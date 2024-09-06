Трагедия на "Майкаинзолото": родственники погибшего спасателя отсудили компенсацию в размере 120 млн тенгеТрагедия на "Майкаинзолото": родственники погибшего спасателя отсудили компенсацию в размере 120 млн тенге
05.09.2024, 21:29 2816
Над Казахстаном развернут сеть спутников Amazon
Фото: МЦРИАП
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях укрепления сотрудничества в области космических технологий и спутниковой связи в Казахстане Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Amazon Kuiper подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба ведомства.
Подписание документа открывает новые перспективы для внедрения инноваций в индустрии спутниковой связи в стране.
Меморандум направлен на совместное сотрудничество по развертыванию услуг спутниковой связи Amazon Kuiper на низкой околоземной орбите по всему Казахстану. Сотрудничество с Amazon Kuiper создает основу для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в любой точке страны благодаря спутниковой связи с высокой пропускной способностью и низкой задержкой.
Подписание меморандума является важным шагом на пути к модернизации индустрии спутниковой связи Казахстана. Сотрудничество с Amazon Kuiper позволит нам внедрять современные спутниковые технологии, что, в свою очередь, будет способствовать цифровизации экономики и улучшению качества жизни населения", - подчеркнул министр цифрового развития РК Жаслан Мадиев.
Напомним, Казахстан намерен стать региональным цифровым хабом. Ключевые инициативы в данном направлении профинансируют операторы связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства.
новости по теме
05.09.2024, 12:24 4591
Итоги партнерства по цифровой трансформации подвели Минцифры Казахстана и Google
Среди важных реализованных инициатив: поддержка стартапов и внедрение облачных технологий, запуск новых сервисов и продуктов и т.д.
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев и глава отдела по работе с государственными органами и публичной политике по региону Кавказа и Центральной Азии компании Google Ольга Скороходова на Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по вопросам цифровой инклюзии и трансформации обсудили результаты стратегического партнерства, направленного на ускорение цифровой трансформации Казахстана.
Наше сотрудничество с Google открывает новые горизонты для развития цифровой экономики Казахстана. Вместе мы создаем платформы, которые не только модернизируют инфраструктуру страны, но и способствуют развитию инноваций и созданию рабочих мест. Я уверен, что наши совместные усилия помогут Казахстану занять лидирующие позиции в цифровой трансформации на международной арене", - отметил Мадиев.
Ольга Скороходова изложила целостный подход Google к поддержке цифровой трансформации Казахстана в соответствии с глобальной стратегией компании, разработанной специально для развивающихся рынков. Основные направления этой стратегии включают партнерство с правительством в области внедрения облачных технологий, образование и повышение квалификации, модернизацию национальных систем данных и содействие инновационно-дружественному регулированию.
Стратегическое использование технологий ИИ может позволить развивающимся рынкам достичь значительного прогресса в цифровой трансформации и ускорить экономический рост. Мы с нетерпением ждем совместной работы с министерством и правительством Казахстана на пути к цифровой экономике, поддерживаемой ИИ, на благо пользователей и граждан Казахстана", - подытожила Ольга Скороходова.
В Минцифры перечислили важные инициативы, которые были реализованы в последние месяцы в рамках стратегического партнерства между Google и МЦРИАП:
Поддержка стартапов и внедрение облачных технологий
В сотрудничестве с Silkway Accelerator Astana Hub Google ускорила развитие более 55 стартапов за последние два года. Эти стартапы продемонстрировали значительный рост доходов и расширение рыночного охвата, укрепляя статус Казахстана как регионального IT-хаба. Кроме того, выпускники Silkway Accelerator, имеющие право на участие в программе Google for Startups Cloud Program, получают преимущества, способствующие внедрению облачных технологий в стране.
Образование и повышение квалификации
В рамках проекта IT Hub в 2022-2023 учебном году более 900 студентов из 11 ведущих казахстанских университетов приобрели передовые навыки в области искусственного интеллекта, машинного обучения, облачных технологий и Android Compose.
Google активно инвестирует в развитие экосистемы разработчиков, поддерживая 17 клубов Google Developers Group (GDG) в крупных городах Казахстана. Эти клубы объединяют разработчиков различных уровней для изучения новых навыков и обмена опытом. Также Google Developer Students Clubs работают в 14 ведущих университетах Казахстана, способствуя развитию новых талантов.
Запуск новых сервисов и продуктов
В 2024 году Google представила в Казахстане несколько новых продуктов и услуг. Например, граждане Казахстана теперь имеют доступ к экспериментальному ИИ-чатботу Gemini и Flood Hub - инструменту, который предоставляет точные прогнозы наводнений за семь дней до их наступления, помогая сообществам лучше подготовиться к возможным стихийным бедствиям.
