Первую в мире утилизацию токсичных ядерных отходов в реакторе произвели в России

Именно с казахстанской земли 65 лет назад полетел в космос первый космонавт Юрий Гагарин

Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 12 апреля, в Казахстане и во всем мире отмечается День космонавтики - памятная дата, посвященная первому полету человека в космос, сообщает пресс-служба правительства.





Всемирный статус праздник получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.





7 апреля 2011 года в честь пятидесятой годовщины полета человека в космос Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.





День космонавтики, отмечаемый ежегодно 12 апреля, - праздник для Казахстана особенный. Именно с казахстанской земли 65 лет назад полетел в космос первый космонавт Юрий Гагарин. Байконур стал главной гаванью, откуда уходили в космическое плавание советские, а затем российские и иностранные корабли.





Казахстанцы также могут по праву гордиться своими героями космонавтики.





Первый космонавт казахской национальности Токтар Аубакиров совершил полет в 1991 году и провел в космосе 7 дней 22 часа 13 минут. Аубакиров является не только космонавтом номер один, он также был одним из первых, кто участвовал в эксперименте, в котором впервые попробовал сублимированные блюда казахской национальной кухни, специально разработанными учеными для питания космонавтов: айран, иримшик и мясо по-казахски", - говорится в информации.





Талгат Мусабаев совершил три полета и провел в космосе 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. Космонавт занесен в книгу рекордов Гиннесса: до него никто не находился в открытом космосе больше суток в течение одного полета.





Казахстанский космонавт Айдын Айымбетов - первый гражданин Республики Казахстан, совершивший полет в космос. Он провел в космическом пространстве со 2 по 12 сентября 2015 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз ТМА-18М".





Напомним, в начале апреля этого года NASA успешно запустило с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету SLS с космическим кораблем Orion, который направился к Луне в рамках миссии Artemis II. Это первый пилотируемый полет к Луне со времен Apollo 17 в декабре 1972 года и первый - за пределы низкой околоземной орбиты более чем за полвека.



