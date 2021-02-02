Казахстанцев будут пропускать в общественные заведения по QR-кодам

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение "Ashyq" для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране, передает Kazakhstan Today.

МЦРИАП, МЗ совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" проводят пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (SPA-центры, фитнес центры, кинотеатры). Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы", - говорится в сообщении МЦРИАП.

В ведомстве пояснили, что красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

Желтый - частичное ограничение передвижения - пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.

Синий - для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР-тестирование является обязательным (например, в аэропорту).

Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус посетителя посредством ИИН или сканирования штрих кода, расположенного на удостоверении личности", - разъяснили в министерстве.

Проведенный пилот позволит в дальнейшем определить сроки тиражирования мобильного приложения "Ashyq" по всей территории Республики Казахстан, для входа в общественные места (ТРЦ, магазины, рестораны, кафе, вокзалы, аэропорты и т.д.)

Согласно информации, на данный момент мобильное приложение Ashyq доступно для скачивания в App Store и Play Market.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства