценивать здоровье растений, выбирать оптимальные участки для посадок.
 
Мультиспектральная спутниковая съемка, как объяснили специалисты, позволяет точно определять минеральный состав почвы, режим освещенности и увлажнения на любой территории. Сегодня активно развиваются системы интеллектуального земледелия, способные с помощью этой информации оптимизировать полевые работы и повысить урожайность, информирует РИА Новости.
 
Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева совместно с китайскими коллегами разработали новую методику "умного" рисоводства, основанную на анализе мультиспектральных данных. По словам авторов, разработка позволяет прогнозировать урожайность, определять оптимальные режимы удобрения и орошения, а также дает ряд других возможностей.
 

Главный наш результат - новый вегетационный индекс оценки спектрограмм, повышающий точность анализа. Благодаря ему можно детально контролировать протекание жизненного цикла растений, что позволит, например, в некоторых случаях добиться двух урожаев там, где раньше собирали только один", - рассказала автор исследования, доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Комаль Кумари.

 
Кроме того, по словам ученых, методика позволяет оценивать уровень здоровья растений и подбирать земли, наиболее подходящие для выращивания риса. Преимущество разработки перед аналогами, как сообщили авторы, в повышенной точности определения этапов жизненного цикла растений и более корректной оценке урожайности.
 

Для вычисления вегетационного индекса и анализа спектрограмм с его помощью мы применили инструменты, основанные на машинном обучении", - отметил доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Рустам Парингер.

 
В дальнейшем ученые планируют адаптировать предложенную методику для работы с другими сельскохозяйственными культурами, а также разработать систему рекомендаций для агрохозяйств по повышению эффективности землепользования с опорой на данные спектральной съемки.
 
Исследование проводилось совместно со специалистами Китайского университета наук о земле и Гонконгского политехнического университета.

Напомним, посевы риса в Казахстане сократились на 10%.
 

Сроки и условия строительства АЭС в Казахстане назвал Саткалиев

15.10.2022, 13:29 93541
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Окончательное решение по формату, месту, стройке, мощности единичного блока и финансированию АЭС будет принято в 2023 году, сообщил председатель правления АО ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Акорды.
 
По его словам, строительство будет вести международный консорциум. Например, по части ядерного острова наиболее эффективные технологии могут предоставить Россия, Корея и Франция.
 

Если говорить про энергетическое оборудование, то наилучшие технологии у General Electric и корейских производителей. Если говорить о вспомогательном оборудовании, автоматике, системах учета, насосном оборудовании, там большое количество производителей в основном европейские: Франция, Германия, Siemens и другие участники", - уточнил Саткалиев.

 
Окончательное решение по формату, месту, стройке, мощности единичного блока и финансированию АЭС, по словам Саткалиева, будет принято в 2023 году.
 

Начнется проектирование, подготовка площадки, инженерные изыскательные работы. Стройка начнется уже после того, как будут завершены проектные работы", - уточнил спикер.

 
Он также рассказал, какие требования по безопасности будут предъявлены при строительстве атомной электростанции в Казахстане. По его словам, эти вопросы обговариваются на начальной стадии, путем установления требований к строительству. Это один из критериев выбора подрядчиков.
 

Мы для себя поставили самые жесткие, так называемые постфукусимские, требования, которые подразумевают элементы и активной, и пассивной защиты. Станция будет защищена и в плане автоматики, и в плане технических решений", - подчеркнул Саткалиев.

 
Он отметил, что корпус станции должен выдерживать десятибалльное землетрясение или удар от падения самолета. При этом каждый поставщик оборудования будет нести персональную ответственность за безопасность и исправность работы.
 

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