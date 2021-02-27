Предприниматели трех городов внедрят приложение Ashyq

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today -Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №7 от 26 февраля "О проведении пилота по внедрению мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства в Нур-Султане, Алматы и Караганде, передает Kazakhstan Today.

Главный санитарный врач страны постановил начать реализацию пилотного проекта "Ashyq" на следующих объектах предпринимательства:

фитнес-клубы;

спа-центры;

сауны, бассейны;

компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);

боулинг-клубы.

Главный санитарный врач страны постановил субъектам предпринимательства участвующих в пилоте в Нур-Султане, Алматы, Караганде обеспечить допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения:

- "зеленый" статус - посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

- "синий" статус - отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

- "желтый" статус - обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

- "красный" статус - зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

При отсутствии смартфона у посетителя его статус проверяется в информационной системе с его согласия.

Не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый", "красный".

При выявлении посетителей подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый", "красный" предприниматели должны информировать территориальные департаменты комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним , Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение "Ashyq" для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране. Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей.

Мобильное приложение "Ashyq" доступно для скачивания в App Store и Play Market.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства