19.05.2025, 12:17 4356
Почти 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравняли лазерным планировщиком для экономии воды
На сегодня в Кызылординской области имеется 123 единицы техники для лазерного выравнивания, что позволит охватить до 100 тысяч гектаров посевных площадей
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Кызылорда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнены лазерным планировщиком для экономии воды, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Об этом говорилось на встрече министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с аграриями Кызылординской области.
В прошлом году удалось сэкономить 200 млн кубометров воды благодаря лазерному выравниванию 55 тысяч гектаров полей. А средняя урожайность выросла с 40-55 центнеров до 70-80 центнеров с гектара.
В пресс-службе напомнили, что правительство субсидирует до 50% затрат на приобретение лазерных планировщиков для сельскохозяйственных кооперативов.
Во время нашей первой встречи вы высказали несколько предложений. По вашим просьбам размер субсидий для кооперативов увеличен с 25% до 50%. Ранее было требование, по которому субсидии выплачивались только хозяйствам с посевной площадью более 200 гектаров. Вместе с Министерством сельского хозяйства мы сняли это ограничение", - сообщил министр.
На сегодня в Кызылординской области имеется 123 единицы техники для лазерного выравнивания. Это позволит охватить до 100 тысяч гектаров посевных площадей.
В этом году из-за погодных условий поливной сезон в Кызылординской области также начался раньше обычного. Из-за отсутствия осадков спрос на поливную воду вырос вдвое. На сегодня для водоснабжения аграриев региона из Шардаринского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду.
По словам Нуржигитова, министерство приняло важные меры для ликвидации теневого рынка воды.
Теперь филиалы "Казводхоза" подают воду только тем крестьянским хозяйствам, с которыми заключены соответствующие договоры. Незаконный забор воды запрещен. В новом Водном кодексе этот вопрос также был затронут, ужесточена ответственность за нарушения. Документ вступает в силу с 10 июня", - сообщил глава ведомства.
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19.05.2025, 10:08 5586
В Казахстан доставили самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан доставили самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии. Его производительность составляет около 2 экзафлопс. Это первый в истории Центрально-Азиатского региона суперкомпьютерный кластер. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что запуск и установка суперкомпьютера будет реализована в новом дата-центре МЦРИАП уровня надежности Tier III, чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу. Его запуск - также важный шаг в реализации послания президента по созданию собственной цифровой инфраструктуры и развитию национальной AI-экосистемы. Инициатива направлена не на узкий круг специалистов, а на развитие всей цифровой экосистемы страны. Такие мощности сегодня применяются во всех сферах, в частности в здравоохранении, энергетике, образовании и государственных услугах.
Важно и то, что ресурсы суперкомпьютера будут доступны всем. К ним смогут подключиться стартапы, которым нужны мощности для обучения нейросетей, университеты - для проведения фундаментальных и прикладных исследований, научные центры и компании, внедряющие ИИ в бизнес-процессы. Поставка суперкомпьютера открыла путь к развитию экосистемы высокопроизводительных вычислений в Казахстане. Отдельно стоит отметить, что с этой поставкой Казахстан впервые выстроил механизм ввоза высокотехнологичного оборудования без пошлин и НДС. Это делает нашу страну значительно более привлекательной для международных IT-компаний и операторов дата-центров", - отметили в Минцифры.
Напомним, во время официального визита в Казахстан наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна состоялось торжественное открытие зарубежного офиса компании Presight (G42) в Астане. В ходе визита было подписано соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight.
Это стратегически важный шаг в построении цифровой инфраструктуры страны. Он укрепит цифровой суверенитет Казахстана и лидирующую позицию в регионе по развитию технологий ИИ и привлечению глобальных ИТ-игроков", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев.
Проект является важным элементом практической реализации концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и одним из ключевых этапов формирования современной ИТ-инфраструктуры Казахстана.
14.04.2025, 13:42 31691
Уникальную казахстанскую разработку для сохранения донорских органов представили в Японии
Устройство ALEM (Astana Life Ex-situ Machine) - инновационная разработка, позволяющая сохранять жизнеспособность донорских органов более 24 часов
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда врачей-исследователей Центра сердца UMC во главе с Юрием Пя представит уникальную систему ALEM на всемирной выставке Expo-2025, которая пройдет в японском городе Осаке с 13 апреля по 13 октября.
Разработка, предназначенная для сохранения и транспортировки донорского сердца, создана при участии Общественного фонда "Heart Center Foundation". Устройство ALEM (Astana Life Ex-situ Machine) - инновационная разработка, позволяющая сохранять жизнеспособность донорских органов более 24 часов. Это особенно важно для стран с большой территорией, таких как Казахстан, где одна из ключевых задач трансплантологии - своевременная доставка органов. В отличие от традиционного метода, при котором орган сохраняется всего 4-6 часов, технология ALEM воссоздает условия, близкие к тем, что существуют в организме: поддерживает температуру, насыщает кровь кислородом и контролирует жизненно важные показатели в режиме реального времени", - говорится в сообщении фонда.