Еще один инструмент - Street View в Google Maps. Эта функция уже оказывает положительное влияние на развитие туристической отрасли и поддержку малого и среднего бизнеса, предоставляя детальные и интерактивные виды различных мест по всему Казахстану.
Введение YouTube Premium вызвало значительный интерес среди граждан Казахстана, предоставляя авторам новые возможности для более эффективной монетизации своего контента.
По итогам обсуждений Министерство и Google договорились продолжать совместные усилия и наметили ключевые приоритеты для будущего сотрудничества.
23.08.2024, 17:31 18491
В Китае открыли прорывной метод добычи воды из лунного грунта
С помощью нового метода можно получать от 51 до 76 миллиграммов воды из одного грамма лунного грунта
Рассказать друзьям
Пекин. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты из Китая в ходе исследования образцов, доставленных зондом "Чаньэ-5", открыли прорывной метод добычи воды из лунного грунта.
В ходе экспериментов они планировали получить гелий, и каково же было их удивление, когда вместо этого из реагентов стала синтезироваться вода - причем в гораздо большем количестве, чем обычно удается извлечь из лунного грунта", - сообщает bigasia.ru.
Ученые проанализировали опыт и выяснили, что причина всему - большое количество водорода в лунных породах. При высокой температуре он взаимодействует с оксидами железа в минералах, участвующих в реакции, при этом образуется много водяного пара.
Подчеркивается, что с помощью нового метода можно получать от 51 до 76 миллиграммов воды из одного грамма лунного грунта.
Напомним, в июне китайский зонд доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.
20.08.2024, 19:43 23416
Треть мирового трафика приходится на семь сайтов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Similarweb, по итогам июня 2024 года на долю одного лишь сайта google.com приходится 18,32% мирового веб-трафика, а его посещаемость в месяц достигает 82 млрд пользователей. Сайт обслуживает более 8,5 млрд поисковых запросов ежедневно, сообщает ranking.kz.
Следом со значительной ежемесячной посещаемостью расположились youtube.com и facebook.com: 31 млрд и 15 млрд пользователей, с долями веб-трафика в 6,96% и 3,41% соответственно. В топ-5 также вошли instagram.com и x.com: 7 млрд и 6 млрд посещений.
Стоит отметить, что 11 из 15 самых популярных веб-сайтов в мире - американские. Самыми посещаемыми неамериканскими сайтами являются китайские baidu.com и tiktok.com (4 млрд и 2 млрд посещений в месяц соответственно), а также российский yandex.ru (3 млрд посещений) и чешский xvideos.com (2 млрд посещений).
Портал wikipedia.org с 4 млрд посещений является единственным некоммерческим сайтом в списке самых популярных. В топ-15 также попал веб-ресурс chatgpt.com.
Самым популярным браузером на всех платформах (ПК, ноутбуки, телефоны, планшеты и т. д.) в мире по итогам июля 2024 года является Chrome, принадлежащий Google, с долей рынка в 65,39%.
В Казахстане также лидирует Chrome, но уже с удельным весом в 57,33% - значительно меньше, чем годом ранее, когда доля браузера составляла 64,76%. Следом идет Safari с удельным весом в 22,54%, а замыкает тройку лидеров Yandex Browser с долей в 9,01%.
18.08.2024, 20:00 29796
Китайские ученые предложили метать энергоресурсы с Луны на Землю
Рассказать друзьям
Пекин. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Интересный способ добычи полезных ископаемых на Луне и доставки их на Землю предложили китайские ученые, сообщает РБК со ссылкой на статью в журнала Aerospace Shanghai.
Луна обладает запасами гелия-3, способными обеспечить все государства электричеством на тысячи лет. Ученые предложили добывать его, разгонять капсулы до достижения второй космической скорости и отпускать в сторону Земли. Создание магнитной пусковой установки на Луне позволит дешевле доставлять добытые ресурсы на Землю, экономя около 90% от объема нынешних расходов. С таким предложением выступили китайские ученые из Шанхайского института спутниковой инженерии", - пишет источник.
Принцип работы установки схож с процессом метания молота в легкой атлетике - груз будут вращать с нарастающей скоростью, а затем отпустят в сторону Земли.
