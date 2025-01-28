Крупную ОПГ дроперов ликвидировали в Алматинской области

Каждый участник использовал от 5 до 7 банковских счетов и получал от 1 до 3% с каждой транзакции

Фото: telegram/ДП Алматинской области

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Конаев. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона пресекли деятельность организованной группы дроперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денежных средств в криптовалюту, - Полицейские Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона пресекли деятельность организованной группы дроперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денежных средств в криптовалюту, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.





В рамках расследования установлено свыше 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы.





Каждый участник использовал от 5 до 7 банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых дроперов осуществлялся через телеграм-каналы. В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более 8 миллионов тенге, а также выявлен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов", - сообщили в полиции.









В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания.





В полиции призывают граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц.





Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию", - предупредили в ведомстве.





Напомним, в октябре прошлого года крупнейший мошеннический call-центр, обманывавший только казахстанцев, разоблачили на Украине.





В Минцифры РК бюджет киберпреступников сравнивают с ВВП Казахстана. По словам председателя Комитета информационной безопасности ведомства Руслана Абдикаликова, современная киберпреступность - это не хакер-одиночка, а мощные организации, главаря которых найти практически невозможно.



