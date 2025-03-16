15.03.2025, 20:28 1216
На "Хоргосе" запустили инновационную систему таможенного оформления
QR-код заменил собой традиционную таможенную карточку товара
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на контрольно-пропускном пункте "Хоргос" запущена инновационная система таможенного оформления, которая получила название "электронный паспорт", сообщает информационное агентство "Синьхуа".
QR-код заменил собой традиционную таможенную карточку товара. Благодаря ему максимальный суточный объем досмотренных и растаможенных экспортируемых автомобилей превысил 2 600 единиц", - заявил гендиректор местной логистической компании Сюй Хэнхуан.
По данным администрации КПП Хоргос, после запуска новой системы среднесуточный объем растаможенных автомобилей китайского производства увеличился на 30% до 1 500 единиц, а время таможенной очистки сократилось почти на 80%, что открыло цифровизированный канал для экспорта китайских автомобилей на евразийский рынок.
Ранее сообщалось, что объем перевозок между Казахстаном и Китаем составил рекордные 32 млн тонн.
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13.03.2025, 13:53 8701
Заменить водительские права теперь можно онлайн
Фото: АО НИТ
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Замена водительского удостоверения стала доступна в мобильном приложении eGov Mobile, сообщили в управлении по связям с общественностью АО "НИТ".
Услуга доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных. С момента запуска услуги ей уже воспользовались свыше 7 000 человек. Ключевой особенностью услуги является возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта. Главное условие - документ с фотографией должен быть выпущен не более трех лет назад", - пояснили в ведомстве.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги";
- выбрать из списка раздел "Вождение и транспорт" и услугу "Выдача водительских удостоверений";
- выбрать ЦОН для получения готового документа;
- указать причину замены водительского удостоверения и загрузить фото;
- загрузить образец подписи и указать контактный телефон;
- оплатить государственную пошлину (4 915 тенге);
- подписать заявку с помощью Face/Touch ID;
- результат оказания услуги будет доступен в разделе "Уведомления".
После одобрения заявки водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности и действующее водительское удостоверение. До момента получения нового документа старый остается действительным (если срок его действия не истек)", - уточнили в пресс-службе.
Услуга также доступна на портале eGov.kz.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют запустить проект по замене удостоверения личности в онлайн-формате.
13.03.2025, 13:04 9406
Создание суперкомпьютера и Smart сity обсудил Токаев с главой PresightAI
Фото: Акорда
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и председатель правления компании PresightAI Томас Прамотедхам обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах высокопроизводительных вычислений, цифровой трансформации и внедрения передовых технологий в Казахстане, сообщает Акорда.
Президент отметил важность развития цифровой инфраструктуры и подчеркнул стратегическое значение создания суперкомпьютерного кластера в стране.
Томас Прамотедхам проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе реализации данного проекта.
Отдельное внимание было уделено локализации технологий и привлечению казахстанских компаний к участию в совместных проектах. Руководитель PresightAI высоко оценил уровень компетенций отечественных IT-компаний и подтвердил намерение выстраивать с ними долгосрочное партнерство", - говорится в информации.
Стороны также обсудили перспективы проекта Smart city в партнерстве с акиматом Астаны.
Глава государства выразил поддержку внедрению AI-решений для управления городской инфраструктурой. В частности, было отмечено создание ситуационного центра на базе Международного центра искусственного интеллекта AlemAI, который обеспечит повышение эффективности работы городских служб", - отметили в пресс-службе главы государства.
Президент указал на важность продолжения сотрудничества в рамках ключевых инициатив, направленных на цифровую трансформацию и технологическое развитие Казахстана.
Напомним, в 2024 году в Казахстане приняли Концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы.
28.02.2025, 08:45 22261
С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-30"
Фото: Роскосмос
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Байконур. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 февраля 2025 года в 00:24:27,328 по московскому времени с космодрома Байконур отправился корабль "Прогресс МС-30", сообщает Роскосмос.
Он доставит на международную космическую станцию 2599 кг грузов, в том числе новый скафандр "Орлан-МКС" для выходов в открытый космос.
Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени носителя, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно.
Стыковку "Прогресса" к модулю "Звезда" ожидают 2 марта в 02.04 мск.