Для этого надо построить вращающийся манипулятор длиной 50 м и высокотемпературный сверхпроводящий двигатель для запуска капсул, загруженных лунными ресурсами. За 10 минут вращения получится достичь второй космической скорости для лунных объектов - 2,4 км в секунду - и выйти на правильную траекторию для запуска на Землю. Ученые планируют задействовать для работы установки солнечную и ядерную энергию, а 70% мощности получать, преобразуя кинетическую энергию обратно в электричество на этапе замедления установки", - пояснили ученые.
Такой способ доставки возможен благодаря уникальным свойствам лунной атмосферы: вакууму и низкой гравитации. Грузы получится доставлять дважды в день, систему легко установить, а для работы не потребуется топливо, только электричество.
Ранее Казахстан подписал меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне.
Напомним, в 2020 году Китай запустил к Луне АМС "Чанъэ-5", которая доставила на Землю 1731 грамм лунного грунта. В 2022-2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов реголита.
3 мая 2024 года Китай запустил автоматическую станцию "Чанъэ-6" с целью сбора грунта на обратной, невидимой с Земли стороне Луны. 2 июня космический аппарат успешно прилунился, собрал образцы лунной породы (предположительно около 2 кг) и 4 июня взлетел с поверхности спутника нашей планеты.
К 2030 году Китай планирует высадить на Луну своих астронавтов.
17.08.2024, 14:27 34256
Китайские ученые принимают участие в разработке огнестойких полимеров в Казахстане
Фото: Миннауки РК
Рассказать друзьям
Актобе. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинский региональный университет имени Жубанова прибыли представители научной группы из Китая, занимающиеся разработкой и тестированием огнестойких полимеров, сообщили в Министерстве науки и высшего образование РК.
Пожарная безопасность - одна из актуальных проблем мирового уровня. В Китае создан институт, занимающийся вопросами пожарной безопасности. На сегодняшний день институт является успешным как с практической, так и с научной точки зрения. К нам прибыла первая группа экспертов, которые много лет занимаются изучением огнестойких материалов в этом высшем учебном заведении", - рассказал профессор университета Жубанова Амирбек Бекешев.
Эксперты совместно работают над научными исследованиями и делятся опытом в области изготовления материалов с высокой огнестойкостью. Проект направлен на разработку технологии создания многофункциональных огнестойких материалов на основе полимеров и полимерных композитов. Руководит проектом ученый Амирбек Бекешев.
В состав группы входят ученые из Китайского университета науки и технологий: Юань Ху, Син Ванг, Чжисин Жу, профессор Гонконгского политехнического университета Бен Фей и профессор университета Тунцзи Чжэнчжоу Ван.
Профессор Юань Ху имеет более 30 лет опыта в исследованиях огнеупорных материалов, опубликовал свыше 600 статей и получил более 70 патентов. Профессор Син Ван - автор более 200 научных статей с индексом Хирша 70. Профессоры Бен Фей и Чжэнчжоу Ван опубликовали около 200 статей в области исследований экологически чистых огнеупорных материалов, а Чжисин Жу изучает интеллектуальные системы управления пожарной безопасностью.
В ходе встречи было обсуждено проведение экспериментов по методам оценки пожарной безопасности и технологии полимерных композитов. Несмотря на то что мы используем один и тот же материал, мы применяем разные методы и подходы", - уточнили в пресс-службе Миннауки.
Отмечается, что следующая группа зарубежных ученых в рамках этой программы планирует прибыть в сентябре этого года.
15.08.2024, 08:52 39161
С космодрома Байконур запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-28"
Фото: roscosmos.ru
Рассказать друзьям
Байконур. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 08.20 (по времени Астаны) со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур проведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-28". Об этом сообщили в Роскосмосе.
Отмечается, что выведение "Прогресса МС-28" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
Стыковка "Прогресса МС-28" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции намечается на 17 августа в 10.56. На станции корабль ждет экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также экипаж корабля Starliner (полет Boe-CFT) - астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
На "Прогрессе МС-28" предстоит доставить 2621 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Среди грузов - рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН, созданный в Институте космических исследований Российской академии наук в рамках эксперимента "Монитор всего неба". Во время выхода в открытый космос по российской программе его планируется установить на внешней поверхности модуля "Звезда". С помощью спектрометра ученые будут проводить периодический почти полный обзор небесной сферы (84%) в рентгеновском диапазоне длин волн каждые 72 дня в течение трех лет (всего предполагается выполнить 15 таких обзоров).
Для проведения новых научных экспериментов "Форсированный выдох" (оценка вентиляторной функции легких в длительном космическом полете) и "Эндотелий" (исследование роли геомагнитосферы Земли в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний) отправлены соответственно акустический датчик регистрации шумов форсированного выдоха у космонавтов и комплекс измерения скорости пульсовой волны и оценки эндотелиальной функции у космонавтов.