По словам Юрия Пя, собственная система сохранения донорских органов была создана после сложной ситуации, когда из-за погодных условий врачи не могли вовремя получить донорское сердце.
Зародившаяся в критический момент идея была реализована в виде устройства, которое уже доказало свою эффективность и безопасность в результате доклинических исследований на животных. По словам известного кардиохирурга, при необходимости, в данном устройстве можно не только хранить, но и лечить донорские органы, чтобы улучшить исход трансплантации и дать шанс большему количеству людей, нуждающихся в пересадке", - сообщили в пресс-службе Heart Center Foundation.
В разработке медицинской системы были задействованы инженеры и врачи-кардиохирурги, перфузиологи, анестезиологи-реаниматологи, морфологи, специалисты сестринского дела, лаборанты и другие сотрудники Центра сердца UMC.
Путь от идеи до создания устройства занял несколько лет, следующий этап - проведение клинических испытаний системы ALEM.
Устройство было продемонстрировано на всемирной выставке Expo-2025.
Этот продукт можно назвать прорывом. Его нельзя считать новым, потому что технология давно известна, но реализовать ее на практике, пусть пока и на этапе доклинических испытаний, и на такой длительный срок, как сутки, это большое достижение в медицине. Важно и то, что в системе ALEM можно будет не только сохранить орган, но и лечить вне тела", - подчеркнул один из авторов проекта, директор клинического академического департамента кардиохирургии Центра сердца UMС Тимур Лесбеков.
Как отмечают разработчики, технологии, подобные ALEM, выходят за рамки традиционных клинических решений, стирают границы между возможным и невозможным, расширяют горизонты для медицинской науки и делают передовые технологии более доступными для тех, кто в них нуждается.
08.04.2025, 11:27 38301
"Союз МС-27" стартовал с космодрома Байконур
Фото: Иван Тимошенко, Роскосмос
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Байконур. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Корабль "Союз МС-27" с новым экипажем МКС стартовал с космодрома Байконур.
Пуск состоялся в 08:47:15 по московскому времени. Корабль выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а", раскрыты его антенны и солнечные батареи", - сообщили в Роскосмосе.
В экипаж "Союза МС-27" входят участники 73-й длительной экспедиции на МКС - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. Сергей отправился в третий космический полет, Алексей и Джонатан - в первый.
Стыковка "Союза МС-27" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС планируется в 12:04 мск. На станции корабль ждет экипаж 72-й длительной экспедиции - космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.
В ходе 73-й длительной экспедиции на МКС продолжительностью 245 суток планируются два российских выхода в открытый космос, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-31" и "Прогресс МС-32", проведение научно-прикладных исследований.
15.03.2025, 20:28 57726
На "Хоргосе" запустили инновационную систему таможенного оформления
QR-код заменил собой традиционную таможенную карточку товара
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на контрольно-пропускном пункте "Хоргос" запущена инновационная система таможенного оформления, которая получила название "электронный паспорт", сообщает информационное агентство "Синьхуа".
QR-код заменил собой традиционную таможенную карточку товара. Благодаря ему максимальный суточный объем досмотренных и растаможенных экспортируемых автомобилей превысил 2 600 единиц", - заявил гендиректор местной логистической компании Сюй Хэнхуан.
По данным администрации КПП Хоргос, после запуска новой системы среднесуточный объем растаможенных автомобилей китайского производства увеличился на 30% до 1 500 единиц, а время таможенной очистки сократилось почти на 80%, что открыло цифровизированный канал для экспорта китайских автомобилей на евразийский рынок.
Ранее сообщалось, что объем перевозок между Казахстаном и Китаем составил рекордные 32 млн тонн.
13.03.2025, 13:53 65296
Заменить водительские права теперь можно онлайн
Фото: АО НИТ
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Замена водительского удостоверения стала доступна в мобильном приложении eGov Mobile, сообщили в управлении по связям с общественностью АО "НИТ".
Услуга доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных. С момента запуска услуги ей уже воспользовались свыше 7 000 человек. Ключевой особенностью услуги является возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта. Главное условие - документ с фотографией должен быть выпущен не более трех лет назад", - пояснили в ведомстве.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги";
- выбрать из списка раздел "Вождение и транспорт" и услугу "Выдача водительских удостоверений";
- выбрать ЦОН для получения готового документа;
- указать причину замены водительского удостоверения и загрузить фото;
- загрузить образец подписи и указать контактный телефон;
- оплатить государственную пошлину (4 915 тенге);
- подписать заявку с помощью Face/Touch ID;
- результат оказания услуги будет доступен в разделе "Уведомления".
После одобрения заявки водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности и действующее водительское удостоверение. До момента получения нового документа старый остается действительным (если срок его действия не истек)", - уточнили в пресс-службе.