08.02.2025, 15:41 45526
Казахстан и Китай создадут международную лабораторию искусственного интеллекта и устойчивого развития
Проект станет важным шагом в укреплении международного научного сотрудничества и развитии передовых технологий между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная академия наук РК совместно с академиками Китайской академии наук (CAS, Китай), Чжэцзянским технологическим университетом (ZJUT), а также группой высокотехнологичных компаний КНР официально открыла Казахстанско-Китайский центр науки и трансфера технологий, сообщает пресс-служба академии.
В рамках подписанного меморандума с Чжэцзянским технологическим университетом будет создана "Международная объединенная лаборатория пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития".
Проект станет важным шагом в укреплении международного научного сотрудничества и развитии передовых технологий между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии. Современные вызовы, такие как изменение климата, управление природными ресурсами, стихийные бедствия и цифровизация экономики, требуют инновационных подходов, основанных на искусственном интеллекте (ИИ) и анализе пространственно-временных данных. Лаборатория станет центром передовых исследований, интегрируя новейшие технологии ИИ, дистанционного зондирования, геоинформационных систем (ГИС) и прогнозного моделирования", - рассказали в академии.
Основные направлениями исследований станут:
- мониторинг и управление водными ресурсами с использованием ИИ и ГИС-технологий;
- разработка систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях, таких как наводнения, оползни и снежные лавины;
- применение ИИ для анализа пространственно-временных данных, позволяющих прогнозировать изменения в окружающей среде;
- оптимизация энергетических ресурсов с помощью интеллектуальных систем распределения энергии;
- цифровизация сельского хозяйства и внедрение технологий "умного земледелия".
Создание лаборатории позволит Казахстану:
- выйти на передовые позиции в области научных исследований и технологических разработок;
- интегрировать международные научные достижения в систему национального устойчивого развития;
- повысить уровень подготовки отечественных специалистов в сфере ИИ и цифровых технологий;
- укрепить международное сотрудничество с ведущими научными центрами мира;
- внедрить инновационные решения для повышения устойчивости к природным катастрофам.
Проект создаст платформу для трансфера передовых технологий и знаний в области интеллектуальных систем для: логистики и транспорта; энергетики и энергосбережения; мониторинга стихийных бедствий и раннего предупреждения; анализа сельского хозяйства и принятия решений. А также предоставит Казахстану возможность стать региональным лидером в области пространственно-временного анализа данных и устойчивого развития", - подчеркнули в научном ведомстве.
Создание Казахстанско-Китайского центра науки и трансфера технологий при Академии станет значимым событием на втором саммите "Китай - Центральная Азия", который состоится в Казахстане в 2025 году. Этот шаг послужит примером продвижения региональных научно-технических инноваций между Китаем и Казахстаном, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности региона в новых отраслях промышленности.
03.02.2025, 12:48 54231
Китайская компания будет производить человекоподобных роботов в Казахстане
Компания специализируется на разработке и производстве человекоподобных роботов, а также активно развивает технологии в области искусственного интеллекта и робототехники
Фото: МЦРИАП
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на полях ежегодного форума Digital Almaty 2025 подписал соглашение с китайской AgiBot об открытии в Казахстане производства роботов и внедрении решений в сфере искусственного интеллекта.
Компания AgiBot, основанная в феврале 2023 года, специализируется на разработке и производстве человекоподобных роботов общего назначения. AgiBot активно развивает технологии в области искусственного интеллекта и робототехники, создавая роботов широкого спектра применения: от промышленности до бытовых задач. В декабре 2024 года количество роботов, произведенных на Шанхайском предприятии компании, достигло 1000 единиц", - сообщает пресс-служба МЦРИАП.
Казахстан рассматривается как первая страна в регионе для локализации производства и дальнейшего экспорта разработок. В рамках партнерства ожидается, что компания AgiBot совместно с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности запустит "фабрику данных" для тренировки роботов и роботизированных систем.
Партнерство с такой передовой компанией, как AgiBot, - это важный этап в истории развития отрасли роботостроения. Особенно хочется отметить, что наше партнерство подразумевает локализацию производства роботов на территории Казахстана. Это поможет нам не просто запустить предприятие в одной из самых перспективных отраслей машиностроения, но и нарастить экспертизу, а также создать отечественный центр компетенций в области робототехники", - подчеркнул глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.