07.08.2024, 19:50 49701
Работа Telegram в Казахстане ускорится
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - У мессенджера Telegram более 8 миллионов активных пользователей в Казахстане. В 2023 году приложение стало топовым по числу скачиваний среди всех мессенджеров.
Недавно у меня была встреча с руководством компании Telegram, где мы договорились с Павлом Дуровым об обмене трафиком между нашими сетями напрямую, без транзитных операторов. Я уверен, что это улучшит не только качество сервиса для наших абонентов, но и надежность работы сервиса в Казахстане", - написал председатель правления "Казахтелекома" Багдат Мусин в своем аккаунте в Instagram.
Он добавил, что казахстанские специалисты совместно с коллегами из Telegram завершили необходимые работы и установили прямое физическое соединение с сетью Telegram.
Это позволяет нам передавать данные между сетями быстрее и без промежуточных операторов. Сейчас мы получаем около 19 Гбит/с трафика в секунду от Telegram, и эта цифра будет расти в будущем. Трафик получаем для наших фиксированных абонентов. Благодаря этому сервис Telegram в квартирах и офисах должен стать лучше", - сообщил Мусин.
Прямое соединение позволило уменьшить время задержки при передаче данных до серверов Telegram. Например, если раньше из Астаны до Европы задержка составляла порядка 85 миллисекунд, то теперь она сократилась до 75 миллисекунд. Пользователи в Казахстане могут быстрее получать доступ к контенту и обмениваться информацией через Telegram.
Самое главное, мы теперь полностью сами контролируем путь прохождения трафика! И у нас большой запас по емкости, так как соединение выполнено на уровне 100 Гбит/с", - рассказал председатель правления "Казахтелекома".
Он добавил, что уже есть прямое взаимодействие с владельцами автономных систем таких компаний, как Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Twitch, и Netflix и др. Теперь к этому списку добавился один из популярных в Казахстане сервисов - Telegram.
05.08.2024, 18:51 55771
Казахстан и Китай построят научно-исследовательскую базу на Луне
Рассказать друзьям
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подписал меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне, сообщает пресс-служба МЦРИАП.
В июле Минцифры подписало меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне.
Основной целью меморандума является сотрудничество в процессе создания и эксплуатации Международной научной лунной станции (МНЛС). Соглашение включает совместные исследования, обмен опытом и знаниями, а также развитие кооперации в области космических технологий и науки. Казахстан планирует внести значительный вклад в реализацию проекта по строительству МНЛС, включая разработку и запуск отечественного окололунного телескопа, проведение совместных научных исследований и участие в разработке новых технологий", - сообщили в министерстве.
Помимо этого, вклад Казахстана будет включать укрепление научно-технической инфраструктуры и обмен опытом с китайскими специалистами.
Напомним, в 2020 году Китай запустил к Луне АМС "Чанъэ-5", которая доставила на Землю 1731 грамм лунного грунта. В 2022-2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов реголита.
3 мая 2024 года Китай запустил автоматическую станцию "Чанъэ-6" с целью сбора грунта на обратной, невидимой с Земли стороне Луны. 2 июня космический аппарат успешно прилунился, собрал образцы лунной породы (предположительно около 2 кг) и 4 июня взлетел с поверхности спутника нашей планеты.
К 2030 году Китай планирует высадить на Луну своих астронавтов.
В начале июля стало известно, что Китай выделит Казахстану грант в размере 100 миллионов юаней на безвозмездной основе в рамках соглашения о технико-экономическом сотрудничестве, заключенного с КНР на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.09.2024, 09:41 06.09.2024, 08:221301Казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на Паралимпийских играх в Париже 06.09.2024, 10:191151Минэнерго РК обсуждало вопрос о переносе сроков ремонта на месторождении Кашаган 06.09.2024, 11:02206Производство яиц в Казахстане сократилось на 10% 30.08.2024, 10:20144371Эксперты предупредили о новой болезни из-за электронных сигарет 30.08.2024, 09:27135131С Днем Конституции! 30.08.2024, 09:01123466В Казахстане отмечают День Конституции 30.08.2024, 09:23122691Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции 30.08.2024, 11:52122491В Казахстане выделят 3 тыс. ваучеров для обучения IT-специальностям 23.08.2024, 20:01288741Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 23.08.2024, 15:29266741Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной 23.08.2024, 12:17263766Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк 07.08.2024, 13:49259821Религиозные детские пансионаты действовали в Мангистауской области 23.08.2024, 12:10258571Холодную воду отключат в двух районах Алматы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?