Услуга также доступна на портале eGov.kz.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют запустить проект по замене удостоверения личности в онлайн-формате.
13.03.2025, 13:04 66001
Создание суперкомпьютера и Smart сity обсудил Токаев с главой PresightAI
Фото: Акорда
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и председатель правления компании PresightAI Томас Прамотедхам обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах высокопроизводительных вычислений, цифровой трансформации и внедрения передовых технологий в Казахстане, сообщает Акорда.
Президент отметил важность развития цифровой инфраструктуры и подчеркнул стратегическое значение создания суперкомпьютерного кластера в стране.
Томас Прамотедхам проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе реализации данного проекта.
Отдельное внимание было уделено локализации технологий и привлечению казахстанских компаний к участию в совместных проектах. Руководитель PresightAI высоко оценил уровень компетенций отечественных IT-компаний и подтвердил намерение выстраивать с ними долгосрочное партнерство", - говорится в информации.
Стороны также обсудили перспективы проекта Smart city в партнерстве с акиматом Астаны.
Глава государства выразил поддержку внедрению AI-решений для управления городской инфраструктурой. В частности, было отмечено создание ситуационного центра на базе Международного центра искусственного интеллекта AlemAI, который обеспечит повышение эффективности работы городских служб", - отметили в пресс-службе главы государства.
Президент указал на важность продолжения сотрудничества в рамках ключевых инициатив, направленных на цифровую трансформацию и технологическое развитие Казахстана.
Напомним, в 2024 году в Казахстане приняли Концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы.
28.02.2025, 08:45 78856
С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-30"
Фото: Роскосмос
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Байконур. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 февраля 2025 года в 00:24:27,328 по московскому времени с космодрома Байконур отправился корабль "Прогресс МС-30", сообщает Роскосмос.
Он доставит на международную космическую станцию 2599 кг грузов, в том числе новый скафандр "Орлан-МКС" для выходов в открытый космос.
Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени носителя, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно.
Стыковку "Прогресса" к модулю "Звезда" ожидают 2 марта в 02.04 мск.
08.02.2025, 15:41 101951
Казахстан и Китай создадут международную лабораторию искусственного интеллекта и устойчивого развития
Проект станет важным шагом в укреплении международного научного сотрудничества и развитии передовых технологий между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная академия наук РК совместно с академиками Китайской академии наук (CAS, Китай), Чжэцзянским технологическим университетом (ZJUT), а также группой высокотехнологичных компаний КНР официально открыла Казахстанско-Китайский центр науки и трансфера технологий, сообщает пресс-служба академии.
В рамках подписанного меморандума с Чжэцзянским технологическим университетом будет создана "Международная объединенная лаборатория пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития".
Проект станет важным шагом в укреплении международного научного сотрудничества и развитии передовых технологий между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии. Современные вызовы, такие как изменение климата, управление природными ресурсами, стихийные бедствия и цифровизация экономики, требуют инновационных подходов, основанных на искусственном интеллекте (ИИ) и анализе пространственно-временных данных. Лаборатория станет центром передовых исследований, интегрируя новейшие технологии ИИ, дистанционного зондирования, геоинформационных систем (ГИС) и прогнозного моделирования", - рассказали в академии.
Основные направлениями исследований станут:
- мониторинг и управление водными ресурсами с использованием ИИ и ГИС-технологий;
- разработка систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях, таких как наводнения, оползни и снежные лавины;
- применение ИИ для анализа пространственно-временных данных, позволяющих прогнозировать изменения в окружающей среде;
- оптимизация энергетических ресурсов с помощью интеллектуальных систем распределения энергии;
- цифровизация сельского хозяйства и внедрение технологий "умного земледелия".
Создание лаборатории позволит Казахстану:
- выйти на передовые позиции в области научных исследований и технологических разработок;
- интегрировать международные научные достижения в систему национального устойчивого развития;
- повысить уровень подготовки отечественных специалистов в сфере ИИ и цифровых технологий;
- укрепить международное сотрудничество с ведущими научными центрами мира;
- внедрить инновационные решения для повышения устойчивости к природным катастрофам.
Проект создаст платформу для трансфера передовых технологий и знаний в области интеллектуальных систем для: логистики и транспорта; энергетики и энергосбережения; мониторинга стихийных бедствий и раннего предупреждения; анализа сельского хозяйства и принятия решений. А также предоставит Казахстану возможность стать региональным лидером в области пространственно-временного анализа данных и устойчивого развития", - подчеркнули в научном ведомстве.
Создание Казахстанско-Китайского центра науки и трансфера технологий при Академии станет значимым событием на втором саммите "Китай - Центральная Азия", который состоится в Казахстане в 2025 году. Этот шаг послужит примером продвижения региональных научно-технических инноваций между Китаем и Казахстаном, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности региона в новых отраслях промышленности.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?