В финансировании производства примут участие частный инвестиционный фонд ЕWPartners и АО "Qazaqstan Investment Corporation".
В скором времени в международном центре искусственного интеллекта Alem AI будут размещены совместный R&D-центр и выставка опытных экземпляров роботов AgiBot. Помимо этого, компания планирует коллаборации с казахстанскими университетами для создания совместных научных проектов и обучения студентов сборке роботов", - подчеркнули в министерстве.
Для справки
АО "Qazaqstan Investment Corporation" - фонд фондов прямых инвестиций, созданный в 2007 году, основной миссией которого является развитие инфраструктуры прямых инвестиций и венчурного финансирования в Казахстане в целях содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана. Является дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек".
ЕWPartners - частная инвестиционная компания, поддерживаемая крупными суверенными фондами стран ССАГПЗ и международными финансовыми инвесторами. Сосредоточена на создании и финансировании трансграничных партнерств с ведущими китайскими промышленными лидерами для совместного построения глобально интегрированных экосистем, и одновременном обеспечении высокой доходности для своих инвесторов.
31.01.2025, 19:13 62711
Заместитель председателя правления ЕАБР представил проекты фонда цифровых инициатив на Digital Almaty 2025
Тигран Саркисян представил 4 ключевых проекта ФЦИ
Фото: ЕАБР
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян представил передовые цифровые проекты фонда цифровых инициатив банка на Digital Almaty 2025, сообщает пресс-служба ЕАБР.
В частности, Тигран Саркисян представил 4 ключевых проекта ФЦИ, направленных на развитие цифровой экономики и интеграции в регионе:
- национальная цифровая инвестиционная платформа. Платформа обеспечивает эффективное взаимодействие между инвесторами и государственными органами, предлагая "зеленый коридор" для приоритетных проектов, мониторинг в реальном времени и возможность масштабирования на страны ЕАЭС;
- "Работа в ЕАЭС". Цифровая платформа для оптимизации трудовой миграции и кадровой мобильности;
- GovStack - цифровая трансформация госуправления. Международная инициатива по развитию электронного правительства в странах Центральной Азии и Кавказа;
- BEE-ONLINE.ru - экосистема легкой промышленности. Платформа кооперации участников индустрии легкой промышленности в ЕАЭС и за его пределами.
Фонд цифровых инициатив ЕАБР активно работает над развитием цифровой интеграции в регионе. Наши проекты направлены на повышение инвестиционной привлекательности, упрощение трудовой миграции, цифровизацию госуправления и поддержку промышленных экосистем. Digital Almaty 2025 - идеальная площадка для представления передовых решений и расширения международного сотрудничества", - добавил Тигран Саркисян.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
28.01.2025, 12:52 72201
Президент: Обратной стороной цифровизации является увеличение фактов мошенничества Дополнено
Токаев поручил обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан достиг значительных успехов в цифровизации, особенно в сфере государственных услуг, но это лишь отправная точка для дальнейшего развития, заявил на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев.
Однако, чтобы выстроить самодостаточную цифровую экосистему, требуется прочный фундамент в виде качественных данных и надежной системы их защиты, считает глава государства.
Следует форсировать развитие искусственного интеллекта в нашей стране. До конца текущего года предстоит интегрировать его элементы в систему электронного правительства. Особое внимание следует уделить широкому использованию этой технологии в проектах "Smart City". Большое значение обретает программа обучения искусственному интеллекту AI-Sana, направленная на развитие человеческого капитала и переход вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу. Правительство должно построить целостную систему цифровизации и применения ИИ", - заявил Токаев.
Он поручил правительству приступить к внедрению инструментов искусственного интеллекта в государственных органах и национальных компаниях.
Понятно, что тотальная цифровизация значительно упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, минимизирует бюрократию и коррупционные риски. Однако обратной стороной этого процесса является увеличение фактов мошенничества. Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента. Но укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации", - отметил президент.
