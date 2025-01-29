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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан достиг значительных успехов в цифровизации, особенно в сфере государственных услуг, но это лишь отправная точка для дальнейшего развития, заявил на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев.





Однако, чтобы выстроить самодостаточную цифровую экосистему, требуется прочный фундамент в виде качественных данных и надежной системы их защиты, считает глава государства.





Следует форсировать развитие искусственного интеллекта в нашей стране. До конца текущего года предстоит интегрировать его элементы в систему электронного правительства. Особое внимание следует уделить широкому использованию этой технологии в проектах "Smart City". Большое значение обретает программа обучения искусственному интеллекту AI-Sana, направленная на развитие человеческого капитала и переход вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу. Правительство должно построить целостную систему цифровизации и применения ИИ", - заявил Токаев.





Он поручил правительству приступить к внедрению инструментов искусственного интеллекта в государственных органах и национальных компаниях.





Понятно, что тотальная цифровизация значительно упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, минимизирует бюрократию и коррупционные риски. Однако обратной стороной этого процесса является увеличение фактов мошенничества. Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента. Но укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации", - отметил президент.





В обществе складывается мнение, что усилия государства по защите граждан от кибермошенников недостаточны, считает глава государства.





Статистика показывает негативную динамику: ежегодно регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничеств, из которых около 80% остаются нераскрытыми. Поэтому правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами надо обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан", - поручил Токаев.





Дополнено 28.01.2025, 14.00





В своем выступлении на расширенном заседании правительства глава государства поручил в срочном порядке создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов. Финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы.





По его словам, цифровые активы в настоящее время могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА. При этом, по оценкам экспертов, площадку центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой серой зоне.





Напомним, в январе крупную ОПГ дроперов ликвидировали в Алматинской области.





Ранее в Минцифры РК бюджет киберпреступников сравнили с ВВП Казахстана. По словам председателя Комитета информационной безопасности ведомства Руслана Абдикаликова, современная киберпреступность - это не хакер-одиночка, а мощные организации, главаря которых найти практически невозможно.