В обществе складывается мнение, что усилия государства по защите граждан от кибермошенников недостаточны, считает глава государства.
Статистика показывает негативную динамику: ежегодно регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничеств, из которых около 80% остаются нераскрытыми. Поэтому правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами надо обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан", - поручил Токаев.
Дополнено 28.01.2025, 14.00
В своем выступлении на расширенном заседании правительства глава государства поручил в срочном порядке создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов. Финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы.
По его словам, цифровые активы в настоящее время могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА. При этом, по оценкам экспертов, площадку центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой серой зоне.
Напомним, в январе крупную ОПГ дроперов ликвидировали в Алматинской области.
Ранее в Минцифры РК бюджет киберпреступников сравнили с ВВП Казахстана. По словам председателя Комитета информационной безопасности ведомства Руслана Абдикаликова, современная киберпреступность - это не хакер-одиночка, а мощные организации, главаря которых найти практически невозможно.
Ранее сообщалось, что ущерб, причиненный казахстанцам интернет-мошенниками, за январь-июль 2024 года вырос до 7,1 млрд тенге.
28.01.2025, 11:27 73221
Идентификация по ладони и создание видео из текста: о цифровых проектах в Казахстане рассказал Бектенов
Внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта является одним из важнейших направлений деятельности правительства
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов, выступая с докладом о работе правительства за минувший год, рассказал о новаторских цифровых проектах в Казахстане.
По его словам, широкомасштабное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта является одним из важнейших направлений деятельности правительства.
Правительство начало использовать искусственный интеллект для принятия решений на основе больших данных в сферах социальной защиты, экологии, чрезвычайных ситуаций и промышленности. В этом году мы полностью запустим виртуального помощника, который простым языком объяснит гражданам, как действовать в конкретных ситуациях", - рассказал Бектенов.
Также разработана первая языковая модель искусственного интеллекта KazLLM. Сегодня его непрерывное обучение продолжается. Кроме того, в 2025 году в Казахстане будет открыт международный центр искусственного интеллекта Alem.AI.
В этом году в рамках программы AI-Sana 100 тысяч студентов будут изучать прикладные навыки внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики. Подготовка специалистов по искусственному интеллекту начата в 20 вузах. Введена отдельная квота по программе "Болашак", - рассказал премьер.
Эффективной площадкой для развития успешных стартап-проектов стал Astana Hub.
Сегодня здесь зарегистрировано 1600 IT-компаний. Один из примеров - система Alaqan, позволяющая идентифицировать пользователей по ладони. Проект уже внедрен в 300 школах, недавно установлен в здании Правительства. В первом полугодии планируется выход на экспорт в 6 стран: Саудовскую Аравию, Сингапур, Кувейт и другие. Еще один стартап - Higgsfield AI по созданию и редактированию видео из текста на базе искусственного интеллекта. Проект оценен в 100 млн долларов. Проект Codiplay по обучению детей программированию уже используется в школах 13 стран мира. Это Южная Корея, Турция, Великобритания, Катар и другие. Оценка также 100 млн долларов. Эти и другие успешные казахстанские проекты - Grand Mobile, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour, ApartX - показывают, что здесь у нас есть большой потенциал", - перечислил глава кабмина.
Он также затронул вопросы образования.
Формируется сеть передовых школ, включающая 217 комфортных и 200 опорных школ. Основная задача - поэтапное выравнивание качества образования во всех общеобразовательных школах страны через трансляцию лучших практик. В текущем году будет сформировано 10 технологических колледжей-лидеров, которые станут опорными ресурсными центрами для других организаций профтехобразования. Сегодня в Казахстане успешно работают 23 филиала зарубежных вузов, 5 из которых открыты в прошлом году. В текущем году откроем еще 11", - отметил премьер.
Также внимание уделяется развитию университетской науки и ее коммерциализации.
В университете Сатпаева по заказу корпорации Казахмыс разработан новый метод получения чистого селена, широко используемого в медицине, электронике и других высокотехнологичных сферах. На базе Назарбаев Университета налаживается производство экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. После получения необходимых сертификатов мы обеспечим производителя гарантированными заказами со стороны министерства здравоохранения", - подчеркнул Бектенов.
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